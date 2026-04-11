กษัตริย์ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ทรงพระประชวร ด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ทรงพระประชวรโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ต้องประทับรักษาตัวต่อที่จีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Norodom sihamoni នរោត្តម សីហមុនី
วันที่ 10 เมษายน 2569 เว็บไซต์เดอะสเตรทไทม์ส รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าทรงพระประชวรเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และอยู่ระหว่างรักษาพระวรกายที่ประเทศจีน โดยจะทรงประทับอยู่ในกรุงปักกิ่งต่ออีกราว 1 - 3 เดือน ตามคำแนะนำของแพทย์
โดย พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงแจ้งข่าวดังกล่าวว่า ภายหลังการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดโดยคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ยืนยันแล้วว่าพระองค์ทรงพระประชวรด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
สำหรับ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระชนมพรรษา 72 พรรษา ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัติรย์แห่งกัมพูชา ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ทรงสละราชสมบัติ โดยก่อนหน้านั้น พระองค์ทรงเคยเป็นนักออกแบบท่าเต้น และทรงเชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดง ต่อมายังทรงสอนบัลเล่ต์ตามโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงต่าง ๆ ในฝรั่งเศส ช่วงทศวรรษ 1980
ช่วงต้นทศวรรษ 1990 พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตกัมพูชาประจำสหประชาชาติ ก่อนจะทรงย้ายไปกรุงปารีสเพื่อดำรงดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรประจำยูเนสโก ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในปี 2547 เพื่อขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา ซึ่งก็ทรงพระประชวรด้วยโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ เช่นกัน
ขอบคุณข้อมูลจาก The Straits Times