ฮ่องกงสอบคดี ชายไทยหมดสติในเกสต์เฮ้าส์ ดับสลดที่โรงพยาบาล ยังไม่ชัดสาเหตุ



           พบชายไทยหมดสติในเกสต์เฮ้าส์ฮ่องกง เพื่อนมาเจอ ถูกนำส่งโรงพยาบาลด่วน แต่สุดยื้อ ยังไม่เผยสาเหตุ รอผลการชันสูตร 

คนไทย ตายที่ฮ่องกง

           วันที่ 8 เมษายน 2569 เว็บไซต์ The Standard ของฮ่องกง รายงานกรณีพบชายไทยอายุ 41 ปี หมดสติอยู่ในเกสต์เฮ้าส์ในย่านมงก๊กของฮ่องกง ในช่วงเช้าที่ผ่านมา และเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังถูกนำตัวส่งถึงโรงพยาบาล 

           โดยเพื่อนเป็นคนพบว่าชายคนดังกล่าวหมดสติ ในเวลาประมาณ 05.30 น. ก่อนจะโทรขอความช่วยเหลือจากตำรวจ จากนั้นมีการประสานทีมแพทย์มายังที่เกิดเหตุ และนำตัวชายคนดังกล่าวส่งโรงพยาบาล Kwong Wah แต่แม้จะมีความพยายามกู้ชีพ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ 


           ทางตำรวจฮ่องกงระบุว่า คดีดังกล่าวถูกจัดเป็นการเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ชายคนนี้มีเอกสารทางการ สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลการชันสูตรเพื่อยืนยันอีกครั้ง 

           ขณะที่ Hk01 รายงานว่า ทางตำรวจฮ่องกงอยู่ระหว่างสอบสวนคดีนี้



ขอบคุณข้อมูลจาก The Standard, Hk01 


ฮ่องกงสอบคดี ชายไทยหมดสติในเกสต์เฮ้าส์ ดับสลดที่โรงพยาบาล ยังไม่ชัดสาเหตุ โพสต์เมื่อ 9 เมษายน 2569 เวลา 08:48:24
