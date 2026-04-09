สาวโพสต์ TikTok ตามหาหนุ่มชื่อไมค์ หลังเพื่อนเจอเนื้อคู่ จบหักมุมสุดพีค โป๊ะแรงมาก

HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

          ไวรัลร้อน สาวโพสต์คลิปตามหาหนุ่มชื่อไมค์ หลังเพื่อนเจอเนื้อคู่ ไม่รู้อะไรนอกจากชื่อ ตอนจบหักมุมสุดพีค พลังของโลกโซเชียลของจริง 

          วันที่ 9 เมษายน 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอหนึ่งกลายเป็นไวรัลร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เมื่อมีหญิงรายหนึ่งได้โพสต์คลิปตามหาชายหนุ่มชื่อ "ไมค์" หลังจากเพื่อนสาวของเธอได้มีช่วงเวลาดี ๆ กับเขาที่บาร์แห่งหนึ่งในรัฐแอละแบมา สหรัฐฯ แต่พวกเธอไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขานอกจากชื่อที่เพื่อนเขาเรียก และด้วยพลังของโซเชียลก็ช่วยให้พวกเธอได้เจอ "คนรู้จัก" ของเขา แต่ไม่สามารถช่วยให้ความสัมพันธ์นี้สานต่อได้ เพราะคนรู้จักที่ว่า…คือภรรยาของเขา กลายเป็นเรื่องราวหักมุมสุดพีค 

ภาพจาก TikTok @mikalawest

          โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้ใช้บัญชี TikTok ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความว่า "ขอความช่วยเหลือ เพื่อนของฉันเจอเนื้อคู่เมื่อคืนนี้ที่ Huntsville Alabama หลังจากการแข่งขันไลน์แมนโรดีโอ และเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยนอกจากชื่อไมค์ และเพื่อน ๆ ของเขาเรียกชื่อเขาเหมือนนกในหนังเรื่อง Finding Nemo"

ภาพจาก TikTok @mikalawest 

ภาพจาก TikTok @mikalawest 

          ในคลิปวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชายหนุ่มที่ชื่อไมค์กำลังเต้นอย่างสนุกสนานร่าเริง และมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนสาวของผู้ถ่ายคลิป ใบหน้าของเขาแนบมาที่แก้มของเธอ แววตาเต็มไปด้วยความหลงใหล ในขณะที่ฝ่ายหญิงมีท่าทางเขินอาย ลักษณะเหมือนกับว่าทั้งสองกำลังตกหลุมรักกันอย่างลึกซึ้ง 

ภาพจาก TikTok @mikalawest

          คลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจและถูกแชร์ต่อกันออกไปอย่างรวดเร็ว มียอดผู้เข้าชมมากกว่า 24 ล้านครั้ง แต่ปรากฏว่าคลิปวิดีโอนี้กลับกลายเป็นคลิปเปิดโปงสามีที่ (กำลังจะ) นอกใจภรรยา เมื่อมีหญิงรายหนึ่งชื่อว่า "ลอร่า" ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงตัวว่าเป็นภรรยาของชายในคลิป และคอมเมนต์ของเธอก็ถูกดันขึ้นเป็นคอมเมนต์ยอดนิยม 

ภาพจาก TikTok @mikalawest 

          โดยข้อความจากจากลอร่า ระบุว่า "สวัสดีค่ะ ! ฉันเป็นภรรยาของไมเคิล ตอนนี้เขากำลังอธิบายเรื่องนี้ให้ลูกทั้ง 2 คนฟังอยู่" และ "โอ้ นั่นเขาเอง ผู้ชายที่ฉันบอกรักตลอดไปเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว" นอกจากนี้เธอยังได้โพสต์ภาพอื่น ๆ เพื่อยืนยันว่าเธอเป็นภรรยาของเขาจริง ๆ

ภาพจาก TikTok @mikalawest 

ภาพจาก TikTok @mikalawest 

          ด้านชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือด หลายคนแสดงความเห็นใจฝ่ายภรรยา พร้อมทั้งแนะนำให้เธอเลิกกับผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์ นอกจากนี้ยังมีบางคนกล่าวเสียดสีเชิงขำขันว่า "เวรกรรมที่มาในรูปแบบของอินเทอร์เน็ต", "ความลับไม่มีในโลก", "เรื่องราวหักมุมสุดพีค จากตามหาเนื้อคู่ ได้เจอเมียเขาแทน"  

          อย่างไรก็ดี ภายหลังจากนั้นคอมเมนต์ของลอร่าได้ถูกลบหายไปจากคลิปวิดีโอดังกล่าว และบัญชีของเธอก็ถูกปิดไป  











สาวโพสต์ TikTok ตามหาหนุ่มชื่อไมค์ หลังเพื่อนเจอเนื้อคู่ จบหักมุมสุดพีค โป๊ะแรงมาก โพสต์เมื่อ 9 เมษายน 2569 เวลา 16:49:59
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย