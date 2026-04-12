HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รู้จัก หยกทอง แม่ค้าอินฟลูฯ เจ้าตัวแจงสัมพันธ์กับคนที่ถูกโยง ยันชีวิตหรู จากรายได้สุจริต

 
           รู้จักกับ หยกทอง จิตราพรรณ แม่ค้าอินฟลูฯ สาวสวย เปลี่ยนยอดวิวเป็นเงินล้าน เจ้าตัวแจงหลังเพจดังโยงนักธุรกิจเว็บพนัน ลั่นแค่รู้จัก ไลฟ์สไตล์หรูคือหาได้ด้วยตัวเอง 

           เป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตาในขณะนี้ เมื่อเพจ เหยื่อ ออกมาโพสต์ภาพเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง หยกทอง อินฟลูเอนเซอร์และแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง กับนักธุรกิจชายคนหนึ่ง ซึ่งกำลังมีคดีฟอกเงิน พัวพันกับเว็บไซต์เถื่อนและพนันออนไลน์ ที่อยู่ระหว่างการหลบหนี

           โดยมีการนำภาพบนโซเชียลของทั้ง 2 คนมาเทียบกันชอตต่อชอต ว่าถ่ายภาพมุมเดียวกัน ลักษณะเหมืออยู่ที่เดียวกัน พร้อมกันนั้นยังโพสต์ในเชิงตั้งคำถาม ถึงที่มาความรวยกับไลฟ์สไตล์หรูหราของเธอ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายชายหรือไม่ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก

คำชี้แจงจาก หยกทอง


           อย่างไรก็ตาม ต่อมา หยกทอง  ได้โพสต์ชี้แจงผ่านทางโซเชียลของเธอ ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายใด ๆ และรู้จักการบุคคลที่ถูกพาดพิงผ่านกลุ่มเพื่อนเท่านั้น ยืนกรานรายได้ที่มีมาจากการทำงานสุจริตทั้งนั้น 

           โดยระบุว่า "สวัสดีค่ะ หยกขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังถูกนำไปเชื่อมโยงในตอนนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการทำงานของหยกทอง

           หยกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือกิจกรรมใด ๆ ตามที่ถูกกล่าวหา และการรู้จักกับบุคคลที่ถูกพาดพิง เป็นเพียงการรู้จักกันผ่านกลุ่มเพื่อนเท่านั้น

           งานทั้งหมดที่หยกทำ เป็นงานที่ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าและแบรนด์ต่าง ๆ จริง และมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทุกงานมีที่มา สามารถตรวจสอบได้

           รวมถึงคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ทำ ก็เป็นงานจากลูกค้าเช่นกัน รายได้และที่มาของเงินมีความชัดเจน และทำงานอย่างสุจริตมาโดยตลอด

           สิ่งที่หยกตั้งใจทำ คือการทำคอนเทนต์ให้สนุก มีสีสัน และดูใหญ่ในแบบสไตล์ของหยกทอง เพื่อความบันเทิงของคนดูเท่านั้น

           หากมีการตรวจสอบในส่วนใด หยกยินดีให้ข้อมูลตามกระบวนการที่เหมาะสม ขอความกรุณาอย่านำข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงไปเชื่อมโยงต่อ เพราะกำลังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการทำงานของหยกทองโดยตรง ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเข้าใจค่ะ"

เพจแฉฟาดต่อ ย้ำเรื่องจิตสำนึก


           ขณะที่ล่าสุด (12 เมษายน 2569) เพจ เหยื่อ ออกมาโต้กลับหลังได้เห็นคำชี้แจงจากฝ่ายหญิง ฟาดแรงเรื่องจิตสำนึก โดยเหน็บว่า 

           "ตอนแรกชอบโพสต์อวด พอโดนสวดบอกเราเป็นแค่เพื่อนกัน..งู้ยยยย เป็นประโยคสุดคลาสสิก ที่ทำให้ติ่งใจฟูได้เป็นอย่างดี แต่..ช่วยกันจำคำว่า 'เป็นแค่เพื่อนกัน' เอาไว้ให้ดี ๆ กันนะ ใด ๆ คือเรายังไม่ได้เขียนไปแตะเรื่องทำธุรกิจสกปรก หรือสกปรก ดังนั้นหนูก็อย่าเพิ่งร้อนตัว ที่หนูโดนฟาดเนี่ยสาเหตุคือเรื่อง..'จิตสำนึก'.."

           พร้อมกล่าวอ้างว่าอินฟลูฯ สาว มีการพาครอบครัวบินไปหาคนที่ถูกออกหมายจับ ทั้งที่อีกฝ่ายมีภรรยาอยู่แล้ว หากบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกัน ก็ไม่ควรบินไป และยิ่งไม่ควรนำมาโพสต์อวด

ประวัติ หยกทอง จากสาวประกวดนางงาม สู่อินฟลูฯ ดัง


           ทางด้าน เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ  ได้โพสต์เปิดประวัติ หยกทอง จิตราพรรณ แม่ค้าออนไลน์สวยแซ่บคนนี้ไว้ โดยระบุว่า เธอคือหนึ่งในอินฟลูฯ สายขายของที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ สามารถเปลี่ยนยอดวิวเป็นเงินหลักล้านได้ ด้วยคาแรกเตอร์ชัด พูดเก่ง ปิดการขายไว บวกกับลุคสวยแซ่บ ทำให้คนดูมักหยุดเลื่อนแล้วดูต่อโดยไม่รู้ตัว 

           โดยเธอเป็นนักขายระดับท็อป ยอดขายพีคสุดแตะ 4 ล้านในวันเดียว รายได้ต่อเดือนทะลุ 20 ล้าน อีกทั้งพบว่าก่อนจะมาเป็นอินฟลูฯ หยกทอง เคยเป็นตัวแทนจังหวัด เตรียมขึ้นเวทีประกวดนางงามระดับประเทศมาแล้ว แม้สุดท้ายจะไม่ได้เข้าประกวดก็ตาม 
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย