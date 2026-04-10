โซโล วรมัน โอภากุล ลูกชายคนเล็ก แอ๊ด คาราบาว ติดยศว่าที่ พ.ต.ท. โพสต์ขอบคุณพ่อแม่ มอบนาฬิกาหรู Rolex ให้เป็นของขวัญ
เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ของครอบครัว "โอภากุล" ของนักร้องเพื่อชีวิตระดับตำนาน แอ๊ด คาราบาว เมื่อลูกชายคนเล็ก โซโล วรมัน โอภากุล ได้ติดยศ ว่าที่ พ.ต.ท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวัย 39 ปี
โดยล่าสุด (4 เมษายน 2569) โซโล วรมัน โอภากุล ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า "ติดยศ ว่าที่พันตำรวจโท พร้อมรับนาฬิกา Rolex ขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ครับ" โดยมีภาพถ่ายกับคุณพ่อคุณแม่ ที่มาร่วมยินดีพร้อมมอบนาฬิกาหรู Rolex เป็นของขวัญ
ทั้งนี้ก็ได้มีชาวเน็ตแชร์ภาพดังกล่าวไปร่วมแสดงความยินดีกับ แอ๊ด คาราบาว และครอบครัวกันเพียบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Opakul Warraman