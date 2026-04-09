ดาวโป๊ No.1 ตอบกลับชัด หลังคนดูบอกให้พัก ถ่ายมาตั้ง 900 ฉาก ตัวแม่ไม่ใช่แค่ชื่อ

          Angela White ดาวโป๊ No.1 ของวงการหนังผู้ใหญ่ ตอบกลับชัด หลังแฟน ๆ คนดูบอกให้พัก เป็นห่วงร่างกาย หลังถ่ายมาตั้ง 900 ฉาก ที่มาของตัวแม่ไม่ใช่แค่ชื่อ
ภาพจาก Instagram brazzersofficial

          วันที่ 8 เมษายน 2569 เว็บไซต์ LADbible เผยเรื่องราวของ แอนเจลา ไวต์ (Angela White) นักแสดงหนังผู้ใหญ่ชาวออสเตรเลียชื่อดัง วัย 41 ปี ฉายาตัวแม่เบอร์หนึ่งของวงการ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 23 ปี หลังจากเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ 18 ปี และยังเป็นผู้ชนะรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีจากงานประกาศรางวัลหนังผู้ใหญ่ (AVN) ถึง 3 สมัย ทำให้เธอถูกเรียกว่าเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ยอดนิยมอันดับ 1 ของโลก  

          ไม่เพียงแค่ชื่อเสียง แต่ผลงานของเธอก็ยังเป็นที่ประจักษ์ ตลอดระยะเวลาที่แอนเจลาโลดแล่นอยู่ในวงการ เธอผ่านการทำงานที่ท้าทายมามากมายทั้งในฐานะนักแสดงและผู้กำกับหนังผู้ใหญ่ ผลงานการแสดงของเธอมีมากกว่า 900 ฉาก นอกจากนี้ยังทุ่มเทให้กับงานอีเวนต์และกิจกรรมต่าง ๆ ครั้งหนึ่ง เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน แต่หลังจากนั้นเพียง 4 วัน เธอก็ไปปรากฏตัวที่งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับหนังผู้ใหญ่ 

ภาพจาก Instagram theangelawhite

ภาพจาก Instagram theangelawhite

          ด้วยเหตุนี้เหล่าผู้ชมคนดูและแฟน ๆ บางส่วนจึงรู้สึกเป็นห่วงสุขภาพร่างกายของเธอ และเข้าไปแนะนำให้เธอหยุดพัก หรือเว้นการทำงานในวงการนี้ไปสักระยะ โดยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เธอควรจะ "พัก" โดยก่อนหน้านี้ มีแฟนคลับรายหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นบนอินสตาแกรมของเธอว่า "หลังจากถ่ายทำฉากมากมายไปกว่า 900 ฉาก  ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะพิจารณาพักผ่อนอย่างจริงจังบ้างสักครั้ง" 

          อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าคำแนะนำเช่นนี้จะไม่ถูกใจนักแสดงสาวตัวแม่รายนี้สักเท่าไหร่นัก แอนเจลา ได้เข้าไปตอบกลับความคิดเห็นนั้นว่า "ทำงานที่คุณรัก แล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าต้องทำงานเลยสักวัน" 

          แต่ทางแฟนคลับก็ยังคงยืนยันเจตนาที่ดี กล่าวว่า "แอนเจลา การทำแบบนั้นมาหลายปีติดต่อกัน เป็นวิธีที่โหดร้ายต่อร่างกายของคุณมากเลยนะ เมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็มีราคาที่คุณต้องจ่าย ฉันคิดว่าคุณควรหาผู้ชายดี ๆ สักคนแล้วมีความสัมพันธ์ที่จริงจัง คุณสมควรได้รับสิ่งนั้นแล้วไม่ใช่เหรอ ?" แต่สุดท้ายแล้วแฟนคลับก็เข้าใจว่า "แต่ร่างกายนี้เป็นของคุณ ถ้าคุณอยากทำอย่างนั้นก็ทำต่อไปเถอะ" 

ภาพจาก Instagram theangelawhite

ภาพจาก Instagram theangelawhite

          แม้จะรับรู้ถึงความหวังดี แต่แอนเจลาก็ยังคงหนักแน่นในวิถีการทำงานแบบเธอ และในขณะเดียวกันเธอก็มีความสัมพันธ์ที่จริงจังไปด้วยได้ โดยเธอกล่าวว่า "ฉันใช้เวลาไปดินเนอร์สุดโรแมนติก และสานสัมพันธ์กับคนรัก และฉันก็มีความสัมพันธ์ที่แท้จริง (ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณี) ขอบคุณสำหรับความเป็นห่วง แต่ฉันรักชีวิตและงานของฉัน" 

          แอนเจลายืนหยัดในความทุ่มเทต่อการทำงาน และมักจะปฏิเสธความกังวลต่าง ๆ อยู่เสมอ มีเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเป็นเรื่องราวฮือฮา เมื่อเคียแรน ลี หนึ่งในนักแสดงร่วมของเธอ ได้ออกมาเปิดใจว่า เขาทำให้เธอ "เกือบถึงชีวิต" ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างไม่ได้ตั้งใจเมื่อปี 2556 หลังจากเข้าฉากถ่ายทำนานกว่าชั่วโมง จนไส้ติ่งของเธอแตก 

ภาพจาก Instagram theangelawhite

ภาพจาก Instagram theangelawhite

          ทว่าแอนเจลา กลับออกมาปฏิเสธว่าต้นเหตุไม่ใช่เพราะการถ่ายทำ แต่เพราะเธอเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบ จึงต้องผ่าตัดฉุกเฉิน และการรักษาของเธอก็ผ่านไปด้วยดี มีรอยแผลเป็นน้อยมาก และการฟื้นตัวค่อนข้างเร็ว หลังจากผ่าตัด 4 วัน เธอจึงไปปรากฏตัวที่งานแสดงสินค้าหนังผู้ใหญ่ได้อย่างสบาย ๆ 

ขอบคุณข้อมูลจาก LADbible
ขอบคุณภาพจาก Instagram theangelawhite, brazzersofficial 

ดาวโป๊ No.1 ตอบกลับชัด หลังคนดูบอกให้พัก ถ่ายมาตั้ง 900 ฉาก ตัวแม่ไม่ใช่แค่ชื่อ โพสต์เมื่อ 9 เมษายน 2569 เวลา 12:18:07
