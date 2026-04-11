แชมพู-ครีมนวดผม ใช้คนละยี่ห้อได้ไหม ช่างทำผมอาชีพตอบให้ ผมจะเสียไหม ?

 
           แชมพู-ครีมนวดผม จำเป็นไหมต้องใช้ยี่ห้อเดียว ใช้คนละยี่ห้อมีข้อเสียไหม ช่างทำผมมือาชีพมีคำตอบ ฟันธงให้แล้ว ใช้ได้หรือไม่ ผมจะเสียไหม ?


แชมพู - ครีมนวด จำเป็นต้องยี่ห้อเดียวกันไหม ?

           การดูแลเส้นผมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมของแบรนด์ต่าง ๆ ล้วนมีข้อดีแตกต่างกัน ขณะที่ร้านต่าง ๆ ก็มักวางแชมพูกับครีมนวดผมไว้เรียงกันตามยี่ห้อ แต่คำถามคือ การใช้แชมพูกับครีมนวดผมคนละยี่ห้อ สามารถทำได้หรือไม่ จำเป็นไหมที่ต้องใช้เป็นเซตยี่ห้อเดียวกัน 

           ล่าสุด (9 เมษายน 2569) เว็บไซต์ grape.jp ก็ได้พาไปไขคำตอบเรื่องนี้ โดยจากการสอบถาม มิตสึรุ โอกาดะ ช่างทำผมจากร้าน Affinity ในจังหวัดโอซาก้า ของญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ว่า "การใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตแต่ละรายปนกันนั้น จะส่งผลเสียต่อเส้นผมและหนังศีรษะหรือไม่" 

           คำตอบที่ได้คือ.. "โดยพื้นฐานแล้ว จะใช้คนละยี่ห้อก็ไม่เป็นไรครับ"

           โดยพบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่แตกต่าง หรือนำผลิตภัณฑ์คนละยี่ห้อมาใช้ผสมกันนั้น ไม่ทำให้เกิดปัญหาใด ๆ ไม่ได้ทำลายเส้นผมหรือทำให้เกิดปัญหากับหนังศีรษะแต่อย่างไร 

           แล้วการใช้แชมพู-ครีมนวด คนละยี่ห้อ มีข้อดี - ข้อเสีย ต่างกันยังไง ? 

           แม้จะใช้คนละยี่ห้อได้ แต่คนที่มีผิวบอบบางมากอาจจะต้องระมัดระวัง โดยหากใช้ผลิตภัณฑ์จากยี่ห้อเดียวกัน แล้วหนังศีรษะคันหรือมีรอยแดง ก็ง่ายที่จะบอกว่าเกิดจากอะไร แต่หากใช้กันคนละยี่ห้อ ก็คงยากที่จะบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อไหนกันแน่ ที่ไม่เหมาะกับผิวของคุณ 

           ส่วนสาเหตุที่ผู้ผลิตมักแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในไลน์เดียวกันนั้น โอกาดะ อธิบายว่า ผลิตภัณฑ์ในไลน์เดียวกันมักได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบในขั้นตอนเดียว เช่น ชมพูจะฟื้นฟูภายในเส้นผม ส่วนครีมนวดจะเคลือบพื้นผิวภายนอกไว้ 

           นอกจากนี้ กลิ่นหอมจากผลิตภัณฑ์ไลน์เดียวกันมักออกแบบมาให้ผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืน แต่หากใช้ของต่างยี่ห้อ กลิ่นอาจจะตีกัน จนกลิ่นโดยรวมไม่น่าพึงพอใจได้ 

           อย่างไรก็ตาม การตั้งใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างแบรนด์ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะจุดของตัวเอง ก็เป็นแนวทางที่ชาญฉลาดเช่นกัน เช่น คุณอาจจะเลือกใช้แชมพูดูแลหนังศีรษะ เพราะกังวลเรื่องหนังศีรษะมัน แล้วจับคู่กับครีมนวดที่เน้นให้ความชุ่มชื้นและฟื้นฟูความเสียหาย เพราะกังวลปัญหาปลายผมแห้งแตก ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการดูแลทั้งหนังศีรษะและเส้นผมไปพร้อมกัน

           กล่าวคือ โอกาดะมองว่า แชมพูมีหน้าที่ทำความสะอาดหนังศีรษะ ส่วนครีมนวดมีหน้าที่ปกป้องเส้นผม หากเข้าใจบทบาทที่แตกต่าง การหาสูตรผสมที่ลงตัวของตัวเองก็อาจะสร้างความสนุกให้ผู้ใช้เช่นกัน และเขาหวังว่าแต่ละคนจะไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์มากเกินไป และเลือกสิ่งที่สบายใจที่สุด เหมาะกับผมของตัวเองที่สุดในการใช้งาน 



ขอบคุณข้อมูลจาก grape.jp  

โพสต์เมื่อ 11 เมษายน 2569 เวลา 15:02:28 1,078 อ่าน
