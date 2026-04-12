หนุ่ม นศ. วิ่งเข้ากองไฟช่วย 7 ชีวิต แม้เป็นฮีโร่แต่ไม่กล้าบอกที่บ้าน ไม่ให้แม่รู้วีรกรรม

หนุ่มนักศึกษาปี 2 ฮีโร่หัวใจแกร่ง เสี่ยงตายฝ่ากองเพลิงช่วย 7 ชีวิตรอดหวุดหวิด แต่กลับเลือกปิดบังครอบครัวไม่ให้รู้ความจริง
วันที่ 25 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ Dantri รายงานเรื่องราวชวนน่ายกย่องของฮีโร่หนุ่มนักศึกษาหนุ่มชั้นปี 2 ซึ่งเสี่ยงตายช่วยชีวิตคนจากเหตุไฟไหม้บ้าน ทว่าแม้จะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาได้ แต่เขากลับเลือกที่จะไม่นำมาบอกให้ที่บ้านรู้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่บ้านพักอาศัยสูง 6 ชั้น ภายในตรอก 218 หลิ่ญนาม แขวงหวงใหม่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยต้นเพลิงเริ่มจากชั้น 2 ก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วปกคลุมทั้งหลังคาเรือน ขณะเกิดเหตุมีผู้ติดค้างอยู่บนดาดฟ้าจำนวน 7 คน พร้อมเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังระงมออกมาจากอาคาร
ในช่วงเวลาเดียวกัน เหงียน เล ตู๋ (Nguyễn Lê Tú) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮานอย ซึ่งเพิ่งกลับจากการไปออกกำลังกายที่ยิม และกำลังเดินทางกลับบ้าน บังเอิญผ่านบริเวณดังกล่าว เมื่อเห็นควันพวยพุ่งอย่างหนาแน่นและได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ เขาจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือทันที
หลังสังเกตสถานการณ์ ชายหนุ่มพบว่าเส้นทางเดียวที่จะเข้าช่วยได้คือผ่านอาคารที่กำลังก่อสร้างอยู่ข้างเคียง โดยต้องพาดบันไดแล้วปีนข้ามไปยังหลังคาบ้านที่เกิดเหตุ เขาจึงรีบปีนขึ้นไปถึงชั้น 7 ของอาคารดังกล่าว และพบชาย 2 คนกำลังช่วยเหลืออยู่ก่อนแล้ว หนึ่งในนั้นคือ เหงียน เตี๊ยน ลอง ลูกเขยของเจ้าของบ้าน อีกคนเป็นชายสวมเสื้อสีดำ ใส่หน้ากาก ซึ่งยังไม่ทราบชื่อ ทั้งสองกำลังใช้ค้อนและเครื่องมือทุบหลังคาสังกะสี และสามารถช่วยผู้สูงอายุออกมาได้แล้ว 2 คน
ในช่วงแรก หนุ่มนักศึกษารายนี้คอยช่วยอยู่ด้านนอก โดยจับบันไดและช่วยพาผู้ประสบภัย 2 คนแรกออกจากพื้นที่อันตราย แต่เมื่อได้ยินเสียงเด็ก ๆ ร้องขอความช่วยเหลือจากภายในบ้าน เขาจึงตัดสินใจปีนข้ามบันไดไปยังหลังคาบ้านที่เกิดไฟไหม้ทันที นาทีหัวใจเขาร้อนเหมือนไฟไหม้ เมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ เขาปีนข้ามบันไดโดยไม่กล้ามองลงข้างล่างเพื่อไปยังหลังคาบ้านข้าง ๆ ยอมรับว่าแม้จะรู้สึกกลัว แต่เพื่อช่วยชีวิตคนก็ต้องยอมเสี่ยง จังหวะนั้นคิดเพียงแต่ว่าเราต้องยอมเสี่ยงดูเท่านั้น
เมื่อขึ้นไปถึงด้านบน ชายหนุ่ม พบช่องเปิดที่สามารถลอดลงไปด้านล่างได้ จึงร่วมกับ ลอง ลูกเขยเจ้าของบ้าน ลงไปช่วยผู้ที่ยังติดค้างอยู่ แม้ภายในบ้านจะเต็มไปด้วยควันดำหนาทึบ มองแทบไม่เห็นและหายใจลำบาก โดยเขาเล่าว่า ตอนนั้นข้างในควันหนามาก หายใจแทบไม่ได้ แล้วก็ลืมตาไม่ขึ้น และ พอลงไปในบ้าน เขาสำลักควัน แสบตา หายใจแทบไม่ไหว
ในจังหวะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เดินทางมาถึง และใช้แสงไฟช่วยระบุตำแหน่งภายในบ้าน ทำให้ตู๋และลอง สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ช่วยกันนำผู้ประสบภัยออกมาทางทางหนีไฟได้สำเร็จ โดยสามารถช่วยออกมาได้รวม 5 คน ก่อนที่ตู๋จะลงไปตรวจสอบต่อยังชั้น 6 แต่ไม่พบผู้ติดค้างเพิ่มเติมภายหลังเหตุการณ์ ตู๋ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากอาการสำลักควันและขาดอากาศหายใจ โดยขณะนี้ยังคงอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลและยังไม่ได้แจ้งให้ครอบครัวทราบ โดยเขากล่าวว่า เขายังปิดบังครอบครัว เมื่อคืนผมส่งรูปให้แม่หนึ่งรูปแล้วบอกว่าแค่ล้มเฉย ๆ
นอกจากนี้ เขายังเปิดเผยถึงความรู้สึกต่อกระแสในโซเชียลที่ยกย่องเขาเป็น ฮีโร่ และเข้าใจว่าเป็นผู้ทุบหลังคาช่วยคน โดยยืนยันว่า ทุกคนคิดว่าผมเป็นคนทุบหลังคา แต่ผมก็เข้าไปอธิบายว่าไม่ใช่ผม และกล่าวย้ำว่า หลายคนเรียกผมว่าฮีโร่ แต่ผมรู้สึกว่ายังไม่ถูกต้อง อย่าเรียกผมว่าเป็นฮีโร่ ในเหตุการณ์ไฟไหม้ ทุกคนร่วมมือกันช่วยผู้ประสบภัย นอกจากนี้ ความอดทนของเด็กๆ ผู้สูงอายุ และทุกคนในบ้าน ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเขาปลอดภัย
เขายังกล่าวถึงช่วงเวลาที่ประทับใจที่สุดว่า เป็นตอนที่ยืนอยู่ท่ามกลางควันดำและเห็นทุกคนปลอดภัย ก่อนที่ผู้ร่วมช่วยเหลือจะยืนกอดคอกันด้วยความสามัคคี หลังภารกิจช่วยชีวิตสำเร็จ
ต่อมา ในวันที่ 25 มีนาคม คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮานอย ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและสหภาพเยาวชน ได้เดินทางไปเยี่ยมตู๋ที่โรงพยาบาล พร้อมมอบเกียรติบัตรและของขวัญเพื่อยกย่องความกล้าหาญ โดยอาจารย์ประจำสาขา ระบุว่า ชายหนุ่มรายนี้เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับแนวหน้าของชั้นเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีคะแนนความประพฤติสูงกว่า 90/100 อีกด้วย
