โรงงานดังประกาศปิดตัว ยุติกิจการ 50 ปี เลิกจ้างพนักงาน 300 ชีวิต เหตุสู้ต้นทุนไม่ไหว

          โรงงานพลาสติกรายใหญ่ของประเทศ ประกาศยุติกิจการหลังแบกรับต้นทุนไม่ไหว ปิดตำนาน 50 ปี จำใจเลิกจ้างพนักงานกว่า 300 ชีวิต

          จากสถานการณ์ราคาน้ำมันและวัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะธุรกิจโรงงานผลิตพลาสติก ซึ่งต้องเผชิญทั้งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและปัญหาการจัดหาวัตถุดิบ

          วันที่ 9 เมษายน 2569 นายสุดใจ จิรยาภากร หรือ เฮียเอี๋ยว ประธานบริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตถังและเรือพลาสติกรายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยว่า ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจของบริษัท โดยน้ำมันถือเป็นปัจจัยสำคัญเสมือน "เส้นเลือดใหญ่" ของภาคเศรษฐกิจ เมื่อราคาปรับสูงขึ้นหรือเกิดภาวะขาดแคลน ย่อมส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งต่อผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          ทั้งนี้ โรงงานผลิตถังและเรือพลาสติกที่ดำเนินกิจการมากว่า 50 ปี จำเป็นต้องยุติการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นมา เนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ ส่งผลให้พนักงานประมาณ 300 คนต้องพ้นสภาพการจ้าง โดยบริษัทได้จ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานทั้งหมด รวมเป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท

          ภายหลังการปิดกิจการ นายสุดใจยังแสดงความเห็นไปยังภาครัฐ โดยขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาราคาน้ำมัน ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนในทุกระดับ พร้อมทั้งระบุว่าสถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงภาคธุรกิจขนาดใหญ่

ภาพจาก comosthailand

          นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนผู้ที่ยังมีศักยภาพให้ร่วมกันช่วยเหลือสังคมในช่วงเวลาที่ประชาชนกำลังเผชิญความยากลำบาก พร้อมยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

          สำหรับบริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยคุณสุดใจ จิรยาภากร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสินค้าพลาสติกสำเร็จรูป ได้แก่ ถังน้ำแข็ง ถังน้ำ ถังบำบัด เรือ และสินค้ากลุ่มพลาสติกอีกจำนวนมาก โดยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าไปยังหลายประเทศทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย อเมริกา แอฟริกาใต้ เยอรมนี แคนาดา จีน ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง

ขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องเล่าเช้านี้

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โรงงานดังประกาศปิดตัว ยุติกิจการ 50 ปี เลิกจ้างพนักงาน 300 ชีวิต เหตุสู้ต้นทุนไม่ไหว โพสต์เมื่อ 10 เมษายน 2569 เวลา 12:25:29 23,927 อ่าน
