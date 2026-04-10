เปิดเหตุผล สงกรานต์ 2569 พนักงานบริษัทเอกชนได้หยุดเพิ่ม 1 วัน หยุดยาวไม่ห่อเหี่ยว

วันหยุดสงกรานต์

          ย้อนไปปีที่แล้ว (2568) วันหยุดสงกรานต์เป็นช่วงหนึ่งที่พนักงานบริษัทเอกชนระทม เพราะไม่ได้หยุดยาวอย่างข้าราชการ ได้หยุดสงกรานต์แบบไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์เพียงแค่ 2 วันเท่านั้น ไม่มีชดเชยให้ คือ วันที่ 14-15 เมษายน

          อย่างไรก็ตาม หยุดสงกรานต์ 2569 พนักงานบริษัทเอกชนได้วันหยุดเพิ่ม 1 วันกลับมาคืน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จนได้หยุดสงกรานต์ครบ 3 วัน ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน

สาเหตุที่ได้หยุดเพิ่ม 1 วัน


          กระปุกดอทคอม จะไขปริศนาดังกล่าวให้รับทราบกันว่า วันหยุดสงกรานต์ปีที่แล้วหายไปไหน แล้วปีนี้ทำไมถึงได้คืน

          ปี 2568 วันสงกรานต์ตรงกับวันอาทิตย์-อังคาร (13-15 เมษายน) ซึ่งวันอาทิตย์เป็นวันหยุดตามปกติอยู่แล้ว ถ้าตามหลักการจะต้องมีการชดเชยให้ในวันที่ 16 เมษายน แต่สาเหตุที่ไม่ชดเชย เป็นเพราะ วันหยุดราชการปี 2568 มีทั้งหมด 19 วัน ตามกฎหมายให้หยุดขั้นต่ำ 13 วัน เมื่อโควตาวันหยุดราชการเยอะเกิน บางวันจึงถูกหักออกนั่นเอง

          ปี 2569 วันสงกรานต์ตรงกับวันจันทร์-พุธ ไม่มีซ้อนทับวันหยุดเลย ทำให้พนักงานบริษัทเอกชนได้หยุดแบบเต็ม ๆ ไม่มีโดนหัก


เปิดเหตุผล สงกรานต์ 2569 พนักงานบริษัทเอกชนได้หยุดเพิ่ม 1 วัน หยุดยาวไม่ห่อเหี่ยว โพสต์เมื่อ 10 เมษายน 2569 เวลา 11:53:51
