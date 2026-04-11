HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

กษัตริย์ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ทรงพระประชวร ด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
          พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ทรงพระประชวรโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ต้องประทับรักษาตัวต่อที่จีน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Norodom sihamoni នរោត្តម សីហមុនី

          วันที่ 10 เมษายน 2569 เว็บไซต์เดอะสเตรทไทม์ส รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าทรงพระประชวรเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และอยู่ระหว่างรักษาพระวรกายที่ประเทศจีน โดยจะทรงประทับอยู่ในกรุงปักกิ่งต่ออีกราว 1 - 3 เดือน ตามคำแนะนำของแพทย์  
          
          โดย พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงแจ้งข่าวดังกล่าวว่า ภายหลังการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดโดยคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยืนยันแล้วว่าพระองค์ทรงพระประชวรด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 
          
          สำหรับ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระชนมพรรษา 72 พรรษา ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัติรย์แห่งกัมพูชา ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ทรงสละราชสมบัติ โดยก่อนหน้านั้น พระองค์ทรงเคยเป็นนักออกแบบท่าเต้น และทรงเชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดง ต่อมายังทรงสอนบัลเล่ต์ตามโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงต่าง ๆ ในฝรั่งเศส ช่วงทศวรรษ 1980
          
          ช่วงต้นทศวรรษ 1990 พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตกัมพูชาประจำสหประชาชาติ ก่อนจะทรงย้ายไปกรุงปารีสเพื่อดำรงดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรประจำยูเนสโก ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในปี 2547 เพื่อขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา ซึ่งก็ทรงพระประชวรด้วยโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ เช่นกัน 

ขอบคุณข้อมูลจาก The Straits Times

TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย