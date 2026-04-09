สาวรับพัสดุ เจอแบบนี้สยอง อะไรติดอยู่ มีเฉลยชัด ๆ ไม่ใช่ท่อ แม้จะแบ๊วแต่อันตราย

 
           สาวรับพัสดุ เจอแบบนี้สยองหนัก ตัวอะไรติดอยู่ กลัวจนต้องให้พี่ยามช่วยเปิด มีเฉลยชัด ๆ ยันไม่ใช่ท่อ ไม่ใช่กิ้งกือ แม้จะหน้าแบ๊ว แต่น้อนอันตรายนะ 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jiraporn Jarusaptanasan
 
           เป็นภาพสะพรึงที่ทำเอาชาวเน็ตช็อกไปตาม ๆ กัน เมื่อหญิงรายหนึ่งนำมาโพสต์ถามลงกลุ่ม "นี่ตัวอะไร" หลังพบเจอสิ่งแปลกปลอมโผล่ออกมาจากกล่องพัสดุของเธอ เจอแบบนี้ทำเอาสยอง ไม่กล้าเปิด จนต้องไปขอให้ลุงยามช่วยแกะให้แทน ซึ่งเธอก็อยากรู้ว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในกล่องพัสดุนี้ เป็นตัวอะไรกันแน่ 

           ขณะที่ลูกเพจต่าง ๆ ก็เข้ามาร่วมกันคาดเดาไปต่าง ๆ รวมถึงคอมเมนต์ว่า "เหมือนงูเลยค่ะ"โดยมีหลายคนชี้ว่าน่าจะเป็นลูกงูเห่า รวมถึงพูดชื่องูสายพันธุ์อื่น ๆ ที่เป็นงูเลี้ยงราคาแพง ซึ่งต่างก็สงสัยกันว่างูเข้ามาอยู่ในกล่องได้อย่างไร แอบมุดเข้าไปภายหลัง หรืออยู่ในกล่องมาตั้งแต่แรก 





           ต่อมาเจ้าของโพสต์อัปเดตต่อว่า "ลุงยามบอกว่าเป็นลูกงูเห่าค่ะ แต่น้องตัวยังติดกาวอยู่ ยังไม่มีใครกล้าดึงน้องออกจากกาวค่ะ ตอนนี้น้องอยู่ในถุงกระสอบพร้อมตัวสติ๊กเกอร์อยู่"

           ทั้งนี้ ต่อมาทางผู้ดูแลกลุ่มได้เข้ามาเฉลย สรุปข้อมูลชัด ๆ สำหรับคนที่ค้างคาใจ และเพื่อไม่ให้เจ้าของโพสต์เกิดความสับสนกับชนิดของงู โดยยืนยันว่า เจ้าตัวที่เห็นอยู่นี้คือลูกงูเห่าไทย ซึ่งมีพิษอันตรายต่อระบบประสาท พบเจอได้ทั่วไป ไม่ใช่ท่อ ไม่ใช่ Mexican Black King Snake และไม่ใช่กิ้งกือ

           ส่วนเจอในพัสดุได้อย่างไร ไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะมุดเข้ามาในกล่องเองมากกว่าแอบลักลอบขนส่ง เพราะช่วงนี้ลูกงูเห่าค่อนข้างออกมาเยอะ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jiraporn Jarusaptanasan




