สาวคอสเพลย์เบี้ยวเงิน เจอเอาคืนแสบ ปล่อยภาพอ้างโนรีทัช ถกสนั่นคนเดียวกันไหม !?

ดราม่าวงการคอสเพลย์ ช่างภาพปล่อยภาพหน้าสดหลังถูกเบี้ยวเงิน ทำชาวเน็ตแทบขยี้ตา ทำไมต่างกันเยอะขนาดนี้ ถกสนั่นใช่คนเดียวกันไหม ?
ภาพจาก Weibo
วันที่ 9 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Mirror Media เปิดเผยภาพที่กำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ กรณีคอสเพลเยอร์ (Coser) สาวชาวจีนรายหนึ่งถูกช่างภาพปล่อยภาพหน้าจริงของเธอ ที่แตกต่างกับเวอร์ชั่นรีทัชแบบสุดขั้วออกมา เนื่องจากไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงเบี้ยวจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายภาพตามที่ตกลงกันไว้
จากรายงานของสื่อ ระบุว่า Coser สาวรายนี้เคยว่าจ้างช่างภาพเพื่อถ่ายภาพแนวการ์ตูน 2D คุณภาพสูง โดยมีการตกลงเรื่องการจ่ายเงินส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว แต่เธอกลับเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน สร้างความไม่พอใจให้กับช่างภาพ ก่อนที่เจ้าตัวจะนำภาพหญิงสาวเวอร์ชั่นต้นฉบับออกมาเผยแพร่
จากภาพทั้งสองเวอร์ชั่นจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยภาพที่ผ่านการรีทัชแล้ว เป็นสาวสวย หุ่นดี ยิ้มสวย แต่อีกเวอร์ชั่นตัวจริงพบว่าเธอมีใบหน้าหมองคล้ำกว่า เมคอัพบริเวณดวงตาหายไป อีกทั้งยังใส่เหล็กจัดฟัน และมีเหนียงที่คอ เป็นต้น
ภาพจาก Weibo
อย่างไรก็ดี มีชาวเน็ตบางรายเชื่อว่าผู้หญิงสองคนในภาพนั้นไม่ใช่คนเดียวกัน โดยชี้ว่าหญิงที่มีรูปร่างอวบกว่า แท้จริงคือคอสเพลย์เยอร์อีกคน จากประเทศฟิลิปปินส์ และภาพดังกล่าวถูกอัปโหลดลงอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี 2567 แล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, Mirror Media