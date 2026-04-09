ซีด 2 เด้ง ! ร้านยา โชว์ปรอทแตก จนออกข่าว สุดท้ายโป๊ะจนโดนข้อหาเพิ่ม



          ไวรัล ปรอทวัดไข้แตกเพราะอากาศร้อนที่ระยอง สสจ. บุกตรวจเข้มพบร้านยาไม่ได้มาตรฐาน ลอบขายยาอันตรายโดยไร้เภสัชกร

          จากกรณี ร้านขายยาแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เผยภาพของปรอทวัดไข้ที่ทางร้านสั่งมาขายแตกคากล่อง โดยเจ้าของร้านเผยว่า ทางร้านซื้อปรอทวัดไข้มาไว้ขาย เพิ่งจะสั่งมาได้ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้ หลังจากปิดร้านไป 1 วัน มีลูกค้ามาซื้อปรอทวัดไข้ เมื่อนำออกมาจากกล่องจึงทราบว่าปรอทแตกเสียหายไป 3 อัน คาดว่าคงทนสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ไม่ไหวนั้น

          ล่าสุด วันที่ 9 เมษายน 2569 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง (สสจ.ระยอง) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านยาดังกล่าว พบว่ามีการขายยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต

          สสจ.ระยอง ระบุว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ผลการตรวจพบว่าร้านดังกล่าวไม่ใช่ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาต แต่ขึ้นป้ายว่าเป็น ร้านขายยาสามัญประจำบ้าน เท่านั้น

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

ภาพจาก ข่าวช่องวัน


          ภายในร้านมีการวางจำหน่ายยาอันตรายและยาบรรจุเสร็จ ซึ่งเกินกว่าที่บัญชียาสามัญประจำบ้านของ อย. กำหนดไว้ ผู้ขายยาไม่ใช่เภสัชกรตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในข้อหา ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต กับเจ้าของร้านต่อไป

ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

          เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ประชาชนตรวจสอบร้านขายยาก่อนซื้อยาทุกครั้ง โดยสิ่งที่ควรสังเกต ได้แก่

1. ตรวจสอบใบอนุญาตขายยา


          ร้านขายยาที่ถูกกฎหมายต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย โดยมีประเภทใบอนุญาตแตกต่างกัน เช่น ร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) และร้านยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งมีขอบเขตยาที่จำหน่ายได้แตกต่างกันอย่างชัดเจน


2. ตรวจสอบบุคลากร


          ร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีเภสัชกรประจำร้าน และควบคุมการจ่ายยาตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

3. ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ


          ห้ามซื้อจากร้านที่ไม่ใช่ร้านยาแผนปัจจุบัน เพราะอาจได้รับยาผิดชนิด ผิดขนาด หรือยาที่ไม่ได้มาตรฐาน

          หากสงสัยว่าร้านขายยาได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่ระบบของ อย. ที่ https://oryor.com/

ภาพจาก ข่าวช่องวัน


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
