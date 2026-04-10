HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รวบ 2 หนุ่มจีนหน้าตาดีคาคอนโด ดาวโป๊ X รายได้หลักล้าน ก่อกวนเพื่อนบ้านทนไม่ไหว

 
          รวบ 2 หนุ่มจีนหน้าตาดี หุ่นดี ดาวโป๊ X รายได้หลักล้านคาคอนโด ชอบแก้ผ้าวิ่งรอบห้องจนคนทนไม่ไหว แถมมีพฤติกรรมเซ็กส์ซาดิสม์ ของกลางเพียบทั้งยา ทั้งสื่อโป๊

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          วันที่ 10 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาชาวจีน 2 คนที่คอนโดชื่อดังย่านสาทร ได้แก่ Mr.Li (สงวนชื่อ-สกุลจริง) อายุ 36 ปี และ Mr.Cai (สงวนชื่อ-สกุลจริง) อายุ 29 ปี

          ทั้งคู่ถูกแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาต

          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจค้นพบสื่อลามกจำนวนมาก ในลักษณะเป็นการผลิตและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการขยายผลพิสูจน์หลักฐาน เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป

ส่วนของกลางที่ยึดได้ มีดังนี้

          ​1. เข็มฉีดยาประมาณ 100 เข็ม

          ​2. ยาไอซ์และยาอี จำนวน 4 ถุง

          ​3. อุปกรณ์การเสพและเครื่องชั่ง จำนวนมาก

​          4. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 10 เครื่อง

          ​5. ไอแพด จำนวน 1 เครื่อง (ตรวจสอบพบคลิปลามกแนวชายรักชายจำนวนมาก)

          ​6. อุปกรณ์การถ่ายทำสื่อลามกและเซ็กทอย จำนวนมาก

​          7. เงินสดจำนวนประมาณ 100,000 บาท

          สำหรับสาเหตุที่ถูกจับกุม เพราะมีประชาชน เข้าร้องเรียนว่าได้มีกลุ่มชายชาวจีน หุ่นล่ำ หน้าตาดี มีพฤติกรรมมั่วสุมยาเสพติดและส่งเสียง ลักษณะการมี เพศสัมพันธ์ ภายในห้องพักคอนโดชื่อดังย่านสาทร และมีพฤติกรรมแก้ผ้าออกมาจากห้อง วิ่งรอบคอนโดสร้างความเดือดร้อนหวาดกลัว เคาะ ทุบประตูห้องผู้พักอาศัย ลามไปถึงชั้นล็อบบี้ เจ้าหน้าที่นิติบุคคล ไม่สามารถระงับเหตุดังกล่าวได้ และถูกกลุ่มชาวจีนตอบโต้ด้วยความรุนแรง 

          พร้อมกันนั้น ยังตรวจสอบพบว่า กลุ่มชาวจีนนี้มีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังใน X ซึ่งมีผู้ติดตามราว 600,000 คน มีการโพสภาพหรือคลิปการมั่วสุมเพศสัมพันธ์ลักษณะแนว BDSM หรือแนวการใช้ความรุนแรง (ซาดิสม์) 

          หนึ่งในผู้ต้องหา รับว่าร่วมกันทำช่อง Onlyfan จนมีรายได้หลักล้านบาท โดยชุดสืบสวนพยายามซักถามปากคำ Mr.Cai แต่ปรากฏว่ามีอาการสติล่องลอย เมายาพูดไม่รู้เรื่อง โดยพบร่องรอย จากการใช้ เข็มฉีดยาเป็นจำนวนมาก

          ​ในชั้นจับกุม Mr.Cai ให้การภาคเสธ โดยกล่าวว่า ยาเสพติดที่พบภายในห้องนั้นเป็นของ Mr.Li มิใช่ของตนเอง ส่วนพฤติกรรมแก้ผ้าวิ่งไปทั่วคอนโดนั้น ไม่ได้เป็นผลมาจากยาเสพติด

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวบ 2 หนุ่มจีนหน้าตาดีคาคอนโด ดาวโป๊ X รายได้หลักล้าน ก่อกวนเพื่อนบ้านทนไม่ไหว โพสต์เมื่อ 10 เมษายน 2569 เวลา 16:31:34
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย