ดราม่าสาวแต่งชุดเข้าสนามกอล์ฟ เห็นด้านหน้าทำอึ้ง คนหลุดโฟกัส ถามมาทำอะไรแน่

ดราม่าเดือด สาวแต่งชุดเข้าสนามกอล์ฟ เห็นด้านหลังพอทน เห็นด้านหน้าพอเลย ทำคนหลุดโฟกัสวิจารณ์สนั่น ถามตั้งใจมาทำอะไรแน่
วันที่ 8 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพของหญิงสาวรายหนึ่งในสนามกอล์ฟ จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงบนโลกออนไลน์ของเวียดนาม เมื่อสังเกตเห็นชุดที่เธอสวมใส่ สร้างความไม่พอใจให้กับหลายคน ถึงขนาดตั้งข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วเธอไปทำอะไรที่นั่นกันแน่ ตั้งใจจะไปตีกอล์ฟจริง ๆ หรือไม่ หรือมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝง
จากภาพที่มีการนำมาเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แสดงให้เห็นว่า หญิงสาวรายนี้สวมชุดที่ "ดูเหมือนว่า" จะสุภาพ เป็นกระโปรงดำและเสื้อแขนยาวสีดำ แต่ปรากฏว่าเมื่อเธอหันหน้ามากลับพบว่า เสื้อกลับแหวกให้เห็นท่อนบนของเธอที่สวมเพียงชุดที่เหมือนกับชุดชั้นใน โชว์ให้เห็นเรือนร่างอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะบริเวณหน้าอกที่ล้นทะลักออกมา แม้ว่าเธอจะพยายามทำท่าทางตีกอล์ฟ แต่คนกลับไม่ได้โฟกัสสิ่งนั้นเลย
ภาพถ่ายของหญิงสาวรายนี้ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว ผู้คนจำนวนมากต่างพากันเข้าไปตำหนิการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของเธอจนกลายเป็นดราม่า เนื่องจากสนามกอล์ฟดังกล่าวเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ผู้ที่ไปใช้บริการเป็นคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่คนทำงาน และผู้สูงอายุ รวมถึงเด็ก ๆ ที่มาฝึกซ้อม การสวมใส่เสื้อผ้าเช่นนี้จึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างชัดเจน รวมทั้งยังไม่ให้เกียรติสถานที่อีกด้วย
"คุณค่าของกีฬากำลังถูกลดทอนลงด้วยการแสดงเรือนร่างเปลือยเปล่าที่ไร้รสนิยมและโจ่งแจ้ง เมื่อความงามถูกนำไปใช้ในทางที่หยาบคาย มันก็จะไม่ใช่ศิลปะอีกต่อไปและกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ"
"การไม่เคารพกฎระเบียบและสร้างความไม่สบายใจของผู้อื่นด้วยการแสดงเรือนร่างในลักษณะที่ไม่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ"
"หญิงสาวคนนี้อาจมีรูปร่างที่สวยงาม แต่การเลือกเสื้อผ้าของเธอทำให้ความสวยงามนั้นกลายเป็นสิ่งที่น่าขัน"
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha