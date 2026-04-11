นางเอก AV เฉลยเอง ความลับยาปลุกฯ ในหนัง ที่แท้คืออะไร คนดูรู้แล้วเหวอ

คนวงใน เผยความจริงหลังฉาก ยาปลุกอารมณ์ใน AV เห็นเผ็ดร้อนกันเบอร์นั้น แท้จริงกินอะไรเข้าไปกันแน่ นางเอก AV บอกเอง การละครของแทร่
ในขณะที่โลกในหนังโป๊เต็มไปด้วยฉากเร้าอารมณ์ หรือการแสดงซีนสุดหวือหวา บางครั้งยังมีการนำยาปลุกอารมณ์มาใช้ในการเข้าฉากด้วย เพื่อเพิ่มความซาบซ่านและการตอบสนองอันเผ็ดร้อน แต่เรื่องจริงเกี่ยวกับยาปลุกอารมณ์ที่เห็นเหล่านั้น อาจไม่ใช่อย่างที่ผู้ชมคิดเสมอไป
โดยล่าสุด (11 เมษายน 2569) เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ริโกะ โฮชิโนะ (Riko Hoshino) นางเอก AV ชาวญี่ปุ่น ได้ออกมาเผยความจริงเกี่ยวกับยาปลุกอารมณ์ในหนัง AV ที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่บ่อย ๆ ชี้ว่าสิ่งที่นำมาใช้ถ่ายทำนั้น ไม่ใช่อะไรเลยนอกจาก "น้ำเชื่อม" และปฏิกิริยาทั้งหมดที่เห็นในฉาก คืออาศัยฝีมือการแสดงล้วน ๆ
อย่างไรก็ตาม ริโกะ โฮชิโนะ ได้ให้คำตอบแล้วว่า สิ่งที่เรียกว่ายาปลุกอารมณ์ ก็เป็นเพียงน้ำเชื่อมใส่สีเท่านั้น ที่เหลือเพียงใช้ฝีมือการแสดงเพิ่มเติมเต็มจินตนาการ ทำให้ชาวเน็ตต่างถกเถียงกันสนั่น ขณะที่บางคนบอกเลยว่า รู้แบบนี้แล้วยิ่งชื่นชมความเป็นมืออาชีพของบรรดานักแสดง AV มากขึ้นไปอีก
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday