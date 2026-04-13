ปิดสาขาร้านอาหารนักร้องดัง เห็นทำเลแล้วคนบอก ต่อให้เข้าห้างก็ไม่รู้ว่ามีร้านนี้

ร้านเนื้อแท้ ปิดสาขาสีคอนบางแค หลายคนเพิ่งรู้ว่าเป็นร้านอาหารนักร้องดัง พร้อมวิเคราะห์ทำเล ไม่ดีอย่างรุนแรง ถ้าเข้าห้างก็ไม่รู้ว่ามีร้านอยู่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอกรัช โฆษิตเจริญกุล
วันที่ 13 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก เอกรัช โฆษิตเจริญกุล มีการโพสต์ถึงร้านอาหารเนื้อแท้ สาขาซีคอนบางแค ได้ปิดกิจการลงตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา หลังเปิดมาได้ประมาณ 2 ปี โดยร้านเนื้อแท้ เป็นร้านอาหารที่ โต วีรชน ศรัทธายิ่ง หรือ โต ซิลลี่ฟูลส์ อดีตนักร้องดังเป็นผู้บริหาร
ด้านชาวเน็ตวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ต้องปิดกิจการ เป็นเพราะทำเลไม่ดี เช่น การเดินเข้าร้าน ไม่สามารถเดินเข้าจากในห้างได้ ต้องออกมาเข้าทางนอกห้าง จึงทำให้คนไม่เห็นร้าน เว้นแต่คนที่ตั้งใจมากินจริง ๆ
นอกจากนี้ กำลังซื้อคนย่านนี้ไม่ได้สูงมาก ทำให้คนในพื้นที่ล้วนมองข้าม ถ้าอยากได้คนกำลังซื้อสูง ควรไปตั้งอยู่ในเมือง
