ทหารไทย คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด International Sword จากโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์สต์

ร้อยตรี รวิชญ์ วาณิชยากรกุล นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 60 คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด International Sword จากโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์สต์ ความภูมิใจของประเทศ
วานนี้ (11 เมษายน 2569) ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team รายงานเรื่องราวที่น่าชื่นชม ร้อยตรี รวิชญ์ วาณิชยากรกุล นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 60 และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ รุ่นที่ 71 สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้รับรางวัลผลการเรียนและการฝึกยอดเยี่ยม International Sword ขณะจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์สต์ สหราชอาณาจักร สร้างความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทย
สำหรับรางวัล International Sword ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับนักเรียนนายร้อยต่างชาติ ที่มีผลการเรียนและการฝึกยอดเยี่ยมที่สุดประจำปี 2026 ของโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิร์สต์ สหราชอาณาจักร (Royal Military Academy Sandhurst – RMAS)
ภาพจาก ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงานสวนสนามจบการศึกษาของนักเรียนนายร้อย โดยมี พลเอกหญิง Dame Sharon Nesmith รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งสหราชอาณาจักร เป็นผู้แทนพระองค์ตรวจแถวสวนสนาม และมอบรางวัลเกียรติยศ ดาบยาวทหารราบกองทัพบกอังกฤษ (International Sword) พร้อมจารึกนามและคำสดุดีลงบนดาบ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สำหรับ นักเรียนนายร้อย รวิชญ์ ตัวแทนกองทัพบกไทย เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นทั้งด้านความเป็นผู้นำ ความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงทัศนคติที่ดีตลอดการฝึกอบรมระยะเวลา 44 สัปดาห์ โดยสามารถทำคะแนนได้สูงกว่าทั้งนักเรียนนายร้อยอังกฤษ และนักเรียนนายร้อยต่างชาติ ที่เข้ารับการศึกษาในรุ่นเดียวกัน
การได้รับรางวัล International Sword ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของกองทัพบกไทย และเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพด้านทักษะทางทหารและเจตจำนงที่มุ่งมั่นของนักเรียนนายร้อยไทยที่ ปรากฏ ในเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
