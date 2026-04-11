เจ้าของห้องเช่า ยังให้ครอบครัว น้องเบญ อยู่ฟรี แม้คนบริจาคทะลุล้าน ย้ำไม่ได้หวังอะไร

เจ้าของห้องเช่าใจดี ยังให้ครอบครัว น้องเบญ พักฟรี แม้คนบริจาคทะลุล้าน ย้ำเต็มใจช่วยไม่ได้คาดหวังอะไร - น้องเบญ ขอบคุณทุกคน สัญญาจะตั้งใจเรียน
จากกรณีของ น้องเบญ เด็กหญิงวัย 15 ปี ที่ต้องดูแลพ่อที่พิการ และออกไปเก็บขยะขายช่วยแม่ ซึ่งเจ้าของห้องเช่าในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ใจดีให้ 3 คนพ่อแม่ลูก อาศัยอยู่ฟรีมาประมาณ 2 ปีแล้ว ซึ่งภายหลังจากปรากฏเป็นข่าว ก็มีหลายคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้
วานนี้ (10 เมษายน 2569) โหนกระแส รายงานว่า หลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของน้องเบญ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมหารือแนวทางช่วยเหลือตามสิทธิสวัสดิการของรัฐ
ขณะที่ นายสะอาด พงษะ อายุ 61 ปี เจ้าของห้องเช่า เผยว่า ก่อนหน้านี้เคยจ้างพ่อของน้องเบญมาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้ทราบว่าครอบครัวไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ตนจึงชวนมาอยู่ที่หอพักโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเช่า ค่าน้ำ และค่าไฟ ขอแค่ให้ช่วยดูแลหอพัก หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายก็ช่วยซ่อม
โดยตนเห็นว่าคุณพ่อน้องพิการ ส่วนน้องก็ยังเรียนหนังสือ จึงช่วยเท่าที่จะช่วยได้ ที่ผ่านมาครอบครัวนี้ไม่เคยสร้างปัญหาหรือรบกวนอะไร อยู่กันแบบเข้าใจดี และคุณพ่อน้องยังสามารถขึ้นรถจักรยานยนต์ได้ เพียงแค่เดินเองไม่ค่อยสะดวก
ทั้งนี้ ตนก็เพิ่งทราบเรื่องความเดือดร้อนของครอบครัว หลังมีคนโทร. เข้ามาสอบถาม เมื่อรีบมาดูก็พบว่ามีสื่อมวลชนทำข่าวเรื่องค่าเทอมของน้องแล้ว ซึ่งแม้ขณะนี้จะมีผู้บริจาคช่วยเหลือแล้ว ตนก็ยังยินดีให้ครอบครัวนี้อาศัยอยู่เหมือนเดิม พร้อมช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ไม่ได้คาดหวังสิ่งใด
ขณะที่ข่าวนนทบุรี รายงานว่า นางวาริน วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี (พม.) ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเช่าของน้องเบญแล้ว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ เมื่อสอบถามยอดเงินบริจาคที่มีผู้คนโอนเข้ามาจำนวนมาก ทราบว่ายอดอยู่ที่ประมาณ 800,000 บาทแล้ว จึงแนะนำให้ทางครอบครัวเตรียมปิดรับบริจาคเร็ว ๆ นี้ โดยคาดว่ายอดดังกล่าวเพียงพอต่อการใช้จ่าย และสนับสนุนให้น้องได้เรียนแล้ว
สำหรับครอบครัวนี้พบว่าพ่อมีอาการป่วยตามที่ปรากฏเป็นข่าว รายได้หลักมาจากแม่ ที่ทำงานเป็นแม่บ้าน มีรายได้วันละประมาณ 300 กว่าบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายของครอบครัวตกวันละประมาณ 200 บาท แต่เนื่องจากน้องเบญอยู่ในวัยเรียน ครอบครัวจึงมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ได้แจ้งทาง อบต. ให้รับทราบและเข้ามาดูแลในส่วนของเงินผู้สูงอายุ ที่คุณพ่อจะได้รับในปีหน้า ส่วนเงินช่วยเหลือผู้พิการ คุณพ่อได้รับอยู๋แล้ว
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังจะให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายเงิน และติดตามสถานการณ์ยอดเงินบริจาคที่น้องได้รับ โดยคาดว่ายอด 800,000 บาท จะไม่ได้เพิ่มอีกมากนัก เนื่องจากจำนวนผู้บริจาคลดลง แต่เงินนี้ก็เพียงพอจะสนับสนุนให้น้องได้เรียนต่อชั้นปริญญาตรี ซึ่งน้องเบญมีความฝันอยากเป็นพยาบาล เพราะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของพ่อ
ทั้งนี้ พบว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา ทางครอบครัวน้องเบญได้ปิดรับบริจาคแล้ว หลังยอดบริจาคทะลุกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งน้องเบญได้ขอบคุณทุกหน่วยงาน และทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือ สัญญาว่าจะตั้งใจเรียน และใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าเพื่อการศึกษา
