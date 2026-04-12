อดีตโค้ชตะกร้อ แจงดราม่า นักกีฬาเก่งแต่ทำไมกลับหลุดทีมชาติ แย้มเจอกระทั่งฉี่ม่วง

 
          อดีตโค้ชตะกร้อเปิดใจถึงดราม่ารายชื่อทีมชาติ ชี้ชัด ความเก่งไม่ใช่คำตอบทั้งหมด พร้อมแย้มเบื้องหลังที่หลายคนไม่เคยรู้

            วันที่ 11 เมษายน 2569 นภา แตงโต อดีตผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชาติไทย ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ ปิ่นอัคคี เพชรพญาเลี้ยง พูดถึงดราม่านักกีฬาตะกร้อบางรายที่ไม่ติดทีมชาติ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุที่มากกว่าฝีมือ โดยระบุว่านักกีฬาหลายคนแม้จะมีความสามารถ แต่กลับมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมและมารยาท ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบทีมได้ นอกจากนี้ยังแฉเพิ่มอีกเหตุผลที่นักกีฬาบางคนไม่ติดทีมเนื่องจากตรวจพบใช้สารบางอย่างที่ไม่เหมาะสม 

            โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า ความรู้ ความสามารถ มารยาท และพฤติกรรม 4 สิ่งนี้สำคัญมากสำหรับทุกองค์กร เป็นหัวใจสำคัญที่บุคลากรทุกคนต้องมี

            หลังจากที่สมาคมตะกร้อได้ประกาศชื่อผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ก็มีดราม่ามากมาย ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ผมยังไม่เคยเห็นสักครั้งที่ไม่มีดราม่า

            หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมบางครั้งคนเก่งไม่ติด คนเก่งไม่มีชื่อ บางครั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้ความสามารถ แต่มันเป็นเรื่องของมารยาทและพฤติกรรม เพราะการอยู่ร่วมกันต้องอาศัยระบบ หากใครเข้ากับระบบ เข้ากับสังคมไม่ได้ อาจทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม คนรับผิดชอบก็ต้องพิจารณาเลือกทางเดินครับ

            และยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คนนอกไม่รู้ นักกีฬาเก่ง ๆ หลายคนที่ฉี่สีม่วงก็เช่นกัน แต่มันไม่ใช่หน้าที่ที่คนทำทีมจะต้องมาชี้แจงว่าไม่เอาคนนี้เพราะอะไร

            ในบางครั้งเราจะเห็นแค่เบื้องหน้าในสนามแข่งขัน แต่เบื้องหลังมีปัญหามากมายที่ไม่มีใครเห็น

            อย่าดราม่ากันเลยครับ ปล่อยให้คนที่เขารับผิดชอบได้ตัดสินใจในการทำงานในระบบของเขาจะดีกว่า ถ้าผลออกมาดีก็แสดงว่าถูกต้องแล้ว ทุกอย่างอยู่ที่ผลของมัน

            ทุกวันนี้ผมก็เป็นคนนอก ไม่ได้ติดตามมาระยะหนึ่ง ไม่รู้เรื่องราวอะไรเหมือนกัน แต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเรา รอชมรอเชียร์อย่างเดียวครับ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปิ่นอัคคี เพชรพญาเลี้ยง 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
