หนุ่มเตือน เหตุเกิดเพราะลืมล็อกห้อง เจอแบบนี้ถึงกับพูดไม่ออก สะพรึงยิ่งกว่าของหาย

หนุ่มโพสต์เตือนภัย หลังลืมล็อกห้องไว้ก่อนออกไปข้างนอก กลับมาอีกทีเจอห้องพังยับ แม้ของจะไม่หาย แต่สิ่งที่เหลือไว้ยิ่งน่ากังวล
ภาพจาก TikTok @shawn_sons
วันที่ 7 เมษายน 2569 ผู้ใช้ TikTok @shawn_sons ลงภาพอุทาหรณ์สำหรับคนที่ลืมล็อกประตูห้องเมื่อออกไปข้างนอก เพราะหนักว่าการถูกคนขโมยของแล้ว คือการเจอคนไม่หวังดีบุกเข้ามาทำลายทรัพย์สินจนพังเละเทะโดยไม่ทราบสาเหตุ
เจ้าของเรื่องราวระบุข้อความไว้ว่า "เตือนภัยสำหรับคนไม่ชอบล็อคห้องเพราะมั่นใจในความปลอดภัย ถึงเป็นผู้ชาย แต่ก็ตกใจเมื่อกลับมาแล้วเจอห้องในสภาพนี้
โน้ตบุ๊กแสนรักถูกพังสำหรับเราซึ่งเป็นคนไม่มีศัตรู ไม่ชอบทะเลาะกับใครอยู่แล้วมันจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก เพราะมันแปลว่าเรามีศัตรูที่เราไม่รู้อยู่ ดีที่ไม่มีทรัพย์สินสูญหายมีแต่เสียหาย และเสียสุขภาพจิตระมัดระวังกันด้วยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือใจคนที่แหละ"
ต่อมา เจ้าของเรื่องราวอัปเดตว่า เรื่องเกิดขณะที่ตนไม่อยู่ห้อง 2-3 วัน คาดว่าน่าจะลืมล็อกห้อง พอกลับห้องมาก็เจอสภาพห้องแบบนี้ ยอมรับว่าไม่ค่อยได้ระวังตัว เพราะคิดว่าไม่มีศัตรูที่ไหน อีกอย่างเป็นแฟลตตำรวจด้วยเลยคิดว่าปลอดภัย แต่มั่นใจว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวหรือการติดหนี้นอกระบบ ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่คู่กรณีน่าจะก่อเหตุผิดห้อง