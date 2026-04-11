สาวคอสเพลย์เบี้ยวเงิน เจอเอาคืนแสบ ปล่อยภาพอ้างโนรีทัช ถกสนั่นคนเดียวกันไหม !?

 
            ดราม่าวงการคอสเพลย์ ช่างภาพปล่อยภาพหน้าสดหลังถูกเบี้ยวเงิน ทำชาวเน็ตแทบขยี้ตา ทำไมต่างกันเยอะขนาดนี้ ถกสนั่นใช่คนเดียวกันไหม ?

คอสเพลย์สาวเบี้ยวค่าจ้าง
ภาพจาก Weibo

            วันที่ 9 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Mirror Media เปิดเผยภาพที่กำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ กรณีคอสเพลเยอร์ (Coser) สาวชาวจีนรายหนึ่งถูกช่างภาพปล่อยภาพหน้าจริงของเธอ ที่แตกต่างกับเวอร์ชั่นรีทัชแบบสุดขั้วออกมา เนื่องจากไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงเบี้ยวจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายภาพตามที่ตกลงกันไว้

            จากรายงานของสื่อ ระบุว่า Coser สาวรายนี้เคยว่าจ้างช่างภาพเพื่อถ่ายภาพแนวการ์ตูน 2D คุณภาพสูง โดยมีการตกลงเรื่องการจ่ายเงินส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว แต่เธอกลับเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน สร้างความไม่พอใจให้กับช่างภาพ ก่อนที่เจ้าตัวจะนำภาพหญิงสาวเวอร์ชั่นต้นฉบับออกมาเผยแพร่

            จากภาพทั้งสองเวอร์ชั่นจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยภาพที่ผ่านการรีทัชแล้ว เป็นสาวสวย หุ่นดี ยิ้มสวย แต่อีกเวอร์ชั่นตัวจริงพบว่าเธอมีใบหน้าหมองคล้ำกว่า เมคอัพบริเวณดวงตาหายไป อีกทั้งยังใส่เหล็กจัดฟัน และมีเหนียงที่คอ เป็นต้น

คอสเพลย์สาวเบี้ยวค่าจ้าง
ภาพจาก Weibo

            หลังภาพต้นฉบับถูกเปิดเผย ชาวเน็ตจีนจำนวนมากต่างตกตะลึง พร้อมแสดงความคิดเห็น เช่น "ช่างภาพคงโกรธจัดจริง ๆ","นี่แหละ ผลของการทำให้ช่างภาพโมโห", "ยุคนี้หาเงินยากจริง ๆ" และ "สกิลแต่งรูปของช่างภาพนี่ไม่ธรรมดาสุด ๆ เลย"

            อย่างไรก็ดี มีชาวเน็ตบางรายเชื่อว่าผู้หญิงสองคนในภาพนั้นไม่ใช่คนเดียวกัน โดยชี้ว่าหญิงที่มีรูปร่างอวบกว่า แท้จริงคือคอสเพลย์เยอร์อีกคน จากประเทศฟิลิปปินส์ และภาพดังกล่าวถูกอัปโหลดลงอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี 2567 แล้ว


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, Mirror Media 

สาวคอสเพลย์เบี้ยวเงิน เจอเอาคืนแสบ ปล่อยภาพอ้างโนรีทัช ถกสนั่นคนเดียวกันไหม !? โพสต์เมื่อ 11 เมษายน 2569 เวลา 12:19:32 3,951 อ่าน
