ดราม่าสาวแต่งชุดเข้าสนามกอล์ฟ เห็นด้านหน้าทำอึ้ง คนหลุดโฟกัส ถามมาทำอะไรแน่

 
          ดราม่าเดือด สาวแต่งชุดเข้าสนามกอล์ฟ เห็นด้านหลังพอทน เห็นด้านหน้าพอเลย ทำคนหลุดโฟกัสวิจารณ์สนั่น ถามตั้งใจมาทำอะไรแน่ 

ใส่ชุดนี้ ไปตีกอล์ฟ
ภาพจาก TikTok 

             วันที่ 8 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพของหญิงสาวรายหนึ่งในสนามกอล์ฟ จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงบนโลกออนไลน์ของเวียดนาม เมื่อสังเกตเห็นชุดที่เธอสวมใส่ สร้างความไม่พอใจให้กับหลายคน ถึงขนาดตั้งข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วเธอไปทำอะไรที่นั่นกันแน่ ตั้งใจจะไปตีกอล์ฟจริง ๆ หรือไม่ หรือมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝง 

             จากภาพที่มีการนำมาเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แสดงให้เห็นว่า หญิงสาวรายนี้สวมชุดที่ "ดูเหมือนว่า" จะสุภาพ เป็นกระโปรงดำและเสื้อแขนยาวสีดำ แต่ปรากฏว่าเมื่อเธอหันหน้ามากลับพบว่า เสื้อกลับแหวกให้เห็นท่อนบนของเธอที่สวมเพียงชุดที่เหมือนกับชุดชั้นใน โชว์ให้เห็นเรือนร่างอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะบริเวณหน้าอกที่ล้นทะลักออกมา แม้ว่าเธอจะพยายามทำท่าทางตีกอล์ฟ แต่คนกลับไม่ได้โฟกัสสิ่งนั้นเลย 

             ภาพถ่ายของหญิงสาวรายนี้ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว ผู้คนจำนวนมากต่างพากันเข้าไปตำหนิการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของเธอจนกลายเป็นดราม่า เนื่องจากสนามกอล์ฟดังกล่าวเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ผู้ที่ไปใช้บริการเป็นคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่คนทำงาน และผู้สูงอายุ รวมถึงเด็ก ๆ ที่มาฝึกซ้อม การสวมใส่เสื้อผ้าเช่นนี้จึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างชัดเจน รวมทั้งยังไม่ให้เกียรติสถานที่อีกด้วย  

ใส่ชุดนี้ ไปตีกอล์ฟ
ภาพจาก TikTok 

             นอกจากนี้ ผู้ใช้โซเชียลบางส่วนยังสังเกตท่าทางจับไม้กอล์ฟและการตีลูกของเธอที่ดูแปลก ๆ ราวกับว่าเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะมีตีกอล์ฟ สงสัยว่าเธออาจจะแค่ตั้งใจแต่งชุดนี้เพื่อมาถ่ายคอนเทนต์สร้างกระแสหรือดึงดูดความสนใจเรียกยอดวิวบนโซเชียลเท่านั้น หลายคนชี้ว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องที่ "น่ารังเกียจ" และน่าขันมากกว่าที่จะน่าชื่นชม  

             "คุณค่าของกีฬากำลังถูกลดทอนลงด้วยการแสดงเรือนร่างเปลือยเปล่าที่ไร้รสนิยมและโจ่งแจ้ง เมื่อความงามถูกนำไปใช้ในทางที่หยาบคาย มันก็จะไม่ใช่ศิลปะอีกต่อไปและกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ" 

             "การไม่เคารพกฎระเบียบและสร้างความไม่สบายใจของผู้อื่นด้วยการแสดงเรือนร่างในลักษณะที่ไม่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ" 

             "หญิงสาวคนนี้อาจมีรูปร่างที่สวยงาม แต่การเลือกเสื้อผ้าของเธอทำให้ความสวยงามนั้นกลายเป็นสิ่งที่น่าขัน" 

ใส่ชุดนี้ ไปตีกอล์ฟ
ภาพจาก TikTok 


ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 

ดราม่าสาวแต่งชุดเข้าสนามกอล์ฟ เห็นด้านหน้าทำอึ้ง คนหลุดโฟกัส ถามมาทำอะไรแน่ โพสต์เมื่อ 9 เมษายน 2569 เวลา 10:26:31 7,159 อ่าน
