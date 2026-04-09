รวบเจ้าของเพจดัง ผู้ติดตามหลักแสน ไลฟ์ขายเพชรปลอม ทำคนหลงเชื่อสูญเงินอื้อ

ตำรวจ ปคบ. จับกุมเจ้าของเพจดัง ผู้ติดตามหลักแสน ไลฟ์ขายเพชรปลอม ความเสียหายรวมกว่า 4 ล้านบาท
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่าผู้ต้องหาคือ นางสาวณิชา (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลอาญา ลงวันที่ 7 เมษายน 2569 โดยถูกดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญของสินค้า, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
วันที่ 8 เมษายน 2569 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) จับกุมผู้ต้องหาหญิงรายหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ หลังพบพฤติการณ์ใช้เพจดังที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ไลฟ์ขายสินค้าประเภทอัญมณี พร้อมกล่าวอ้างว่าสินค้าที่นำมาขายนั้นเป็น "เพชรแท้" และมีมูลค่าสูง เพื่อจูงใจให้ประชาชนหลงเชื่อและตัดสินใจสั่งซื้อ
จากแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ พบว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายการโฆษณาเกินจริง และมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวสินค้า จนทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากเกิดความเข้าใจผิดว่าสินค้าที่ซื้อเป็นของแท้ มีคุณภาพ และเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไป แต่เมื่อได้รับสินค้าจริงกลับไม่เป็นไปตามที่มีการโฆษณาไว้ ส่งผลให้มีผู้เสียหายกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และมีมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า 4 ล้านบาท
ต่อมา ตำรวจ ปคบ. จึงทำการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง จนสามารถขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหาได้สำเร็จ โดยชุดจับกุมลงพื้นที่เฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหา ก่อนจะพบหญิงต้องสงสัยซึ่งมีลักษณะตรงตามหมายจับ อยู่บริเวณลานจอดรถตลาดสินทรัพย์ปทุม ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม
ในชั้นจับกุม ผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง และยืนยันว่าไม่เคยถูกจับกุมตามหมายดังกล่าวมาก่อน จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมาย ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยจากการสอบถามเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
คดีนี้นับเป็นอีกกรณีสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการหลอกลวงผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการไลฟ์เป็นเครื่องมือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า แม้ผู้ขายจะมีผู้ติดตามจำนวนมาก หรือมีภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือเพียงใด ก็ไม่อาจใช้เป็นหลักประกันได้ว่าสินค้านั้นจะเป็นของแท้หรือมีคุณภาพตามที่กล่าวอ้าง จึงขอเตือนไปยังประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้ามูลค่าสูง เช่น เครื่องประดับ อัญมณี หรือสินค้าที่มีการอ้างเอกสารรับรองความแท้ ควรตรวจสอบข้อมูลของผู้ขาย แหล่งที่มาของสินค้า รีวิวจากผู้ซื้อจริง รวมถึงเงื่อนไขการซื้อขายให้รอบด้านก่อนตัดสินใจโอนเงินหรือสั่งซื้อ
