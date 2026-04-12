รู้จัก หยกทอง แม่ค้าอินฟลูฯ เจ้าตัวแจงสัมพันธ์กับคนที่ถูกโยง ยันชีวิตหรู จากรายได้สุจริต

รู้จักกับ หยกทอง จิตราพรรณ แม่ค้าอินฟลูฯ สาวสวย เปลี่ยนยอดวิวเป็นเงินล้าน เจ้าตัวแจงหลังเพจดังโยงนักธุรกิจเว็บพนัน ลั่นแค่รู้จัก ไลฟ์สไตล์หรูคือหาได้ด้วยตัวเอง
เป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตาในขณะนี้ เมื่อเพจ เหยื่อ ออกมาโพสต์ภาพเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง หยกทอง อินฟลูเอนเซอร์และแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง กับนักธุรกิจชายคนหนึ่ง ซึ่งกำลังมีคดีฟอกเงิน พัวพันกับเว็บไซต์เถื่อนและพนันออนไลน์ ที่อยู่ระหว่างการหลบหนี
โดยมีการนำภาพบนโซเชียลของทั้ง 2 คนมาเทียบกันชอตต่อชอต ว่าถ่ายภาพมุมเดียวกัน ลักษณะเหมืออยู่ที่เดียวกัน พร้อมกันนั้นยังโพสต์ในเชิงตั้งคำถาม ถึงที่มาความรวยกับไลฟ์สไตล์หรูหราของเธอ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายชายหรือไม่ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
คำชี้แจงจาก หยกทอง
อย่างไรก็ตาม ต่อมา หยกทอง ได้โพสต์ชี้แจงผ่านทางโซเชียลของเธอ ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายใด ๆ และรู้จักการบุคคลที่ถูกพาดพิงผ่านกลุ่มเพื่อนเท่านั้น ยืนกรานรายได้ที่มีมาจากการทำงานสุจริตทั้งนั้น
โดยระบุว่า "สวัสดีค่ะ หยกขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังถูกนำไปเชื่อมโยงในตอนนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการทำงานของหยกทอง
หยกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือกิจกรรมใด ๆ ตามที่ถูกกล่าวหา และการรู้จักกับบุคคลที่ถูกพาดพิง เป็นเพียงการรู้จักกันผ่านกลุ่มเพื่อนเท่านั้น
งานทั้งหมดที่หยกทำ เป็นงานที่ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าและแบรนด์ต่าง ๆ จริง และมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทุกงานมีที่มา สามารถตรวจสอบได้
รวมถึงคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ทำ ก็เป็นงานจากลูกค้าเช่นกัน รายได้และที่มาของเงินมีความชัดเจน และทำงานอย่างสุจริตมาโดยตลอด
สิ่งที่หยกตั้งใจทำ คือการทำคอนเทนต์ให้สนุก มีสีสัน และดูใหญ่ในแบบสไตล์ของหยกทอง เพื่อความบันเทิงของคนดูเท่านั้น
หากมีการตรวจสอบในส่วนใด หยกยินดีให้ข้อมูลตามกระบวนการที่เหมาะสม ขอความกรุณาอย่านำข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงไปเชื่อมโยงต่อ เพราะกำลังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการทำงานของหยกทองโดยตรง ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเข้าใจค่ะ"
เพจแฉฟาดต่อ ย้ำเรื่องจิตสำนึก
ขณะที่ล่าสุด (12 เมษายน 2569) เพจ เหยื่อ ออกมาโต้กลับหลังได้เห็นคำชี้แจงจากฝ่ายหญิง ฟาดแรงเรื่องจิตสำนึก โดยเหน็บว่า
"ตอนแรกชอบโพสต์อวด พอโดนสวดบอกเราเป็นแค่เพื่อนกัน..งู้ยยยย เป็นประโยคสุดคลาสสิก ที่ทำให้ติ่งใจฟูได้เป็นอย่างดี แต่..ช่วยกันจำคำว่า 'เป็นแค่เพื่อนกัน' เอาไว้ให้ดี ๆ กันนะ ใด ๆ คือเรายังไม่ได้เขียนไปแตะเรื่องทำธุรกิจสกปรก หรือสกปรก ดังนั้นหนูก็อย่าเพิ่งร้อนตัว ที่หนูโดนฟาดเนี่ยสาเหตุคือเรื่อง..'จิตสำนึก'.."
พร้อมกล่าวอ้างว่าอินฟลูฯ สาว มีการพาครอบครัวบินไปหาคนที่ถูกออกหมายจับ ทั้งที่อีกฝ่ายมีภรรยาอยู่แล้ว หากบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกัน ก็ไม่ควรบินไป และยิ่งไม่ควรนำมาโพสต์อวด
ประวัติ หยกทอง จากสาวประกวดนางงาม สู่อินฟลูฯ ดัง
ทางด้าน เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้โพสต์เปิดประวัติ หยกทอง จิตราพรรณ แม่ค้าออนไลน์สวยแซ่บคนนี้ไว้ โดยระบุว่า เธอคือหนึ่งในอินฟลูฯ สายขายของที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ สามารถเปลี่ยนยอดวิวเป็นเงินหลักล้านได้ ด้วยคาแรกเตอร์ชัด พูดเก่ง ปิดการขายไว บวกกับลุคสวยแซ่บ ทำให้คนดูมักหยุดเลื่อนแล้วดูต่อโดยไม่รู้ตัว
โดยเธอเป็นนักขายระดับท็อป ยอดขายพีคสุดแตะ 4 ล้านในวันเดียว รายได้ต่อเดือนทะลุ 20 ล้าน อีกทั้งพบว่าก่อนจะมาเป็นอินฟลูฯ หยกทอง เคยเป็นตัวแทนจังหวัด เตรียมขึ้นเวทีประกวดนางงามระดับประเทศมาแล้ว แม้สุดท้ายจะไม่ได้เข้าประกวดก็ตาม
