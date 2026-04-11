หนุ่มเจอคราบปริศนาไหลเยิ้มติดกำแพงบ้าน กลิ่นหวานชวนสงสัย คนแห่เฉลยต้นตอ


           หนุ่มเจ้าของบ้านโพสต์ถาม เจอคราบปริศนาสีน้ำตาลไหลเยิ้มตามกำแพง กลิ่นหวานชวนสงสัย ชาวเน็ตแห่เฉลย ที่แท้คือของดีราคาแพง 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Matithep Subsakul

           วันที่ 10 เมษายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Matithep Subsakul โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร พร้อมภาพของเหลวปริศนาสีน้ำตาลเข้มไหลลงมาจากกำแพงบ้าน โดยตั้งคำถามว่าสิ่งนี้เกิดจากอะไรกันแน่

           เจ้าของโพสต์ระบุว่า อยู่ดี ๆ ก็มีของเหลวกลิ่นคล้ายน้ำผึ้งไหลออกมาตรงขอบกำแพงบ้าน จึงอยากทราบว่ามันมาจากไหน หรือเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดใด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Matithep Subsakul

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Matithep Subsakul



           ภายหลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีสมาชิกในกลุ่มจำนวนมากเข้ามาให้ข้อมูล โดยระบุว่าของเหลวนี้มาจาก ชันโรง สัตว์ลักษณะคล้ายผึ้ง ซึ่งน้ำผึ้งของชันโรงมีราคาสูง คาดว่าชันโรงน่าจะเข้าไปทำรังภายในกำแพง และสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้เกิดการละลายจนไหลออกมา

           สำหรับ ชันโรง (Stingless bees) เป็นแมลงในกลุ่มเดียวกับผึ้ง พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ลักษณะเด่นคือมีหนวดแบบข้อศอก ตัวผู้มีตารวมขนาดใหญ่ ปีกมี 2 คู่ ลักษณะบางใส โดยปีกคู่หลังจะเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นแบบกัดเลีย ขาใช้สำหรับเก็บเกสร และมีอวัยวะพิเศษสำหรับสะสมเกสร

           ชันโรง ถือเป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญในการผสมเกสรของพืช แม้จะไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้ง แต่สามารถป้องกันตัวด้วยการกัดได้

ชันโรง
ภาพจาก BEDO Thailand 


หนุ่มเจอคราบปริศนาไหลเยิ้มติดกำแพงบ้าน กลิ่นหวานชวนสงสัย คนแห่เฉลยต้นตอ โพสต์เมื่อ 11 เมษายน 2569 เวลา 14:05:56
