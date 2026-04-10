ไวรัล หนุ่มอมพระไปลุ้นใบดำ สุดท้ายได้ใบแดงเต็ม ๆ - เปิดรายชื่อสิ่งที่ไม่ควรบน

ไวรัลหนุ่มอมพระลุ้นใบดำ สุดท้ายไม่รอดใบแดงเต็ม ๆ พอเฉลยชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เลือก ทำเอาชาวเน็ตแห่เอ็นดู รู้เลยทำไมถึงต้องไปรับใช้ชาติ
ทุกปีพอเข้าสู่ฤดูเกณฑ์ทหาร หนุ่มไทยที่ถึงคราวต้องลุ้นรับใช้ชาติ หลายคนต่างเริ่มเข้าวงการสายมู แต่บางครั้งอาจลืมคิดไปว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถืออาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์เสมอไป
วันที่ 8 เมษายน 2569 ผู้ใช้ TikTok @user068230265 เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคัดเลือกทหารแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ จ.ลพบุรี เผยบรรยากาศการลุ้นจับใบดำ-ใบแดง ในปีนี้ ไฮไลต์อยู่ที่หนุ่มรายหนึ่งเดินออกมาจับพร้อมกับอมสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างไว้ในปาก แต่สุดท้ายกลับต้องผิดหวัง เนื่องจากเจ้าตัวจับได้ใบแดงเต็ม ๆ
ภาพจาก TikTok @user068230265
ภายหลังจากรู้ผลแล้วว่าได้ใบแดงต้องไปเป็นทหาร เมื่อลงไปสอบถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อมไว้ในปากนั้นคืออะไร เจ้าตัวตอบกลับมาว่า "พระนเรศวร" กษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ของไทย ทำเอางานนี้ได้แต่เอ็นดูว่าน่าจะเลือกผิดองค์แล้ว ผลลัพท์คือต้องไปเป็นทหารรับใช้ชาติแบบไม่ต้องลุ้นเลยทีเดียว
ภายหลังคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป ปรากฏว่ากลายเป็นไวรัลพีคจนมียอดเข้าชมกว่า 3.4 ล้านครั้ง โดยหลายคนต่างเอ็นดูชายหนุ่มที่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูจะตรงข้ามกับการรอดเป็นทหารสุด ๆ นอกจากนี้ หลายคนยังแชร์เรื่องราวคล้ายกัน เช่น แขวนพระเจ้าตาก, กรมหลวงชุมพร หรือ ย่าโม หลายคนก็ไม่รอดใบแดง ต้องไปเป็นทหารเช่นกัน เป็นต้น
