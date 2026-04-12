แรงงานไทยเจ็บหนัก ถูกนายจ้างเกาหลีฉีดปืนลมแรงสูงใส่รูทวาร ฟังคำชี้แจงยิ่งชวนเดือด

 
         แรงงานไทยในเกาหลีใต้เคราะห์ร้าย ถูกนายจ้างใช้ปืนลมแรงสูงฉีดใส่รูทวารจนลำไส้ทะลุเจ็บสาหัส อีกฝ่ายอ้างเป็นอุบัติเหตุ เรื่องร้อนถึง ปธน. สั่งสอบเข้ม

เคสสะเทือนเกาหลี

            วันที่ 11 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Naver รายงานว่า เกิดคดีชวนน่าตกใจกับแรงงานไทยที่ทำงานในโรงงานเกาหลีใต้ หลังชายไทยรายหนึ่งถูกนายจ้างใช้อุปกรณ์ฉีดลมความแรงสูง ยิงใส่รูทวารขณะทำงาน ส่งผลให้เจ็บสาหัสถึงขั้นลำไส้ทะลุ ก่อนที่ปัจจุบันเคสนี้จะกลายเป็นประเด็นร้อนลุกลามระดับประเทศ

            เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับ นาย ช. (นามสมมติ) แรงงานข้ามชาติชาวไทย วัยประมาณ 50 ปี ที่ทำงานในโรงงานชุบโลหะแห่งหนึ่งในเมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกี ประเทศเกาหลีใต้ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ขณะที่เขากำลังทำงานอยู่บนโต๊ะ โดยใช้ปืนลม (Air gun) เป่าเศษฝุ่นหรือสารเคมีออกจากชิ้นงาน ระหว่างนั้นนายจ้างได้เดินเข้ามาด้านหลัง และจู่ ๆ ก็ยิงลมเข้าไปที่บริเวณทวารหนัก

            ผู้เสียหายเผยว่า วินาทีที่ถูกยิงปืนลมใส่นั้น เขาถึงกับหายใจไม่ออก และรู้สึกเหมือนจะเสียชีวิตทันที โดยหลังได้รับบาดเจ็บ เขาไม่ได้ถูกส่งรักษาทันที แต่ถูกปล่อยไว้ในที่พักแรงงาน จนรู้สึกว่าอาจเสียชีวิตได้

            หลังเกิดเหตุ แรงดันอากาศรุนแรงทำให้ลำไส้เกิดการฉีกขาด เป็นแผลทะลุยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน และปัจจุบันยังต้องใส่ถุงขับถ่ายไว้ที่หน้าท้อง ขณะรอการผ่าตัดครั้งที่ 2

            ผู้เสียหายยืนยันว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่อุบัติเหตุหรือการหยอกล้อ แต่เป็นการกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยก่อนหน้านี้นายจ้างเคยใช้อุปกรณ์ลักษณะเดียวกันยิงใส่เขาหลายครั้ง อีกทั้งหลังเกิดเหตุ นายจ้างยังมีท่าทีเหมือนไม่เห็นใจ โดยยิ้มเหมือนสะใจเมื่อเห็นตนทรมาน

            ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Khua Thai คนไทยในเกาหลี ซึ่งโพสต์ไว้เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ระบุรายละเอียดว่า แรงงานไทยรายนี้เป็นผู้ไม่มีเอกสารถูกต้อง ทำงานด้านบรรจุภัณฑ์ในโรงงานชุบโลหะ และใช้ปืนลมในการทำงาน ในช่วงแรก ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวไปยังโรงพยาบาลที่เมืองซูวอน แต่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม จนรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ต้องเดินทางกลับ ก่อนที่อาการจะทรุดหนักในช่วงกลางคืน เพื่อนจึงโทร. แจ้งฉุกเฉินอีกครั้ง และถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในเมืองโอซาน

            แพทย์ตรวจพบว่ามีอาการลำไส้ตรงแตก (rectum rupture) และต้องผ่าตัดฉุกเฉินในทันที อย่างไรก็ตาม หลังการรักษา นายจ้างกลับแนะนำให้ผู้เสียหายเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งที่ยังมีบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งต่อมาผู้เสียหายตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวผ่านสื่อเพื่อให้สังคมรับรู้

            ด้านเพื่อนร่วมงานทั้งอดีตและปัจจุบันให้ข้อมูลตรงกันว่า ภายในโรงงานมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงและคุกคามเกิดขึ้นเป็นประจำ ทั้งการทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนไม่มีใครกล้าออกมาต่อต้าน

            ขณะที่อดีตพนักงานรายหนึ่งเผยว่า เคยถูกทำร้ายจนต้องแจ้งความ แต่สุดท้ายต้องถอนแจ้งเพราะความกลัว และเลือกย้ายงานแทน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากเป็นแรงงานเกาหลีอาจไม่ถูกปฏิบัติในลักษณะนี้

            ในส่วนของคดี ตำรวจเกาหลีใต้ได้ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายกับนายจ้างผู้ก่อเหตุ พร้อมสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ขณะที่กระทรวงแรงงานก็ได้ดำเนินคดีในข้อหาละเมิดกฎหมายแรงงานเช่นกัน

            อย่างไรก็ตาม คำให้การของผู้ต้องหายังคงเปลี่ยนไปมา จากเดิมที่อ้างว่าเป็น "การหยอกล้อ" ก่อนจะปฏิเสธว่าไม่ได้ยิงปืนลมใส่ร่างกายโดยตรง ขณะที่ทนายความชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุจากการทำงาน

            เหตุการณ์นี้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในสังคมเกาหลีใต้ โดยหน่วยงานสิทธิมนุษยชนออกมาชี้ว่า เป็นกรณีที่สะท้อนการละเมิดศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติอย่างรุนแรง

            ล่าสุด ผู้เสียหายได้รับการรับรองให้เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ทำให้สามารถเข้ารับการรักษาได้เต็มสิทธิ์ และเตรียมเข้ารับการผ่าตัดครั้งต่อไปในเร็ว ๆ นี้

            ขณะที่ อีแจมยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวด พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่ไม่อาจยอมรับได้


ขอบคุณข้อมูลจาก naver, hani, Khua Thai 
 

