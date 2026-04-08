เพื่อนบ้านมักง่าย ติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์แบบนี้ แค่เห็นก็ร้อนระอุ แถมเอาผิดไม่ได้ !?

ผู้พักอาศัยโวย เพื่อนบ้านมักง่ายเห็นแก่ตัว ติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์แบบนี้ แค่เห็นก็ร้อนระอุไปหมด แถมเอาผิดไม่ได้ ทนายชี้ช่องทางฟ้องร้อง
เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมเรื่องราวบนเฟซบุ๊ก 爆料公社二社 ชุมชนของไต้หวัน ซึ่งมีสมาชิกผู้ติดตามมากกว่า 2.1 ล้าน โดยเหตุเกิดขึ้นที่อาคารที่พักเก่าแห่งหนึ่งในเมืองเถาหยวน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไต้หวัน มีเพื่อนบ้านรายหนึ่งได้ติดตั้งเครื่องคอมเพรสเซอร์ไว้บริเวณติดกับประตูห้อง ซึ่งเป็นโถงพื้นที่แคบ ๆ ติดกับบันไดส่วนกลาง ส่งผลให้ลมร้อนถูกปล่อยออกมาและอัดแน่นอยู่บริเวณนั้น จนไม่สามารถระบายออกไปสู่ภายนอกได้
ทั้งนี้ คาดว่าห้องดังกล่าวถูกนำไปปล่อยเป็นห้องเช่าให้แรงงานต่างชาติ ดังนั้น ตัวเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเจ้าของห้องจึงไม่ต้องรับผลกระทบจากความร้อนที่สะสมบริเวณโถงบันไดส่วนกลาง
ผู้โพสต์ได้เขียนข้อความกล่าวว่า "นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ AI" พร้อมทั้งขอความคิดเห็นจากผู้คนบนโซเชียลว่ามีวิธีจัดการหรือร้องเรียนเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร
ชาวเน็ตจำนวนมากต่างรู้สึกไม่พอใจ พากันเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของผู้พักอาศัยรายนี้อย่างดุเดือด ตำหนิว่าเป็น "ความเห็นแก่ตัวและไร้ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม" สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ แนะนำให้ร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 爆料公社二社
อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าในกรณีนี้จะไม่มีความผิดตามกฎหมาย โดยรายงานเผยเคสตัวอย่างที่น่าผิดหวังก่อนหน้านี้ เคยมีกรณีพิพาทในลักษณะคล้ายกันนี้เกิดขึ้นที่เมืองจีหลง เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมีบทสรุปของทางการระบุว่า "ตราบใดที่ไม่กีดขวางทางเดินก็ไม่ผิดกฎหมาย" ส่งผลให้ชาวเน็ตจำนวนมากตั้งคำถามว่า กฎระเบียบนั้นหละหลวมเกินไปหรือไม่ ผู้อยู่อาศัยถูกบังคับให้ทนกับความร้อนและเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้าน
ทั้งนี้ทั้งนั้น ทนายความรายหนึ่งได้ชี้ให้เห็นอีกทางออกหนึ่งว่า "ตามข้อบังคับการจัดการอาคารชุด หากห้องพักใดมีการติดตั้งที่เกี่ยวกับการปรับปรุงภายในพื้นที่อาคาร โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัยทั้งหมดล่วงหน้า อาจถือว่าเข้าข่ายการละเมิดสิทธิของผู้อื่น"
วันที่ 8 เมษายน 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า
- แค่เห็นก็รู้สึกถึงพลังความร้อน
- จะระบายความร้อนทางไหนได้
- ดูแล้วน่าจะทั้งเสียงดังและร้อนมาก
- ไม่มีกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเลยเหรอ ?
- บันไดเป็นพื้นที่สาธารณะ ควรจะร้องเรียนได้
- แจ้งเรื่องนี้ไปยังสำนักงานโยธาธิการ สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และหน่วยดับเพลิง
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media