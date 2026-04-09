อิหร่านจ่อเก็บค่าธรรมเนียมเรือ - ขอค้น ก่อนผ่านช่องแคบ คาดต้องจ่ายลำละเท่าไหร่


           อิหร่านเผยแผนข้อกำหนด จ่อเก็บค่าธรรมเนียมเรือ พร้อมตรวจค้น ก่อนผ่านช่องแคบฮอร์มุซ คาดต้องจ่ายราว 1 ดอลลาร์ ต่อบาร์เรล 

ช่องแคบฮอร์มุซ


          วันที่ 8 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Times of India อ้างอิงรายงานจาก Financial Times เผยว่า ในช่วงหยุดยิง 2 สัปดาห์ที่อิหร่านบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาไปก่อนหน้านี้ ทางอิหร่านกำลังพยายามจะควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ โดยเตรียมกำหนดให้เรือบรรทุกน้ำมันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการผ่านแดนด้วยสกุลเงินดิจิทัล พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบเรือทุกลำที่แล่นผ่านอย่างเข้มงวด  

          ฮามิด ฮอสเซนี โฆษกของสหภาพผู้ส่งออกน้ำมัน ก๊าซ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของอิหร่าน กล่าวว่า "อิหร่านจำเป็นต้องตรวจสอบสิ่งที่เข้าและออกจากช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อให้แน่ใจว่าในระยะ 2 สัปดาห์นี้จะไม่มีการขนส่งอาวุธ เรือทุกลำสามารถผ่านได้ แต่จะมีขั้นตอนที่ใช้เวลาสำหรับเรือแต่ละลำ และอิหร่านไม่ได้รีบร้อน

แผนข้อกำหนดของอิหร่านมีดังนี้ 


          - เรือบรรทุกน้ำมันจะต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าผ่านทางอีเมล หลังจากอิหร่านประเมินเสร็จสิ้น จะกำหนดค่าธรรมเนียมการขนส่ง โดยรายงานระบุว่า อยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์ (ราว 32 บาท) ต่อบาร์เรล 

          - หมายความว่า เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดบรรทุก 1 ล้านบาร์เรล จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมลำละ 1 ล้านดอลลาร์ (ราว 32 ล้านบาท) ส่วนเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ที่จุได้ถึง 2 ล้านบาร์เรล อาจต้องจ่ายมากถึงลำละ 2 ล้านดอลลาร์ (ราว 64 ล้านบาท) 

          - ค่าธรรมเนียมจะชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล หรือบิตคอยน์ เพื่อไม่ให้มีการติดตามเส้นทางการเงิน หรือยึดคืนได้ เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตร 

          - เรือทุกลำที่แล่นผ่านจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านไปได้ 


ช่องแคบฮอร์มุซ
ภาพจาก somkanae sawatdinak / Shutterstock.com

           อิหร่านยังคงความพยายามรักษาอำนาจต่อรองที่ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลก แม้ว่าการเจรจาเกี่ยวกับข้อเสนอในการหยุดยิงจะยังคงดำเนินต่อไป ทั้งนี้ ยังมีรายงานว่า อิหร่านกำลังผลักดันให้เรือเดินทะเลใช้เส้นทางที่ใกล้กับชายฝั่งของตนมากขึ้น เพื่อกำกับดูแลและควบคุม มีข้อความประกาศว่า "หากเรือลำใดพยายามแล่นผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกทำลาย

           สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้น การสัญจรผ่านช่องแคบหยุดชะงักลง บริษัทขนส่งส่วนใหญ่ใช้วิธีรอและเฝ้าระวัง ส่งผลให้ มีเรือติดค้างอยู่มากกว่า 300 - 400 ลำ ผู้บริหารอุตสาหกรรมรายหนึ่งเปรียบเทียบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กับ "ลานจอดรถ" นอกจากนี้ ข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ก็ไม่สามารถรับประกันเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยได้  

           นักวิเคราะห์กล่าวว่า แม้ว่าจะมีข้อกำหนดของอิหร่านภายใต้เงื่อนไขการควบคุมดังกล่าว อาจมีเรือผ่านได้เพียง 10-15 ลำต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเกิดความขัดแย้งมาก จากปกติอยู่ที่ประมาณ 135 ลำ ทำให้การเคลียร์เรือที่ค้างอยู่ดำเนินไปอย่างล่าช้า  

           ทั้งนี้ อาลี ชิฮาบี นักวิเคราะห์ ได้เตือนว่า "การอนุญาตให้อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม อาจเป็นสัญญาณอันตราย สิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าถึงช่องแคบได้อย่างอิสระ


ขอบคุณข้อมูลจาก 






