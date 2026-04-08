ส่องภาพ เจ้าชายอาร์ชี - เจ้าหญิงลิลีเบต ทายาทเจ้าชายแฮร์รี่ โตแค่ไหนแล้ว ฉายแววสดใส

ส่องภาพ เจ้าชายอาร์ชี - เจ้าหญิงลิลีเบต ทายาทเจ้าชายแฮร์รี่ - เมแกน ตอนนี้โตแค่ไหนแล้ว ฉายแววร่าเริงสดใส ฉลองเทศกาลอีสเตอร์อย่างน่ารัก
เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ เจ้าชายแฮร์รี่ กับ เมแกน ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูง เพื่อไปใช้ชีวิตอิสระอยู่ในสหรัฐฯ ตามประสาครอบครัวกับพระโอรสและพระธิดาองค์น้อย ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่ได้มีโอกาสติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ เจ้าชายอาร์ชี และ เจ้าหญิงลิลีเบต นัก
ภาพจาก Instagram meghan
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (6 เมษายน 2569) เว็บไซต์ People รายงานว่า เมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ เพิ่งจะแชร์โมเมนต์เล็ก ๆ ของครอบครัว ขณะฉลองเทศกาลอีสเตอร์ด้วยกัน ผ่านทางอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา เผยให้เห็นรูปและคลิปบางส่วน ซึ่งมีพระโอรสและพระธิดาอยู่ด้วย
โดย เจ้าชายอาร์ชีแห่งซัสเซกซ์ พระชันษา 6 ปี และ เจ้าหญิงลิลีเบตแห่งซัสเซกซ์ พระชันษา 4 ปี ต่างได้รับการสืบทอดพระเกศาสีแดงเช่นเดียวกับ เจ้าชายแฮร์รี่ และทั้งคู่ต่างเล่นสนุกกันประสาเด็ก ในบ้านที่แคร์ลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ
ขณะเดียวกัน เจ้าหญิงลิลีเบต ยังฉายออร่าความร่าเริงสดใส ขณะวิ่งผ่านสนามหญ้า พร้อมแต่งชุดสดใส กับที่คาดผมหูกระต่าย
ทั้งนี้ พบว่าที่ผ่านมา ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ มักจะลงภาพครอบครัวอยู่บ่อยครั้ง ผ่านทาง Instagram meghan รวมถึงเผยภาพพระโอรสและพระธิดาในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามกันได้
ขอบคุณข้อมูลจาก People