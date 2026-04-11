HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ยัต FEDFE เลิกเงียบ โต้ปมแตกหัก-ฮุบบริษัท ลั่นอย่าฟังข้างเดียว - ต้า สวนทันควัน

 
           ยัต FEDFE เปิดใจครั้งแรก หลังเงียบมานาน โต้ทุกประเด็นดราม่า พร้อมขอให้สังคมฟังความสองด้าน ด้าน ต้า สวนกลับทันที ท้าออกโหนกระแส

ดราม่า FEDFE
ภาพจาก Instagram yut_fedfe

           กลายเป็นดราม่าร้อนสะเทือนวงการยูทูบเบอร์ยุคบุกเบิก กับความขัดแย้งภายในกลุ่ม เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ (FEDFE) ระหว่าง ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต เฟ็ดเฟ่ ซึ่งทั้งคู่เคยกอดคอทำช่อง Taryut chaisoro ก่อนที่ ต้า จะออกจากช่องมาและยอมรับว่ามีปัญหากับยัต โดยถูกอดีตเพื่อนรักฟ้องปร้องเรียกค่าเสียหายสูงถึง 10 ล้านบาท เรื่องคลิปเดโม่ที่นำไปลงช่อง ก่อนจะลุกลามไปถึงข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ และข้อสงสัยเรื่องปลอมลายเซ็นโอนหุ้นและการบีบให้ออกจากช่อง แต่ที่ผ่านมามีการชี้แจงจาก ต้า เพียงฝั่งเดียว

           วันที่ 10 เมษายน 2569 ยัต เฟ็ดเฟ่ ออกมาเคลื่อนไหวถึงดราม่านี้เป็นครั้งแรกผ่านเฟซบุ๊ก โดยยืนยันเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ข้อเท็จจริง พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหารวมหัวฮุบบริษัท แจงเหตุการโยกย้ายกรรมสิทธิ์มีที่มาจากการผิดข้อตกลง อีกทั้งยังโต้กลับว่ามีการตัดต่อคลิปบิดเบือนจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง งาน และความปลอดภัยของคนใกล้ตัว พร้อมทิ้งท้ายถึงสังคมให้รอฟังความจริงรอบด้าน  

ดราม่า FEDFE
ภาพจาก Instagram yut_fedfe


           โพสต์ของ ยัต ระบุว่า "สวัสดีครับตลอดปีที่ผ่านมา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในกรณีความขัดแย้งของผมซึ่งตัวผมเงียบ และอดทนมาตลอดจากเรื่องที่ถูกกล่าวหาต่าง ๆ ทางโซเชียล ซึ่งตัวผมเองมองว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหาเป็นเรื่องใหญ่มาก ซึ่งมันใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายบนสื่อ และมันสร้างความเสียหายให้ผมมากมาย จนผมตัดสินใจเลือกที่จะดำเนินคดีตามกฏหมาย และเลือกที่จะตอบโต้สิ่งที่ถูกกล่าวหาผ่านการพิสูจน์บนศาลมากกว่า 

           ที่ผ่านมาผมยืนยันว่าอยากจะออกมาพูดในมุมของตัวเองทุกวัน อดทนกับเสียงที่ถูกก่นด่าทุกวัน แต่ทนายแนะว่า จะเป็นการดีกว่าที่ผมจะนำหลักฐานความจริงทั้งหมด พิสูจน์บนศาลก่อน จากนั้นผมยืนยันว่าเมื่อเรื่องทางกฏหมายถึงที่สุดแล้ว ผมจะมาอธิบายในวันนึงนะครับ

           นั่นคือเรื่องชัยโสโร ที่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนอดทนรอความจริงจากฝั่งผมบ้าง ถ้าทุกคนแฟร์กับผมสักหน่อย ก็ขอให้รออย่าฟังความข้างเดียวผมไม่ใช่คนเล่นโซเชียล และไม่ถนัดสร้างความเกลียดชัง 

           และตอนนี้มันลามไปถึงเรื่อง FEDFE ที่ถูกกล่าวหาว่าทุกคนรวมหัวกันจะฮุบบริษัท ตามที่เพจเฟ็ดเฟ่นำคลิปเสียงมาโพสต์ และเพจได้เขียนแคปชั่นที่บิดเบือน ซึ่งพวกเรายืนยันตรงนี้ว่าไม่เป็นความจริง เนื้อหาที่ครบถ้วนจริง ๆ เราไปเพื่อคุยและให้เซนโยกย้ายกรรมสิทธิ์ในการทำหน้าที่บางอย่าง ที่มีสาเหตุมาจากการกระทำความผิดที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเรามีหลักฐานการกระทำความผิดนั้น ซึ่งรายละเอียดเราไม่ขอพูด เพราะเรื่องบางเรื่องสำหรับผม มันควรเป็นเรื่องภายใน เรื่องเพื่อนควรจะรู้กันไว้แค่เพื่อน จบแค่ในหมู่เพื่อน เราไม่ใช่คนที่เอาเรื่องเพื่อนตระเวนออกไปพูดข้างนอก 

           และเราอยากจะแจ้งว่าเพจเฟ็ดเฟ่บิดเบือนเนื้อหา ตัดต่อเสียง เปลี่ยนความหมาย และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับพวกเราทุกคน งานถูกแคนเซิล ถูกด่าในช่องทางส่วนตัว ทั้งหมดเกิดจากความเข้าใจผิดที่เพจเฟ็ดเฟ่กระทำโดยตั้งใจ 

           ปัจจุบันเราไม่ทราบว่าเพจเฟ็ดเฟ่ใครเป็นคนใช้ เพจที่เป็นเรื่องราวของเพื่อน เพจที่มีแต่ความทรงจำดี ๆ ที่ทำร่วมกันมากว่า 8 ปี ปัจจุบันถูกอ้างว่าถูกแฮกและสร้างความเกลียดชัง ทำผิดกฏหมายด้วยการหมิ่นประมาทชัดเจน นำเรื่องที่กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาคดีนำมาโพสต์ในที่สาธารณะ 

           ที่ผ่านมาแม้เราจะถูกยั่วยุ ถูกด่าแค่ไหน พวกเราอดทนทุกวัน แต่เมื่อเรื่องราวมันบานปลายขนาดนี้ผมจึงขอใช้พื้นที่บ้างสักครั้งเพื่อพูดในมุมของผมว่า เมื่อความจริงปรากฏคุณจะได้ทราบความจริงแน่นอน ย้ำอีกครั้งว่าอดทนรออย่าฟังความข้างเดียว และต้องขอโทษที่ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเลย เพราะผมไม่อยากทำเหมือนเขา ผมไม่ได้มีนิสัยเหมือนเขา ขอความช่วยเหลือหลังจากนี้ขอให้หยุดการกระทำที่ไปคุกคามคนอื่นๆตามพื้นที่ของเค้า เพราะมันกระทบกับการงาน ครอบครัว ลูกเมียเค้า จนกว่าความจริงจะปรากฏ ขอบคุณครับ"

ดราม่า FEDFE
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้า เฟ็ดเฟ่

ต้า โต้ทันควัน ท้าเปิดหลักฐานออกโหนกระแส


           ด้าน ต้า เฟ็ดเฟ่ แชร์โพสต์ของ ยัต อดีตเพื่อนรักที่ทำช่องด้วยกันมายาวนาน พร้อมกับระบุข้อความว่า "ตุ๋ยดุ้ยครับ ไปออกโหนกระแสกันดีกว่าเพื่อน มีหลักฐานอะไร ขนมาเปิดให้หมด ไม่เอามาถือว่าไม่มีครับ โอกาสพูดก็มีมาตลอดไม่ออกมาเอง จริง ๆ ทั้งหมดแค่อยากรูว่า คุณฟ้องผมทำไม" พร้อมแทกหาเพจ โหนกระแส



ยัต FEDFE เลิกเงียบ โต้ปมแตกหัก-ฮุบบริษัท ลั่นอย่าฟังข้างเดียว - ต้า สวนทันควัน โพสต์เมื่อ 11 เมษายน 2569 เวลา 11:27:54
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย