สาวถูกวิจารณ์แต่งโป๊ เลยจัดลุคดำประชดกลับ กลายเป็นไวรัลฮือฮา พร้อมเปิดวาร์ป

ผู้บรรยายสาวถูกวิจารณ์แต่งโป๊ นุ่งสั้น เลยจัดลุคสกินดำประชดกลับ ยังจะว่าโป๊อีกไหม พาไปเปิดวาร์ปชัด ๆ ตัวจริงสายรั่ว น่ารักสุด ๆ
วันที่ 12 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Sina รายงานว่า ไม่นานมานี้ ผู้บรรยายหญิงซึ่งใช้ชื่อว่า "เถี่ยโถวหวาเสี่ยวชาชา" (铁头娃小喳喳) ของรายการ NBPL ซึ่งจะแข่งขันเกม NARAKA: BLADEPOINT กลายมาเป็นประเด็นบนโซเชียลจีน หลังถูกวิจารณ์เรื่องการแต่งตัวของเธอระหว่างถ่ายทอดการแข่งขัน เหตุเพราะมีกลุ่มชาวเน็ตนำภาพของเธอมาวิจารณ์ ทั้งเรื่องสวมกระโปรงสั้น ต้องนั่งไขว่ห้างตลอดเพื่อกันโป๊จนขาช้ำ พร้อมเปรียบเทียบกับผู้บรรยายคนอื่น ๆ ที่สวมชุดสูทเรียบร้อย และนั่งกันได้อย่างสบาย ๆ
เมื่อเจอสังคมภายนอกตั้งคำถามแบบนี้ เถี่ยโถวหวาเสี่ยวชาชา จึงออกมาโพสต์โต้กลับ ชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้น โดยย้ำว่าที่ขาของเธอดูเปลี่ยนสีนั้น เนื่องห้องไลฟ์ใหม่เพิ่งสร้างเสร็จ ทีมงานมีการเปิดแอร์ 2 เครื่องต่อเนื่องเพื่อระบายอากาศ ที่ผิวเธอเปลี่ยนสีเกิดจากความเย็นเป็นหลัก ไม่ได้ช้ำจากสาเหตุที่สังคมคาดเดา
สำหรับเรื่องนั่งไขว่ห้าง เธอย้ำว่าเมื่อกล้องตัดไปแล้วผู้บรรยายหญิงก็จะลดขาลง ปรับท่านั่งให้ผ่อนคลายขึ้น ที่ต้องนั่งไขว่ห้างหลัก ๆ ก็เพื่อให้ดูดีหน้ากล้องเท่านั้น
แต่ถึงอย่างนั้นกระแสวิจารณ์ก็ยังคงมีอยู่ ชาวเน็ตยังพยายามคุยเรื่องการแต่งตัวที่เหมาะสมสำหรับผู้บรรยายหญิง สุดท้ายสาวรายนี้เลยจัดลุคใหม่แบบประชด มาเป็นการสวมชุดดำและทาสีดำทั้งตัว ราวจะใส่สกินดำ อยากรู้ว่ารอบนี้จะยังว่าโป๊อยู่อีกไหม จนกลายมาเป็นไวรัลที่เรียกเสียงฮือฮาไปหลายประเทศ
จากไวรัลนี้เองก็ทำให้หลาย ๆ คนสนใจในตัวสาวคนนี้ เพราะลุคตอนแต่งสวยบอกเลยว่าน่ารักไม่ใช่เล่น ซึ่งเราก็จะพาไปเปิดวาร์ปของสาวคนนี้ให้ สามารถติดตามไปชมภาพของเธอกันได้ทาง Weibo 铁头娃小喳喳 และ Douyin 铁头娃小喳喳
ขอบคุณข้อมูลจาก Sina