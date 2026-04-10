ไอคอนสยาม จับมือภาครัฐ จัดเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยเข้มรับสงกรานต์ปี 2569
ไอคอนสยาม จัดงานสงกรานต์ระดับโลก ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 พร้อมมาตรการความปลอดภัยเข้มงวดสูงสุดเพื่อดูแลผู้ร่วมงานอย่างทั่วถึง
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดมหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 : สาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย” ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน 2569 พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสูงสุด เพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างรอบด้าน
โดย ไอคอนสยาม ได้ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสาน สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน กองบังคับการตำรวจน้ำ และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินการวางแผนและซักซ้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างละเอียด ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งภายในพื้นที่จัดงาน ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม และไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ตลอดจนพื้นที่โดยรอบ โดยมีการจัดตั้งจุดตรวจบุคคลและสัมภาระทุกทางเข้า การติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะทั้งแบบประจำจุดและแบบพกพา การนำหน่วยสุนัขตำรวจ (K-9) เข้าตรวจพื้นที่ ตลอดจนการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยสายตรวจ และหน่วยปฏิบัติการพิเศษในระดับสูงสุด เพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและทั่วถึง
การดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไอคอนสยามในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของงานเทศกาลระดับนานาชาติ พร้อมสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อให้สามารถร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างสนุกสนาน อบอุ่น และปลอดภัยในทุกมิติ โดยไอคอนสยามได้วางแผนบริหารจัดการจำนวนผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นระบบ ทั้งการประเมินความหนาแน่นของพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา การจัดระเบียบการเข้า-ออกพื้นที่ และการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เพื่อให้การเข้าร่วมงานเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัยสูงสุด
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมงานได้อย่างสะดวกผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ เรือโดยสาร และรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานี G2 เจริญนคร พร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONSIAM หรือสอบถามโทร. 1338
