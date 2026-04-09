สาวอวบปีนต้นซากุระถ่ายรูป น้ำหนักไม่ใช่น้อย ๆ ทำหักโค่นจนถึงราก นักท่องเที่ยวช็อก

 
           วิจารณ์เดือด สาวอวบปีนต้นซากุระถ่ายรูป ในสวนประเทศจีน ทั้งที่น้ำหนักไม่ใช่น้อย ๆ ทำต้นซากุระหักโค่นจนถึงราก นักท่องเที่ยวตกตะลึงไปตาม ๆ กัน 



           เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า เกิดเหตุการณ์น่าตกตะลึงขึ้นภายในสวนกู่ฉุน ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งเป็นจุดหมายยอดนิยมในการไปเที่ยวชมซากุระ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ในช่วงฤดูดอกซากุระบาน มีผู้บันทึกภาพนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่ง ปีนขึ้นไปถ่ายรูปบนต้นซากุระ จนเป็นเหตุให้ต้นซากุระล้มโค่นลงมาทั้งต้น สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนเป็นวงกว้าง 

           จากคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวหญิงรายนี้มีรูปร่างท้วม และน้ำหนักตัวค่อนข้างมาก เธอพยายามปีนขึ้นไปบนต้นซากุระต้นหนึ่งอย่างทุลักทุเล จนสามารถขึ้นไปยืนไปบนกิ่งด้านบนได้สำเร็จ จากนั้นให้ผู้หญิงอีกคนที่ยืนอยู่ด้านล่างใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปให้ แต่เพียงไม่กี่วินาทีก็เกิดเหตุไม่คาดคิด 

           ต้นซากุระต้นดังกล่าวเกิดโค่นล้มลงมาทั้งต้น ทำให้หญิงนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านบนร่วงมาด้วย ท่ามกลางความตกใจของนักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ที่เห็นเหตุการณ์ ส่วนหญิงรายดังกล่าว หลังจากตกลงมาถึงพื้นเธอก็รีบพยุงตัวลุกขึ้นและออกจากที่เกิดเหตุในทันที ทิ้งไว้เพียงร่องรอยสภาพความเสียหายที่น่าหดหู่ใจ เห็นรากของต้นซากุระโผล่ขึ้นมาจากดิน  

ปีนต้นซากุระถ่ายรูป หักโค่นถึงราก
ภาพจาก Weibo 

ปีนต้นซากุระถ่ายรูป หักโค่นถึงราก
ภาพจาก Weibo 

ปีนต้นซากุระถ่ายรูป หักโค่นถึงราก
ภาพจาก Weibo 

ปีนต้นซากุระถ่ายรูป หักโค่นถึงราก
ภาพจาก Weibo 

           ชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปวิดีโอต่างพากันไม่พอใจ เข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์และประณามพฤติกรรมไร้มารยาทของนักท่องเที่ยวหญิงรายนี้อย่างดุเดือด พร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ

           "ดูแล้วน่าโมโหมาก ! สงสารต้นไม้ ต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหน ?" "พฤติกรรมแบบนี้สมควรได้รับโทษ"  
           "น้ำหนักตัวก็ไม่ใช่น้อย ๆ คิดอะไรอยู่"
           "ต้นไม้ประดับเหล่านี้ส่วนใหญ่ปลูกย้ายมาใหม่ รากของมันตื้นมาก ยังกล้าปีนขึ้นไปอีก"
           "ทำธรรมชาติเสียหาย พฤติกรรมนี้น่ารังเกียจมาก"
           "เราสามารถขึ้นบัญชีดำนักท่องเที่ยวได้หรือไม่ ?" 

           ต่อมา ทางเจ้าหน้าที่จากแผนกจัดสวนของสวนกู่ฉุน เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะนอกเขตปิดของอุทยาน โดยเฉพาะในเขตป่าวงแหวนรอบนอกที่เปิดให้เข้าชมได้อย่างอิสระ ต้นซากุระที่โค่นไปมีอายุมากกว่า 20 ปี ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยค้ำยันและตัดแต่งกิ่งให้แล้ว แต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะรอดหรือไม่ ทางอุทยานจะพยายามดูแลรักษาให้ดีที่สุด  

ปีนต้นซากุระถ่ายรูป หักโค่นถึงราก
ภาพจาก Weibo 

ปีนต้นซากุระถ่ายรูป หักโค่นถึงราก
ภาพจาก Weibo 




ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01


สาวอวบปีนต้นซากุระถ่ายรูป น้ำหนักไม่ใช่น้อย ๆ ทำหักโค่นจนถึงราก นักท่องเที่ยวช็อก อัปเดตล่าสุด 9 เมษายน 2569 เวลา 17:01:22 2,241 อ่าน
