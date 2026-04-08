HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัล ฮีโร่ลดใบแดง ลุกสมัครนาทีสุดท้าย ทำคนเฮกันลั่น เผยทำไมเลือกไม่ลุ้นจับ

          ไวรัลวันเกณฑ์ทหาร หนุ่มตัดสินใจสมัครนาทีสุดท้าย ทำคนที่รอลุ้นจับใบดำ-ใบแดงเฮกันลั่น เจ้าตัวจะเผยเหตุผลที่ไม่ขอเสี่ยง 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท.ทหารร้องเพลง

          หนึ่งในจังหวะที่ลุ้นระทึกของการคัดเลือกทหารกองเกิน หรือเกณฑ์ทหาร หนีไม่พ้นจังหวะลุ้นจับใบดำ-ใบแดง ซึ่งหากจำนวนผู้สมัครหรือคนจับได้ใบแดงยังไม่ครบ ก็จำเป็นจะต้องลุ้นจับต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงช่วงท้าย ทำให้บางครั้งจึงเกิดการตัดสินใจที่ยากลำบากในนาทีสุดท้าย

          วันที่ 8 เมษายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ท.ทหารร้องเพลง เผยบรรยากาศลุ้นจับใบดำ-ใบแดงในพื้นที่เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร กับจังหวะในช่วงท้ายที่จู่ ๆ ทุกคนที่รอลุ้นต่างเฮกันออกมา เมื่อชายหนุ่มตัดสินใจสมัครเป็นทหารในนาทีสุดท้าย จนกลายเป็นฮีโร่ของกลุ่มคนที่รอจับไปในทันที

          สาเหตุที่ตัดสินใจสมัครในช่วงท้าย เนื่องจากตอนนั้นการจับใบแดงอยู่ในอัตรา 1 ต่อ 5 หากจับได้ใบแดงต้องไปเป็นทหาร 1 ปี จึงเลือกที่จะยื่นวุฒิปริญญาตรี เป็นทหารกองประจำการเพียง 6 เดือน ทำให้ใบแดงในวันนั้นลดลงไปอีก 1 ใบ

          หลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิเคราะห์การตัดสินใจของชายหนุ่ม ส่วนใหญ่มองว่าเจ้าตัวน่าจะคำนวณความเสี่ยงอย่างรอบคอบแล้ว เพราะอัตราการจับได้ใบแดงในวันนั้นถือว่าสูงถึง 1 ใน 5 จึงประเมินแล้วว่าโอกาสเสี่ยงสูง การเลือกวิธีที่แน่นอนกว่าเพื่อลดระยะเวลาเป็นทหาร ดูจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในสถานการณ์เช่นนี้

          ขณะเดียวกัน บางส่วนมองว่าการยื่นวุฒิสมัครเช่นนี้ เมื่อผ่านช่วงฝึก 3 เดือนแรก จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงประจำการอีก 3 เดือน ก็เตรียมปลดแล้ว ดีกว่าเสี่ยงจับแล้วต้องเป็นนาน 1 ปีอยู่มากทีเดียว เป็นต้น


TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย