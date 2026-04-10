รวบ 2 หนุ่มจีนหน้าตาดีคาคอนโด ดาวโป๊ X รายได้หลักล้าน ก่อกวนเพื่อนบ้านทนไม่ไหว

รวบ 2 หนุ่มจีนหน้าตาดี หุ่นดี ดาวโป๊ X รายได้หลักล้านคาคอนโด ชอบแก้ผ้าวิ่งรอบห้องจนคนทนไม่ไหว แถมมีพฤติกรรมเซ็กส์ซาดิสม์ ของกลางเพียบทั้งยา ทั้งสื่อโป๊
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
วันที่ 10 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาชาวจีน 2 คนที่คอนโดชื่อดังย่านสาทร ได้แก่ Mr.Li (สงวนชื่อ-สกุลจริง) อายุ 36 ปี และ Mr.Cai (สงวนชื่อ-สกุลจริง) อายุ 29 ปี
ทั้งคู่ถูกแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาต
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจค้นพบสื่อลามกจำนวนมาก ในลักษณะเป็นการผลิตและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการขยายผลพิสูจน์หลักฐาน เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป
ส่วนของกลางที่ยึดได้ มีดังนี้
1. เข็มฉีดยาประมาณ 100 เข็ม
2. ยาไอซ์และยาอี จำนวน 4 ถุง
3. อุปกรณ์การเสพและเครื่องชั่ง จำนวนมาก
4. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 10 เครื่อง
5. ไอแพด จำนวน 1 เครื่อง (ตรวจสอบพบคลิปลามกแนวชายรักชายจำนวนมาก)
6. อุปกรณ์การถ่ายทำสื่อลามกและเซ็กทอย จำนวนมาก
7. เงินสดจำนวนประมาณ 100,000 บาท
พร้อมกันนั้น ยังตรวจสอบพบว่า กลุ่มชาวจีนนี้มีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังใน X ซึ่งมีผู้ติดตามราว 600,000 คน มีการโพสภาพหรือคลิปการมั่วสุมเพศสัมพันธ์ลักษณะแนว BDSM หรือแนวการใช้ความรุนแรง (ซาดิสม์)
หนึ่งในผู้ต้องหา รับว่าร่วมกันทำช่อง Onlyfan จนมีรายได้หลักล้านบาท โดยชุดสืบสวนพยายามซักถามปากคำ Mr.Cai แต่ปรากฏว่ามีอาการสติล่องลอย เมายาพูดไม่รู้เรื่อง โดยพบร่องรอย จากการใช้ เข็มฉีดยาเป็นจำนวนมาก
ในชั้นจับกุม Mr.Cai ให้การภาคเสธ โดยกล่าวว่า ยาเสพติดที่พบภายในห้องนั้นเป็นของ Mr.Li มิใช่ของตนเอง ส่วนพฤติกรรมแก้ผ้าวิ่งไปทั่วคอนโดนั้น ไม่ได้เป็นผลมาจากยาเสพติด
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand