กษัตริย์กัมพูชา ทรงสถาปนา นโรดม เจนณา เจ้าหญิงน้อยแห่งกัมพูชา เป็น นักองค์เจ้ากษัตรีย์

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 มีรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา นโรดม เจนณา เป็น "นักองค์เจ้ากษัตรีย์" ดำรงฐานันดรศักดิ์ในราชวงศ์อย่างเป็นทางการ โดยพระยศดังกล่าว เทียบได้กับ "หม่อมเจ้า" ในราชสำนักของไทย

          สำหรับประวัติ นักองค์เจ้านโรดม เจนณา เป็นพระธิดาพระองค์รองในพระองค์เจ้ากษัตรีย์นโรดม บุปผารี กับพระสวามีชาวฝรั่งเศส และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ทรงเป็นที่รู้จักของชาวกัมพูชาด้วยความสามารถหลากหลาย รวมถึงงานด้านบันเทิง

          โดยก่อนหน้านี้ นโรดม เจนณา ถูกขนานนามว่าเป็น "เจ้าหญิงน้อย" แห่งกัมพูชา เนื่องจากมีเชื้อสายราชวงศ์ แม้ขณะนั้นจะยังไม่ได้มีฐานันดรศักดิ์อย่างเป็นทางการก็ตาม ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็น "นักองค์เจ้ากษัตรีย์" ในครั้งนี้

ภาพจาก Instagram jnnanrdm

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กษัตริย์กัมพูชา ทรงสถาปนา นโรดม เจนณา เจ้าหญิงน้อยแห่งกัมพูชา เป็น นักองค์เจ้ากษัตรีย์ อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2569 เวลา 19:58:58
