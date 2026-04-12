พีคจัด สาวซุกกิ๊ก 3 ปี - ถ่ายคลิปลับ อีกฝ่ายมีเมีย ถามไม่มีใครทุกข์ร้อน ควรไปต่อไหม

พีคในพีค สาวรับนอกใจแฟนมา 3 ปี ซ้ำกิ๊กมีเมียแล้ว ถ่ายคลิปลับกันไว้ ถามถ้ายังไม่มีใครทุกข์ร้อน แฮปปี้ดี ถามควรไปต่อหรือพอแค่นี้
เป็นเรื่องราวสุดพีค ที่เรียกว่าทำอึ้งไปซะทุกจุด เมื่อสาวคนหนึ่งโทร. มาปรึกษาปัญหาความรัก ในรายการ "พุธทอล์ค พุธโทร" เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เล่าว่าตัวเองนอกใจแฟน ซ่อนกิ๊กไว้ 3 ปี โดยที่แฟนไม่เคยสงสัย พร้อมตั้งคำถามที่ทำเอา 3 พิธีกรถึงกับไปไม่เป็นว่า "ถ้าเป็นพี่จะไปต่อไหม ถ้าไม่มีใครเป็นทุกข์กับเรื่องนี้"
โดยสาวคนนี้เล่าว่า ตัวเองกินอยู่กับแฟนมา 16 ปี และคุยแชตกับกิ๊กทุกวัน บ้านอยู่ใกล้กัน กิ๊กก็รู้ว่าตนมีแฟน ขณะที่กิ๊กเองก็เป็นผัวชาวบ้าน ที่อยู่กินกันมา 8 ปีแล้ว
ที่ผ่านมาแฟนตัวองไม่เคยสงสัยเลย แม้เธอมีรอยดูดกลับมา และชีวิตคู่ของเธอก็ไม่ได้มีปัญหา ในทางกลับกัน หากเธอมีปัญหากับกิ๊ก ก็จะมาอารมณ์เสียใส่แฟน แต่หากวันไหนแฮปปี้กับกิ๊ก ชีวิตคู่เธอก็แฮปปี้ด้วย เพราะเธอก็จะมาอารมณ์ดีกับแฟน
แล้วเมื่อถามว่าวันนี้มีปัญหาอะไร จนต้องโทร. มาปรึกษาปัญหาความรักผ่านรายการ สาวรายนี้ชี้ว่า "ปัญหาก็คือ ถ้ามันไม่มีใครทุกข์กับเรื่องนี้หนูก็แค่อยากจะปรึกษาพี่ ๆ ว่า เป็นพี่จะคบต่อ จะกินกันต่อไปเรื่อย ๆ แบบนี้ไหม ในเมื่อไม่มีใครทุกข์หรือเดือดร้อนกับเรื่องนี้เลย"
ดีเจเติ้ล ถามต่อว่า "หนูไม่รู้สึกผิดบาป ไม่ละอายใจ ไม่รู้สึกว่าที่ทำอยู่มันผิดเลยเหรอคะ ตัวเองไม่ทุกข์ร้อนอะไรเลยเหรอคะ" แต่คำตอบที่ได้คือ... "ทุกข์ร้อนไหม ก็ไม่นะคะ ! เพราะเราคุยกันเราก็มีความสุขค่ะ"
ภาพจาก พุธทอล์ค พุธโทร
ถามว่าถ้าสมมุติเรามีทุกข์กับเรื่องนี้ เช่นมีใครคนนึงรับรู้ เราจะหยุดไหม สาวคนนี้ยอมรับว่า หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับรู้ เธอก็คิดว่ามันไม่สนุกแล้ว ก็ต้องถอน แต่ในเมื่อมันตั้ง 3 ปีแล้ว ก็อยากจะไปเรื่อย ๆ เลยอยากรู้ว่าถ้าเป็นพี่ ๆ จะไปเรื่อย ๆ แบบนี้ไหม
เมื่อถามถึงความรู้สึกของเมียอีกฝ่าย เธอยอมรับว่าเวลาเห็นแฟนกิ๊ก ก็จะรู้สึกหมั่นไส้ ส่วนแฟนเธอเองนั้นดีทุกอย่าง เธอเลิกงานมาเขาก็ทำกับข้าวไว้รอแล้ว ก็สงสารเขาอยู่ แต่ว่าเราไม่ได้รู้เรื่องเธอกับกิ๊ก จึงคิดว่าเขาก็ไม่ได้ทุกข์อะไร
พอถามว่าหากผู้ชายคนนี้เป็นโสด เธอจะเอาเขาไหม สาวคนนี้ยอมรับว่า "ก็คงไม่น่า" ฉะนั้นปัญหาจึงชัดเจนว่า อยู่ที่เธอซึ่งเป็นคนไปมีอะไรกับผัวคนอื่น
เมื่อลองให้สมมติว่าหากแฟนรู้ว่าเธอทำแบบนี้ลับหลังเขามา 3 ปี กับผู้ชายที่อยู่บ้านข้าง ๆ เคยคิดไหมว่าเขาจะเสียใจมาก สาวรายนี้ตอบว่า "เขาคงไม่เสียใจ เท่ากับที่เขาเห็นคลิปหนูในโทรศัพท์ของฝั่งนู้น" โดยยอมรับว่าแรก ๆ ก็มีถ่ายคลิปกัน พอหลัง ๆ พอเขาไม่ถ่ายแล้วเธอก็เป็นคนหยิบโทรศัพท์ของเขามาถ่ายไว้เอง
ทั้งนี้ สิ่งที่เธออยากถามคือ ในเมื่อความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีใครทุกข์ใจอะไร เราก็มีความสุขกันดี เป็นพี่ ๆ จะไปต่อไหม
ด้าน ดีเจเผือก ตอบชัดว่า "พวกพี่จะไม่ทำแต่แรกครับ !"
ขณะที่ ดีเจ เติ้ล ชี้ว่า ตรรกะของเธอคนนี้แย่มาก ที่บอกว่าไม่มีใครทุกข์ใจกับเรื่องนี้
สาวคนนี้ยอมรับว่า "ใช่ค่ะ อีกใจนึงก็คิดว่าถ้าเรื่องแดงขึ้นมาคือมันอับอายกันหมดเลย เพราะว่าพ่อแม่เราก็รู้จักกันหมดเลย"
ดีเจเผือกได้ยินแบบนี้ ก็ฟาดต่อว่า ปกติคนเราทำเลว มันไม่จำเป็นต้องรอให้คนรู้มันถึงจะรู้สึกว่าตัวเองทำเลว ไม่อย่างนั้นเราก็คงทำเลวยังไงก็ได้ แล้วปกติถ้ารักใคร มันคงต้องคิดถึงหัวใจเขาบ้าง ฉะนั้นถ้าเป็นคน ตนไม่ทำ
ตนก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้แค่ไหนที่โทร. มาปรึกษาแบบนี้ แต่ตนรู้สึกว่าที่สาวคนนี้โทร. มา คงไม่ได้อยากฟังคำแนะนำอะไร เพราะพวกตนแนะนำไป ก็คงไม่ได้เข้าไปในความคิดเท่าไร
ดีเจเผือก ย้ำว่า ถ้าตรรกะการทำผิดของเธอ ต้องมีคนรู้และมีคนเดือดร้อน ถ้าเธอคิดว่าการไม่ซื่อสัตย์กับคนที่อยู่ด้วยมา 10 กว่าปี มันต้องให้เขารู้นะ ไม่งั้นถือว่าเราไม่ผิด ตนก็คงไม่มีอะไรจะช่วยได้ นอกจากบอกให้ใช้ชีวิตต่อไป จนกว่าจะโดนจับได้แล้วกัน
ดีเจเติ้ล ยังเตือนว่า เคสนี้ตนว่าไม่น่าจะจบสวย เพราะบ้านอยู่ใกล้กัน มีอะไรกันก็ถ่ายคลิปกัน สักวันกรรมต้องตามทันแน่ ๆ หากยังชะล่าใจแล้วทำไปเรื่อย ๆ สักวันการกระทำจะต้องย้อนกลับมาอย่างแน่นอน มันสิ้นคิดไป
ขณะที่ ดีเจต้นหอม ชี้ว่า นี่เป็นความเห็นแก่ตัว 100% ไม่มีพื้นที่ของการคิดได้สักนิดในหัวของสาวคนนี้ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังทำในสิ่งที่น่ารังเกียจ แล้วไม่มีพื้นที่ของความยับยั้งชั่งใจสักนิด
การที่เธอบอกว่าเจอหน้าเมียเขาแล้วไปรังเกียจเขา โดยที่เขาไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรกับเราเลย ถ้าย้อนกลับกัน คนที่น่ารังเกียจที่สุดกลับเป็นเธอ ที่ไปมีอะไรกับผัวเขาแล้วอัดคลิปประจานความน่ารังเกียจของตัวเอง โดยที่ไม่มีความละอายสักนิด
มันทำให้ตนต้องตั้งคำถามว่า คน ๆ หนึ่งสามารถทำพฤติกรรมที่น่ารังเกียจได้ขนาดนี้เลยเหรอ หากแก้ได้ตอนนี้ ก็ขอแนะนำให้ปล่อยผัวตัวเองไปเจอคนที่กว่าซะ เธอไม่ควรเข้าไปอยู่ในชีวิตคนดี ๆ คนหนึ่งเลย
ดีเจต้นหอม ชี้ว่า สาวคนนี้เกินเบอร์ที่พวกเธอจะดึงลงมาได้ หากสักวันคลิปหลุดออกไป จะไม่มีที่ยืน จะอยู่ในหมู่บ้านยังไง ตั้งแต่ตนทำรายการมา รู้สึกว่านี่เป็นสายแรกที่ตอนโทร. มาแล้วมันเต็มไปด้วยความภูมิใจ ตนรู้สึกว่าใช้คำว่าน่ารังเกียจได้เลย รู้สึกว่าพวกกูดึงอะไรคนนี้ไม่ได้เลย
"มันเหมือนหยิบสันดานดิบของสัญชาตญาณสัตว์มาพูด โดยที่ไม่มีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเลย เพราะว่ามันไม่มีการยับยั้งชั่งใจ ถ้าคำพูดพวกพี่ทำให้...หยุดได้ พวกพี่ก็ก็จะดีใจมาก ถ้าวันนึงคิดได้ช่วยโทร. กลับมาบอกหน่อย" ดีเจต้นหอม ระบุ
ขอบคุณข้อมูลจาก พุธทอล์ค พุธโทร, เจ๊มอย108 V1