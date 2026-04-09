ดราม่าระอุ น้องฟ้าใส บอกไม่ได้อยากอยู่กับ สไปรท์ SPD ถูกมองไม่กตัญญู - ไม่น่ารัก

          ดราม่าระอุ น้องฟ้าใส บอกไม่ได้อยากอยู่กับ สไปรท์ SPD อยู่แล้ว หลังได้รับความช่วยเหลือจากคลิปเก็บขยะ คนมองคำพูดไม่น่ารัก ล่าสุดไลฟ์ขอโทษแล้ว 

น้องฟ้าใส ไม่ได้อยากอยู่กับ สไปรท์ SPD
ภาพจาก TikTok @spriteder_spd

          หลายคนยังคงจดจำกันได้ สำหรับ น้องฟ้าใส เด็กเก็บขยะที่เคยปรากฏตัวในคลิปไวรัลของ สไปรท์ SPD ซึ่งทาง สไปรท์ และ อุงเอิง รู้สึกเอ็นดูที่น้องเป็นเด็กกตัญญูช่วยเหลือแม่ที่เก็บขยะ จึงเข้ามาช่วยเหลือ รวมถึงรับน้องฟ้าใสกับคุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพฯ ซึ่งต่อมาทั้งคู่ได้ขอกลับไปอยู่พัทยาแล้ว เนื่องจากไม่อยากรบกวน 

ภาพจาก TikTok @spriteder_spd

          อย่างไรก็ตาม กลับมีประเด็นเกิดขึ้นล่าสุด ระหว่างที่น้องฟ้าใสกับคุณแม่มาพูดคุยกับแฟน ๆ ผ่านไลฟ์ในช่อง TikTok ของตัวเอง โดยช่วงหนึ่งมีคนส่งคำถามเข้ามาว่า "ไม่ต้องอยู่กับพี่ไปร์ท" ซึ่งน้องฟ้าใสก็ได้บอกว่า "ไม่ได้อยากอยู่อยู่แล้วค่ะ"

ภาพจาก TikTok @spriteder_spd

          เมื่อมีคนถามอีกว่า "ทำไมไม่อยู่กับพี่ไปรท์" คุณแม่น้องก็บอกว่าให้ไปดูช่องของพี่ไปร์ท เพราะแม่ได้ตอบไปเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้น้องฟ้าใสยังมีการตอบกลับคอมเมนต์มากมายที่ส่งมาต่อว่าน้อง บูลลี่เรื่องสีผิว 

          อย่างไรก็ตาม คำพูดของน้องฟ้าใสกลับทำให้แฟน ๆ ที่ติดตามและได้ชมไลฟ์เกิดความไม่พอใจ โดยหลายคนมองว่า น้องฟ้าใสไม่น่ารัก ลืมบุญคุณ ไม่ใช่เด็กกตัญญูแล้ว รวมถึงตำหนิการใช้คำพูดของน้องที่ดูไม่น่ารักด้วย ควรจะคิดให้ดี ๆ ก่อนพูดตอบโต้อะไร ซึ่งบางครั้งก็เป็นคำพูดที่ไม่สุภาพ

ภาพจาก TikTok @spriteder_spd

          กระทั่งในที่สุด น้องฟ้าใสกับคุณแม่ก็ออกมาขอโทษผ่านไลฟ์อีกครั้ง โดยในส่วนของคำพูดที่ไม่น่ารักนั้น ยอมรับว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบและร้อนใจที่เจอคนคอมเมนต์ไม่น่ารักใส่ แต่ถึงอย่างนั้นคนที่ชมก็ยังมองว่าเป็นคำขอโทษที่ไม่จริงใจ เพราะเจ้าตัวยังคงขอสติ๊กเกอร์อยู่อีก 

          ขณะที่บางคนชี้ว่ารู้สึกเข้าใจ เพราะน้องเองก็ถูกบูลลี่มาตลอด เข้าใจว่าความอดทนของแต่ละคนย่อมมีขีดจำกัด และน้องก็ยังเด็กเกินไป ซึ่งชาวเน็ตส่วนหนึ่งมองว่าหากน้องยังไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็น่าจะหยุดไลฟ์ไปก่อน แทนที่จะฟาดกลับจนมีคนนำมาตีประเด็นดราม่าต่อไป


ดราม่าระอุ น้องฟ้าใส บอกไม่ได้อยากอยู่กับ สไปรท์ SPD ถูกมองไม่กตัญญู - ไม่น่ารัก โพสต์เมื่อ 9 เมษายน 2569 เวลา 17:17:25
