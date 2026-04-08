ไวรัล ฮีโร่ลดใบแดง ลุกสมัครนาทีสุดท้าย ทำคนเฮกันลั่น เผยทำไมเลือกไม่ลุ้นจับ

ไวรัลวันเกณฑ์ทหาร หนุ่มตัดสินใจสมัครนาทีสุดท้าย ทำคนที่รอลุ้นจับใบดำ-ใบแดงเฮกันลั่น เจ้าตัวจะเผยเหตุผลที่ไม่ขอเสี่ยง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท.ทหารร้องเพลง
หนึ่งในจังหวะที่ลุ้นระทึกของการคัดเลือกทหารกองเกิน หรือเกณฑ์ทหาร หนีไม่พ้นจังหวะลุ้นจับใบดำ-ใบแดง ซึ่งหากจำนวนผู้สมัครหรือคนจับได้ใบแดงยังไม่ครบ ก็จำเป็นจะต้องลุ้นจับต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงช่วงท้าย ทำให้บางครั้งจึงเกิดการตัดสินใจที่ยากลำบากในนาทีสุดท้าย
วันที่ 8 เมษายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ท.ทหารร้องเพลง เผยบรรยากาศลุ้นจับใบดำ-ใบแดงในพื้นที่เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร กับจังหวะในช่วงท้ายที่จู่ ๆ ทุกคนที่รอลุ้นต่างเฮกันออกมา เมื่อชายหนุ่มตัดสินใจสมัครเป็นทหารในนาทีสุดท้าย จนกลายเป็นฮีโร่ของกลุ่มคนที่รอจับไปในทันที
สาเหตุที่ตัดสินใจสมัครในช่วงท้าย เนื่องจากตอนนั้นการจับใบแดงอยู่ในอัตรา 1 ต่อ 5 หากจับได้ใบแดงต้องไปเป็นทหาร 1 ปี จึงเลือกที่จะยื่นวุฒิปริญญาตรี เป็นทหารกองประจำการเพียง 6 เดือน ทำให้ใบแดงในวันนั้นลดลงไปอีก 1 ใบ
หลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิเคราะห์การตัดสินใจของชายหนุ่ม ส่วนใหญ่มองว่าเจ้าตัวน่าจะคำนวณความเสี่ยงอย่างรอบคอบแล้ว เพราะอัตราการจับได้ใบแดงในวันนั้นถือว่าสูงถึง 1 ใน 5 จึงประเมินแล้วว่าโอกาสเสี่ยงสูง การเลือกวิธีที่แน่นอนกว่าเพื่อลดระยะเวลาเป็นทหาร ดูจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในสถานการณ์เช่นนี้
ขณะเดียวกัน บางส่วนมองว่าการยื่นวุฒิสมัครเช่นนี้ เมื่อผ่านช่วงฝึก 3 เดือนแรก จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงประจำการอีก 3 เดือน ก็เตรียมปลดแล้ว ดีกว่าเสี่ยงจับแล้วต้องเป็นนาน 1 ปีอยู่มากทีเดียว เป็นต้น