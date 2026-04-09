สาวพกถุงซิปมาร้านทอง ข้างในมีก้อนปริศนา ที่แท้ขุมทรัพย์ธรรมชาติ ได้ราคาว้าว

สาวพกถุงซิปใสมาร้านทอง ด้านในมีก้อนสีทองปริศนา ไม่ใช่ธรรมดา ที่แท้คือทองแม่น้ำโขง กว่าจะได้มาชาวบ้านต้องลงแรง พบมูลค่าไม่ธรรมดา
วันที่ 9 เมษายน 2569 พบว่าโซเชียลมีการพูดถึงคลิปจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0 ของร้านทองชื่อดัง เผยให้เห็นหญิงคนหนึ่งที่เดินทางมาที่ร้านพร้อมกับก้อนกลม ๆ ปริศนา ลักษณะคล้ายดินใส่ไว้ในถุงซิปใส แต่เมื่อเทออกดูกลับพว่าก้อนเหล่านี้ต่างมีสีทองอร่าม ลักษณะไม่ใช่ก้อนดินธรรมดา ซึ่งเมื่อสอบถามก็ทำให้คนเซอร์ไพรส์ กลายเป็นว่าสิ่งที่เห็นนี้คือก้อนทองแม่น้ำโขง
โดยลูกค้ารายนี้เป็นชาวลาว มาจากเวียงจันทน์ มีบ้านอยู่ติดกับแม่น้ำโขง ส่วนทองที่เห็นนี้ได้มากจากการร่อนทองบริเวณแม่น้ำโขง ชาวบ้านสะสมกันมา บางก้อนที่เล็ก ๆ ก็ร่อนมา 4 - 5 วัน ก้อนใหญ่หน่อยก็จะสิบกว่าวัน ราว ๆ ครึ่งเดือน ซึ่งก้อนที่สะสมมาครึ่งเดือนนี้มีน้ำหนักมาก เกือบสลึง
เมื่อนำทองก้อนใหญ่มาลองเช็ก พบว่าเป็นทองถึง 92% เมื่อหลอมแล้วก็พบว่าได้สีทองสวยมาก และยังคงมีเปอร์เซนต์ทองที่ 92% เหมือนเดิม ส่วนทองรูปพรรณจาก สปป.ลาว ที่นำมาพร้อมกัน พบว่าเป็นทอง 99%
ทั้งนี้ ทางร้านให้ราคารวมทั้งทองแม่น้ำโขงและทองรูปพรรณอยู่ที่ 197,267 บาท
