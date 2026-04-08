แฟนคลับชูป้ายขอโทษนักร้องสาว ถามจำได้ไหมสมัย ป.2 พลิกเฉลยอีกด้านถึงกับร้องลั่น

          แฟนคลับหอบช่อดอกไม้ ชูป้ายขอโทษนักร้องสาวกลางคอนเสิร์ต ถามจำได้ไหมสมัย ป.2 พลิกอีกด้านเผยวีรกรรม นักร้องสาวถึงกับร้องลั่น จำไม่ลืม

ภาพจาก TikTok @nataliejane

          วันที่ 8 เมษายน 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้ คลิปวิดีโอของ นาตาลี เจน (Natalie Jane) นักร้องสาวชาวอเมริกัน ได้กลายเป็นไวรัลสร้างเสียงหัวเราะบนโลกออนไลน์ เมื่อมีแฟนคลับหนุ่มรายหนึ่งหอบช่อดอกไม้พร้อมป้ายข้อความขอโทษมาถึงหน้าเวทีคอนเสิร์ต ซึ่งในตอนแรกนักร้องสาวไม่เข้าใจและดูเหมือนว่าจะไม่รู้จักหนุ่มรายนี้ ก่อนที่อีกฝ่ายจะพลิกป้ายอีกด้านเผย "วีรกรรม" ที่แท้จริง ทำเอานักร้องสาวถึงกับร้องลั่นและจำเขาได้ในทันที  

          โดย นาตาลี เจน ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทาง TikTok แสดงให้เห็นว่า ในขณะที่เธอกำลังโชว์การแสดงอยู่บนเวทีคอนเสิร์ต ในช่วงหนึ่งเธอสังเกตเห็นว่าแฟนคลับหนุ่มรายหนึ่งถือป้ายข้อความบางอย่าง เธอจึงอ่านข้อความบนนั้น ซึ่งเขียนว่า "คุณจำผมได้ไหม ตอนสมัย ป.2 ?" ในตอนแรกนักร้องสาวรู้สึกงุนงงและประหลาดใจ เอ่ยถามออกไมค์ว่า "ฉันมองไม่เห็น คุณเป็นใคร ?" 

ภาพจาก TikTok @nataliejane

          หลังจากนั้น แฟนคลับหนุ่มได้พลิกป้ายเฉลยอีกด้านให้นักร้องสาวอ่าน เป็นข้อความว่า "ผมแปะหมากฝรั่งติดผมคุณ" เมื่ออ่านจบ นักร้องสาวถึงกับส่งเสียงร้องลั่นออกมาเป็นชื่อของเขาว่า "เบนจิ ! ฉันเกลียดคุณ ฉันต้องตัดผมออกเพราะคุณเลย" 

ภาพจาก TikTok @nataliejane

ภาพจาก TikTok @nataliejane

          ทางหนุ่มซึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นจึงได้สารภาพอย่างจริงใจว่า "ผมรู้ว่าคุณมาที่เมืองนี้ ผมจึงต้องมาที่นี่และขอโทษคุณสำหรับเรื่องเมื่อหลายปีก่อน" ด้านแฟน ๆ ที่อยู่ในคอนเสิร์ตต่างพากันส่งเสียงฮือฮา ท้ายที่สุดหนุ่มเบนจิ ก็ได้ส่งช่อดอกไม้สำหรับการขอโทษไปให้นักร้องสาวบนเวที 

          นาตาลีรับช่อดอกไม้พร้อมกับคำขอโทษในที่สุด โดยเธอกล่าวว่า "เบนจิ คุณได้รับการให้อภัยแล้ว ขอบคุณมาก ฉันรักคุณ" พร้อมกับยังได้ขอให้แฟน ๆ ส่งเสียงให้กับ "เบนจิ" ด้วย กลายเป็นซีนที่สร้างความเซอร์ไพรส์และความประทับใจไปตาม ๆ กัน  

ภาพจาก TikTok @nataliejane

ภาพจาก TikTok @nataliejane

ภาพจาก TikTok @nataliejane

ภาพจาก TikTok @nataliejane

          คลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา ก่อนที่จะกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 30 ล้านครั้ง และกดถูกใจกว่า 2.5 ล้านครั้ง โดยหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแซวขำขันกันสนั่น 

          "นี่มันพล็อตเรื่องคู่รักชัด ๆ"
          "จากศัตรูสู่คนรักหรือเปล่า ?"
          "บอกทีว่าพวกเขาลงเอยกันแล้วยัง"
          "วีรกรรมนี้เป็นใครก็ลืมไม่ลงจริง ๆ"  

@nataliejane

I never thought I’d see that boy again wow love u benji<3

♬ original sound - Natalie Jane

ขอบคุณภาพจาก TikTok @nataliejane

แฟนคลับชูป้ายขอโทษนักร้องสาว ถามจำได้ไหมสมัย ป.2 พลิกเฉลยอีกด้านถึงกับร้องลั่น โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2569 เวลา 15:39:50 1,402 อ่าน
