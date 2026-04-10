มุกใหม่มิจฉาชีพ ส่งหนังสือราชการปลอมหลอกลวง แนะจุดชวนเอ๊ะ ก่อนหลงเชื่อ

เตือนภัย มิจฉาชีพใช้เอกสารราชการปลอม หลอกเหยื่ออ้างคดีฟอกเงิน กดดันให้โอนเงิน เปิดจุดสังเกตสำคัญ ก่อนเผลอเชื่อแล้วเสียหาย
วันที่ 10 เมษายน 2569 โลกออนไลน์โพสต์เรื่องราวเตือนภัยมิจฉาชีพ ส่งเอกสารปลอมเลียนแบบหนังสือราชการ ใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงประชาชน อ้างว่ามีการตรวจสอบบัญชีหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดด้านการฟอกเงิน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เหยื่อหลงเชื่อและดำเนินการตามคำสั่ง
เอกสารดังกล่าวมีลักษณะคล้ายหนังสือราชการจริง เช่น มีตราครุฑ ตราประทับ และระบุชื่อหน่วยงานสำคัญ อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมทั้งใช้ข้อความ ด่วนที่สุด เพื่อกดดันให้ผู้รับเอกสารเกิดความตื่นตระหนกและรีบดำเนินการ
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐไม่มีนโยบายส่งหนังสือถึงประชาชนเพื่อให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชี หรือให้ยืนยันตัวตนผ่านระบบ Internet Banking แต่อย่างใด อีกทั้งเอกสารปลอมมักมีข้อสังเกต เช่น การใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง รูปแบบเอกสารผิดปกติ หรือมีลักษณะข่มขู่ และมักให้ติดต่อกลับผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ เช่น แอปพลิเคชันไลน์ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
พฤติการณ์ที่พบบ่อย ได้แก่ การแจ้งว่าบัญชีของผู้รับมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน หลอกให้โอนเงินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ และอ้างว่าจะคืนเงินภายหลังการตรวจสอบ ซึ่งหน่วยงานราชการจะไม่เรียกให้โอนเงินในลักษณะดังกล่าว หากมีกรณีต้องตรวจสอบจริง จะมีการเรียกเข้าพบตามกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น
แนวทางการป้องกัน ได้แก่ ไม่โอนเงินตามคำสั่ง ไม่กดลิงก์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ทันทีเมื่อพบความผิดปกติ