หนุ่มเตือน เหตุเกิดเพราะลืมล็อกห้อง เจอแบบนี้ถึงกับพูดไม่ออก สะพรึงยิ่งกว่าของหาย

 
         หนุ่มโพสต์เตือนภัย หลังลืมล็อกห้องไว้ก่อนออกไปข้างนอก กลับมาอีกทีเจอห้องพังยับ แม้ของจะไม่หาย แต่สิ่งที่เหลือไว้ยิ่งน่ากังวล

งานเข้า เพราะลืมล็อกห้อง
ภาพจาก TikTok @shawn_sons

           วันที่ 7 เมษายน 2569 ผู้ใช้ TikTok @shawn_sons ลงภาพอุทาหรณ์สำหรับคนที่ลืมล็อกประตูห้องเมื่อออกไปข้างนอก เพราะหนักว่าการถูกคนขโมยของแล้ว คือการเจอคนไม่หวังดีบุกเข้ามาทำลายทรัพย์สินจนพังเละเทะโดยไม่ทราบสาเหตุ

           เจ้าของเรื่องราวระบุข้อความไว้ว่า "เตือนภัยสำหรับคนไม่ชอบล็อคห้องเพราะมั่นใจในความปลอดภัย ถึงเป็นผู้ชาย แต่ก็ตกใจเมื่อกลับมาแล้วเจอห้องในสภาพนี้

           โน้ตบุ๊กแสนรักถูกพังสำหรับเราซึ่งเป็นคนไม่มีศัตรู ไม่ชอบทะเลาะกับใครอยู่แล้วมันจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก เพราะมันแปลว่าเรามีศัตรูที่เราไม่รู้อยู่ ดีที่ไม่มีทรัพย์สินสูญหายมีแต่เสียหาย และเสียสุขภาพจิตระมัดระวังกันด้วยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือใจคนที่แหละ"

งานเข้า เพราะลืมล็อกห้อง
ภาพจาก TikTok @shawn_sons

งานเข้า เพราะลืมล็อกห้อง
ภาพจาก TikTok @shawn_sons

งานเข้า เพราะลืมล็อกห้อง
ภาพจาก TikTok @shawn_sons

           ภายหลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป หลายคนต่างตกใจเมื่อได้เห็นสภาพห้องที่ถูกทำลาย เพราะหลายคนอาจจะเคยลืมล็อกห้องจริง แต่ก็ไม่เคยเจอการเข้ามาทำลายทรัพย์สินในลักษณะเช่นนี้ถือว่าค่อนข้างอันตรายมาก และควรตามหาหลักฐานเพื่อดำเนินคดีคนก่อเหตุโดยเร็ว

           ต่อมา เจ้าของเรื่องราวอัปเดตว่า เรื่องเกิดขณะที่ตนไม่อยู่ห้อง 2-3 วัน คาดว่าน่าจะลืมล็อกห้อง พอกลับห้องมาก็เจอสภาพห้องแบบนี้ ยอมรับว่าไม่ค่อยได้ระวังตัว เพราะคิดว่าไม่มีศัตรูที่ไหน อีกอย่างเป็นแฟลตตำรวจด้วยเลยคิดว่าปลอดภัย แต่มั่นใจว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวหรือการติดหนี้นอกระบบ ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่คู่กรณีน่าจะก่อเหตุผิดห้อง

งานเข้า เพราะลืมล็อกห้อง

งานเข้า เพราะลืมล็อกห้อง

งานเข้า เพราะลืมล็อกห้อง

งานเข้า เพราะลืมล็อกห้อง

งานเข้า เพราะลืมล็อกห้อง

งานเข้า เพราะลืมล็อกห้อง

งานเข้า เพราะลืมล็อกห้อง







หนุ่มเตือน เหตุเกิดเพราะลืมล็อกห้อง เจอแบบนี้ถึงกับพูดไม่ออก สะพรึงยิ่งกว่าของหาย โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2569 เวลา 17:22:44 1,171 อ่าน
