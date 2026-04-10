กษัตริย์กัมพูชา ทรงสถาปนา นโรดม เจนณา เจ้าหญิงน้อยแห่งกัมพูชา เป็น นักองค์เจ้ากษัตรีย์

กษัตริย์กัมพูชา โปรดเกล้าฯ สถาปนา นโรดม เจนณา เจ้าหญิงน้อยแห่งกัมพูชา เป็น นักองค์เจ้ากษัตรีย์ เทียบเท่าหม่อมเจ้าของไทย ดำรงฐานันดรศักดิ์อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 มีรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา นโรดม เจนณา เป็น "นักองค์เจ้ากษัตรีย์" ดำรงฐานันดรศักดิ์ในราชวงศ์อย่างเป็นทางการ โดยพระยศดังกล่าว เทียบได้กับ "หม่อมเจ้า" ในราชสำนักของไทย
สำหรับประวัติ นักองค์เจ้านโรดม เจนณา เป็นพระธิดาพระองค์รองในพระองค์เจ้ากษัตรีย์นโรดม บุปผารี กับพระสวามีชาวฝรั่งเศส และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ทรงเป็นที่รู้จักของชาวกัมพูชาด้วยความสามารถหลากหลาย รวมถึงงานด้านบันเทิง
โดยก่อนหน้านี้ นโรดม เจนณา ถูกขนานนามว่าเป็น "เจ้าหญิงน้อย" แห่งกัมพูชา เนื่องจากมีเชื้อสายราชวงศ์ แม้ขณะนั้นจะยังไม่ได้มีฐานันดรศักดิ์อย่างเป็นทางการก็ตาม ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็น "นักองค์เจ้ากษัตรีย์" ในครั้งนี้
