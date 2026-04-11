HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจ้าของห้องเช่า ยังให้ครอบครัว น้องเบญ อยู่ฟรี แม้คนบริจาคทะลุล้าน ย้ำไม่ได้หวังอะไร

 
          เจ้าของห้องเช่าใจดี ยังให้ครอบครัว น้องเบญ พักฟรี แม้คนบริจาคทะลุล้าน ย้ำเต็มใจช่วยไม่ได้คาดหวังอะไร - น้องเบญ ขอบคุณทุกคน สัญญาจะตั้งใจเรียน

ช่วยเหลือคน
ภาพจาก โหนกระแส

          จากกรณีของ น้องเบญ เด็กหญิงวัย 15 ปี ที่ต้องดูแลพ่อที่พิการ และออกไปเก็บขยะขายช่วยแม่ ซึ่งเจ้าของห้องเช่าในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ใจดีให้ 3 คนพ่อแม่ลูก อาศัยอยู่ฟรีมาประมาณ 2 ปีแล้ว ซึ่งภายหลังจากปรากฏเป็นข่าว ก็มีหลายคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้

          วานนี้ (10 เมษายน 2569) โหนกระแส รายงานว่า หลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของน้องเบญ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมหารือแนวทางช่วยเหลือตามสิทธิสวัสดิการของรัฐ 
 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวนนทบุรี

          ขณะที่ นายสะอาด พงษะ อายุ 61 ปี เจ้าของห้องเช่า เผยว่า ก่อนหน้านี้เคยจ้างพ่อของน้องเบญมาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้ทราบว่าครอบครัวไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ตนจึงชวนมาอยู่ที่หอพักโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเช่า ค่าน้ำ และค่าไฟ ขอแค่ให้ช่วยดูแลหอพัก หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายก็ช่วยซ่อม
  
          โดยตนเห็นว่าคุณพ่อน้องพิการ ส่วนน้องก็ยังเรียนหนังสือ จึงช่วยเท่าที่จะช่วยได้ ที่ผ่านมาครอบครัวนี้ไม่เคยสร้างปัญหาหรือรบกวนอะไร อยู่กันแบบเข้าใจดี และคุณพ่อน้องยังสามารถขึ้นรถจักรยานยนต์ได้ เพียงแค่เดินเองไม่ค่อยสะดวก
  
          ทั้งนี้ ตนก็เพิ่งทราบเรื่องความเดือดร้อนของครอบครัว หลังมีคนโทร. เข้ามาสอบถาม เมื่อรีบมาดูก็พบว่ามีสื่อมวลชนทำข่าวเรื่องค่าเทอมของน้องแล้ว ซึ่งแม้ขณะนี้จะมีผู้บริจาคช่วยเหลือแล้ว ตนก็ยังยินดีให้ครอบครัวนี้อาศัยอยู่เหมือนเดิม พร้อมช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ไม่ได้คาดหวังสิ่งใด 
 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวนนทบุรี

          ขณะที่ข่าวนนทบุรี รายงานว่า นางวาริน วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี (พม.) ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเช่าของน้องเบญแล้ว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ เมื่อสอบถามยอดเงินบริจาคที่มีผู้คนโอนเข้ามาจำนวนมาก ทราบว่ายอดอยู่ที่ประมาณ 800,000 บาทแล้ว จึงแนะนำให้ทางครอบครัวเตรียมปิดรับบริจาคเร็ว ๆ นี้ โดยคาดว่ายอดดังกล่าวเพียงพอต่อการใช้จ่าย และสนับสนุนให้น้องได้เรียนแล้ว 

          สำหรับครอบครัวนี้พบว่าพ่อมีอาการป่วยตามที่ปรากฏเป็นข่าว รายได้หลักมาจากแม่ ที่ทำงานเป็นแม่บ้าน มีรายได้วันละประมาณ 300 กว่าบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายของครอบครัวตกวันละประมาณ 200 บาท แต่เนื่องจากน้องเบญอยู่ในวัยเรียน ครอบครัวจึงมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวนนทบุรี

          อย่างไรก็ตาม พบว่าครอบครัวยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิการเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ แม้ที่ผ่านมาจะเคยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลส่วนก็ตาม ซึ่งเบื้องต้นทาง พม. ได้ช่วยเหลือนำเงินฉุกเฉินเข้าบัญชี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ส่วนเรื่องการศึกษา เจ้าหน้าที่กำลังประสานขอการสนับสนุนค่าเทอมทั้งหมด ซึ่งหากโรงเรียนสามารถช่วยเหลือบางส่วนได้ ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว 

          นอกจากนี้ได้แจ้งทาง อบต. ให้รับทราบและเข้ามาดูแลในส่วนของเงินผู้สูงอายุ ที่คุณพ่อจะได้รับในปีหน้า ส่วนเงินช่วยเหลือผู้พิการ คุณพ่อได้รับอยู๋แล้ว 

          ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังจะให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายเงิน และติดตามสถานการณ์ยอดเงินบริจาคที่น้องได้รับ โดยคาดว่ายอด 800,000 บาท จะไม่ได้เพิ่มอีกมากนัก เนื่องจากจำนวนผู้บริจาคลดลง แต่เงินนี้ก็เพียงพอจะสนับสนุนให้น้องได้เรียนต่อชั้นปริญญาตรี ซึ่งน้องเบญมีความฝันอยากเป็นพยาบาล เพราะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของพ่อ 

          ทั้งนี้ พบว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา ทางครอบครัวน้องเบญได้ปิดรับบริจาคแล้ว หลังยอดบริจาคทะลุกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งน้องเบญได้ขอบคุณทุกหน่วยงาน และทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือ สัญญาว่าจะตั้งใจเรียน และใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าเพื่อการศึกษา



ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส, ข่าวนนทบุรี

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าของห้องเช่า ยังให้ครอบครัว น้องเบญ อยู่ฟรี แม้คนบริจาคทะลุล้าน ย้ำไม่ได้หวังอะไร อัปเดตล่าสุด 11 เมษายน 2569 เวลา 16:00:32
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย