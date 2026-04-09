สาวโพสต์ TikTok ตามหาหนุ่มชื่อไมค์ หลังเพื่อนเจอเนื้อคู่ จบหักมุมสุดพีค โป๊ะแรงมาก

ไวรัลร้อน สาวโพสต์คลิปตามหาหนุ่มชื่อไมค์ หลังเพื่อนเจอเนื้อคู่ ไม่รู้อะไรนอกจากชื่อ ตอนจบหักมุมสุดพีค พลังของโลกโซเชียลของจริง
ภาพจาก TikTok @mikalawest
วันที่ 9 เมษายน 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอหนึ่งกลายเป็นไวรัลร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เมื่อมีหญิงรายหนึ่งได้โพสต์คลิปตามหาชายหนุ่มชื่อ "ไมค์" หลังจากเพื่อนสาวของเธอได้มีช่วงเวลาดี ๆ กับเขาที่บาร์แห่งหนึ่งในรัฐแอละแบมา สหรัฐฯ แต่พวกเธอไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขานอกจากชื่อที่เพื่อนเขาเรียก และด้วยพลังของโซเชียลก็ช่วยให้พวกเธอได้เจอ "คนรู้จัก" ของเขา แต่ไม่สามารถช่วยให้ความสัมพันธ์นี้สานต่อได้ เพราะคนรู้จักที่ว่า…คือภรรยาของเขา กลายเป็นเรื่องราวหักมุมสุดพีค
โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้ใช้บัญชี TikTok ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความว่า "ขอความช่วยเหลือ เพื่อนของฉันเจอเนื้อคู่เมื่อคืนนี้ที่ Huntsville Alabama หลังจากการแข่งขันไลน์แมนโรดีโอ และเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยนอกจากชื่อไมค์ และเพื่อน ๆ ของเขาเรียกชื่อเขาเหมือนนกในหนังเรื่อง Finding Nemo"
ในคลิปวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชายหนุ่มที่ชื่อไมค์กำลังเต้นอย่างสนุกสนานร่าเริง และมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนสาวของผู้ถ่ายคลิป ใบหน้าของเขาแนบมาที่แก้มของเธอ แววตาเต็มไปด้วยความหลงใหล ในขณะที่ฝ่ายหญิงมีท่าทางเขินอาย ลักษณะเหมือนกับว่าทั้งสองกำลังตกหลุมรักกันอย่างลึกซึ้ง
คลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจและถูกแชร์ต่อกันออกไปอย่างรวดเร็ว มียอดผู้เข้าชมมากกว่า 24 ล้านครั้ง แต่ปรากฏว่าคลิปวิดีโอนี้กลับกลายเป็นคลิปเปิดโปงสามีที่ (กำลังจะ) นอกใจภรรยา เมื่อมีหญิงรายหนึ่งชื่อว่า "ลอร่า" ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงตัวว่าเป็นภรรยาของชายในคลิป และคอมเมนต์ของเธอก็ถูกดันขึ้นเป็นคอมเมนต์ยอดนิยม
โดยข้อความจากจากลอร่า ระบุว่า "สวัสดีค่ะ ! ฉันเป็นภรรยาของไมเคิล ตอนนี้เขากำลังอธิบายเรื่องนี้ให้ลูกทั้ง 2 คนฟังอยู่" และ "โอ้ นั่นเขาเอง ผู้ชายที่ฉันบอกรักตลอดไปเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว" นอกจากนี้เธอยังได้โพสต์ภาพอื่น ๆ เพื่อยืนยันว่าเธอเป็นภรรยาของเขาจริง ๆ
ด้านชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือด หลายคนแสดงความเห็นใจฝ่ายภรรยา พร้อมทั้งแนะนำให้เธอเลิกกับผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์ นอกจากนี้ยังมีบางคนกล่าวเสียดสีเชิงขำขันว่า "เวรกรรมที่มาในรูปแบบของอินเทอร์เน็ต", "ความลับไม่มีในโลก", "เรื่องราวหักมุมสุดพีค จากตามหาเนื้อคู่ ได้เจอเมียเขาแทน"
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากนั้นคอมเมนต์ของลอร่าได้ถูกลบหายไปจากคลิปวิดีโอดังกล่าว และบัญชีของเธอก็ถูกปิดไป