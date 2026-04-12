ผวาถูกแอบถ่ายในรีสอร์ต ส่อพิรุธ ไร้ฝาปิดพัดลม - ขอวงจรปิด ให้ข้อมูลไม่ครบ

นอนรีสอร์ตผวา แฟนถูกแอบถ่ายตอนอาบน้ำ เชื่อทำประจำ รีสอร์ตไม่ขอโทษ-ให้วงจรปิดไม่ครบ ซ้ำแจ้งความไม่คืบ เตือนสังคมระวัง
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เตือนภัยถูกคนในรีสอร์ตที่ จ.จันทบุรี แอบถ่ายขณะตัวเองและแฟนอาบน้ำ พบผู้ก่อเหตุขับรถราคาแพง คาดทำเป็นประจำ โดยเมื่อตรวจสอบดูบริเวณพัดลมดูดอากาศจากนอกห้อง พบว่าเปิดโล่งพร้อมให้แอบถ่าย ต่างจากห้องอื่นที่ช่องลมดูดอากาศปิดมิดชิด ซึ่งเมื่อแจ้งทางรีสอร์ตก็แค่คืนเงิน โดยไม่มีการขอโทษใด ๆ จึงอยากเตือนคนอื่น ๆ ให้ระมัดระวังกัน
ล่าสุด (12 เมษายน 2569) โหนกระแส รายงานว่า จากการพูดคุยกับเจ้าของโพสต์ เล่าว่าตนเป็นคนเชียงใหม่ เดินทางมาทำทุเรียนพร้อมกับแฟนสาวและครอบครัว เข้าพักที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เมืองจันทบุรี โดยตอนเกิดเหตุประมาณ 01.00 น. วันที่ 6 เมษายน แฟนสาวเข้าไปอาบน้ำแล้วสังเกตเห็นโทรศัพท์ที่สอดเข้ามาทางช่องระบายอากาศ ซึ่งขณะนั้นพัดลมไม่ได้เปิดใช้งาน พบด้านนอกไม่มีฝาปิด
เมื่อแฟนสาวเห็นก็รีบมาบอกตน จากนั้นพวกตนก็ออกมาดูด้านนอกห้อง เห็นผู้ชายคนหนึ่งรีบขับรถออกไป สังเกตว่ารถที่ชายคนนั้นใช้เป็นรถราคาแพง เกรงจะเป็นคนในพื้นที่และจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แต่ผ่านมาแล้วหลายวันก็ยังไม่คืบหน้า และวันที่ 12 เมษายน ตนต้องกลับเชียงใหม่พร้อมครอบครัว จึงนำเรื่องมาโพสต์เตือนให้ชาวจันทบุรีรับรู้ ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส