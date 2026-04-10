4240015 คือ SMS อะไร ส่งมาทีโดนดูดเงินในเครื่อง รู้ตัวอีกทีเกลี้ยง เอาเงินคืนยังไง

4240015 SMS ดูดเงินมือถือ ส่งมาทีเสียเงิน 5 บาทไม่รู้ตัว วิธีแก้ทำยังไงถึงเอาออกได้ ห้ามกดทำตามเงื่อนไขเด็ดขาด
หนึ่งในภัยทางโทรศัพท์ที่หลายคนมักไม่รู้ตัว มารู้ตัวอีกทีก็เงินหมดไปเรียบร้อยแล้ว หนึ่งในนั้นคือ SMS กินเงินที่จับเราสมัครไปแบบไม่รู้ตัว พอข้อความมา 1 ครั้งก็เสียเงินราว 5 บาท ไม่รู้ควรเอาออกยังไง ยิ่งถ้าคนใช้ระบบเติมเงิน กว่าจะรู้ตัวอีกทีคือ เงินเกลี้ยงโทรศัพท์
วันที่ 10 เมษายน 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ช่วงหลังมานี้มีคนเจอ SMS ดูดเงินในโทรศัพท์บ่อย ระบุว่าเป็นหมายเลข 4240015 แจ้งว่า เราได้สมัครรับ SMS และเมื่อส่งมาแต่ละครั้ง ทำให้เงินในโทรศัพท์เสียไปครั้งละ 5 บาท
ถ้าหากต้องการยกเลิก ข้อความระบุว่า ให้กด *137 แต่ทางกระปุกดอทคอมไม่แนะนำให้ทำตามเพราะยังมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเสียเงินเพิ่ม
วิธียกเลิก SMS กินเงิน
สำหรับวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือ ให้ติดต่อศูนย์เครือข่ายเพื่อแจ้งเรื่องนี้ และขอเงินคืน ซึ่งบางเครือข่าย มีขั้นตอนที่ง่ายมาก เพียงแค่กดตัวเลขตามคำสั่ง และได้เงินคืนไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น