HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

ไอคอนสยาม จับมือภาครัฐ จัดเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยเข้มรับสงกรานต์ปี 2569

          ไอคอนสยาม จัดงานสงกรานต์ระดับโลก ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 พร้อมมาตรการความปลอดภัยเข้มงวดสูงสุดเพื่อดูแลผู้ร่วมงานอย่างทั่วถึง
ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026

          ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดมหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 : สาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย” ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2569 พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสูงสุด เพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างรอบด้าน

          โดย ไอคอนสยาม ได้ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสาน สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน กองบังคับการตำรวจน้ำ และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินการวางแผนและซักซ้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างละเอียด ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งภายในพื้นที่จัดงาน ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม และไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ตลอดจนพื้นที่โดยรอบ โดยมีการจัดตั้งจุดตรวจบุคคลและสัมภาระทุกทางเข้า การติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะทั้งแบบประจำจุดและแบบพกพา การนำหน่วยสุนัขตำรวจ (K-9) เข้าตรวจพื้นที่ ตลอดจนการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยสายตรวจ และหน่วยปฏิบัติการพิเศษในระดับสูงสุด เพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและทั่วถึง

ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026

ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026

ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026

ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026

          การดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไอคอนสยามในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของงานเทศกาลระดับนานาชาติ พร้อมสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อให้สามารถร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างสนุกสนาน อบอุ่น และปลอดภัยในทุกมิติ โดยไอคอนสยามได้วางแผนบริหารจัดการจำนวนผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นระบบ ทั้งการประเมินความหนาแน่นของพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา การจัดระเบียบการเข้า-ออกพื้นที่ และการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เพื่อให้การเข้าร่วมงานเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัยสูงสุด
ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026

ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026

ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026

          ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมงานได้อย่างสะดวกผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ เรือโดยสาร และรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานี G2 เจริญนคร พร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONSIAM หรือสอบถามโทร. 1338
          #ICONSIAMSongkran #สงกรานต์ที่ไอคอนสยาม #ICONSIAM
ไอคอนสยาม จับมือภาครัฐ จัดเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยเข้มรับสงกรานต์ปี 2569 อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2569 เวลา 14:38:14
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย