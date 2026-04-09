ฮ่องกงสอบคดี ชายไทยหมดสติในเกสต์เฮ้าส์ ดับสลดที่โรงพยาบาล ยังไม่ชัดสาเหตุ

พบชายไทยหมดสติในเกสต์เฮ้าส์ฮ่องกง เพื่อนมาเจอ ถูกนำส่งโรงพยาบาลด่วน แต่สุดยื้อ ยังไม่เผยสาเหตุ รอผลการชันสูตร
วันที่ 8 เมษายน 2569 เว็บไซต์ The Standard ของฮ่องกง รายงานกรณีพบชายไทยอายุ 41 ปี หมดสติอยู่ในเกสต์เฮ้าส์ในย่านมงก๊กของฮ่องกง ในช่วงเช้าที่ผ่านมา และเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังถูกนำตัวส่งถึงโรงพยาบาล
โดยเพื่อนเป็นคนพบว่าชายคนดังกล่าวหมดสติ ในเวลาประมาณ 05.30 น. ก่อนจะโทรขอความช่วยเหลือจากตำรวจ จากนั้นมีการประสานทีมแพทย์มายังที่เกิดเหตุ และนำตัวชายคนดังกล่าวส่งโรงพยาบาล Kwong Wah แต่แม้จะมีความพยายามกู้ชีพ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ขณะที่ Hk01 รายงานว่า ทางตำรวจฮ่องกงอยู่ระหว่างสอบสวนคดีนี้
