HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เด็กอ้วกเป็นเลือด หมอส่องกระเพาะเจอปุ่มเล็ก ๆ คล้ายกรวด ชี้สัญญาณเตือนโรคร้าย

           เด็กวัย 15 อ้วกเป็นเลือด หมอส่องกระเพาะเจอปุ่มเล็ก ๆ คล้ายมีก้อนกรวด ชี้เป็นสัญญาณเตือนโรคร้าย แนะผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการลูก เข้าตรวจคัดกรองก่อนสาย

           วันที่ 4 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานเหตุอุทาหรณ์สำหรับครอบครัว ไม่ควรนิ่งนอนใจต่อการปวดท้องของลูก ๆ โดย ดร.หงฮวาซี กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ จากไต้หวัน ได้ออกมาเล่าเคสของเด็กชายวัย 15 ปี ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังอาเจียนเป็นเลือดอย่างรุนแรง แถมยังส่องกล้องกระเพาะอาหารพบแผลที่มีเลือดออก รวมถึงพบการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุกระเพาะอาหาร จนมีลักษณะเป็นตุ่มเล็ก ๆ เรียงรายไปทั่ว ราวกับมีก้อนกรวดเล็ก ๆ กระจายตัว 

           ผลการตรวจยืนยันว่าเด็กชายติดเชื้อเอชไพโลไร (H. Pylori) ซึ่งเป็นแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร แต่สิ่งที่ทำให้แพทย์กังวลก็คือ คนไข้แสดงภาวะ low-grade dysplasia ซึ่งเป็นรอยโรคก่อนเกิดมะเร็ง
  
           ดร.หงฮวาซี เผยผ่านเฟซบุ๊กว่า เชื้อเอชไพโลไร ถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร และเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคนี้ถึง 80% ทั่วโลก 

           เมื่อติดเชื้อกระเพาะจะเกิดการอักเสบและเสื่อมสภาพลงเป็นลำดับ เริ่มจากเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารจะฝ่อลง จากนั้นเกิดภาวะเมตาพลาเซียของลำไส้ ซึ่งเป็นภาวะที่เซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารเปลี่ยนแปลงผิดปกติเป็นเซลล์ที่คล้ายกับเซลล์ในลำไส้ จากนั้นจะพัฒนาไปขั้นอื่น ๆ ซึ่งเซลล์มีการกลายพันธุ์ จนสุดท้ายก็จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร 

เด็กอ้วกเป็นเลือด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 肚肚醫師-洪華希 兒童腸胃科
 
           ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อปรากฏรอยโรคก่อนเกิดมะเร็ง โดย ดร.หงฮวาซี ชี้ว่า อัตราการเกิดมะเร็งต่อปีสำหรับภาวะเมตาพลาเซียของลำไส้ อยู่ที่ประมาณ 0.16–0.34% 

           ในขณะที่ภาวะ low-grade dysplasia อยู่ที่ 0.6–1.1% และหากลุกลามไปถึงภาวะ high-grade dysplasia อัตราการเกิดมะเร็งจะพุ่งสูงถึง 6–18% 

           สมาคมกุมารเวชศาสตร์และส่องกล้องแห่งอเมริกาถึงกับเตือนว่า 25% ของผู้ที่มีภาวะ high-grade dysplasia จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารภายใน 1 ปี

           ทั้งนี้ ดร.หงฮวาซี ได้ให้คำแนะนำสำคัญไปถึงกลุ่มผู้ปกครอง ดังนี้ 

           1. ปวดท้องเรื้อรัง - หากบุตรหลานมีอาการปวดท้องเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นเวลานาน ร่วมกับมีภาวะเจริญเติบโตช้า หรือคนในครอบครัวมีประวัติติดเชื้อเอชไพโลไร หรือในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ควรพิจารณาเข้ารับการตรวจด้วยการส่องกล้องกระเพาะอาหาร 

           2. โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก - หากบุตรหลานมีภาวะโลหิตจางที่ไม่ทราบสาเหตุ และกินยาเสริมธาตุเหล็กแล้วไม่เห็นผล อาจเกิดจากการติดเชื้อเอชไพโลไร ทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กบกพร่อง

           3. ปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์ - หากส่องกล้องพบว่ามีภาวะเมตาพลาเซียของลำไส้ หรือ dysplasia จะต้องใช้ยาและติดตามผลตามที่แพทย์กำหนด และกำจัดเชื้อให้หมดสิ้น

           4. ไม่ต้องกังวลมากเกินไป - การเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุกระเพาะในเด็กและวัยรุ่นที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไพโลไร มักมีการพยากรณ์โรคที่ดีกว่าในผู้ใหญ่
 
           5. ตรวจคัดกรองสม่ำเสมอ 
     
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เด็กอ้วกเป็นเลือด หมอส่องกระเพาะเจอปุ่มเล็ก ๆ คล้ายกรวด ชี้สัญญาณเตือนโรคร้าย โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2569 เวลา 15:29:04
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย