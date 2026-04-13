เศรษฐีจัดงานศพ เล่นใหญ่ฝังรถหรูเกือบ 5 ล้าน คนจี้ตรวจเส้นทางเงิน เอี่ยวเงินเทาไหม ?

วิจารณ์ยับ เศรษฐีจัดงานศพ ขุดหลุมฝังทั้งคน และรถหรูทะเบียน 8888 โซเชียลถกสนั่นอวดรวยจนเว่อร์ จี้เช็กเส้นทางเงิน ทางการจ่อตรวจสอบ
ปกติในช่วงเทศกาลเช้งเม้ง ก็มักจะเป็นลูกหลานชาวจีนมีการจัดเครื่องไหว้ พร้อมเผากระดาษเงินกระดาษทองไปให้ บางคนก็เผาบ้านหรือรถกระดาษ แต่ล่าสุดกลับเกิดเสียงฮือฮาขึ้นในประเทศจีน เมื่อเศรษฐีตระกูลหนึ่งไม่เพียงแค่เผารถกระดาษส่งให้บรรพบุรุษแบบคนทั่ว ๆ ไป แต่เล่นฝังรถหรู ทะเบียนสวน ลงหลุมไปเลยทั้งคัน
ภาพจาก Weibo
วันที่ 10 เมษายน 2569 เว็บไซต์เน็กซ์แอปเปิล รายงานว่า ครอบครัวเศรษฐีตระกูลหนึ่งในเมืองเหลียวหยาง มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน ตกเป็นที่ฮือฮาและมีคนถกเถียงหนัง หลังจากพวกเขาทำพิธีศพให้ผู้ล่วงลับ พร้อมนำรถหรู Mercedes-Benz S450L มูลค่าร่วม 1 ล้านหยวน (ราว 4.7 ล้านบาท) มาฝังลงหลุมไปด้วยกัน
แม้จะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้คนมักจะนำของใช้ส่วนตัว หรือของมีค่าสำหรับผู้ตายมาฝังไปพร้อมกัน แต่การที่ครอบครัวเศรษฐีเล่นใหญ่ ด้วยการฝังรถทั้งคันลงหลุม ให้ผู้ตายนำไปใช้ต่อในปรโลกนั้น กลับนำมาสู่การตั้งคำถามมากมาย ทั้งยังส่อผิดกฎหมาย จนทางการต้องเข้ามาตรวจสอบ
ภาพจาก Weibo
จากรายงานเผยว่า พิธีศพดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา โดยทางครอบครัวของผู้ตาย ว่าจ้างรถขุดมาทำการยกรถหรู ทะเบียน 8888 ลงไปในหลุมขนาดใหญ่ที่ขุดเตรียมไว้ล่วงหน้า บนรถคันนี้ยังมีการคลุมผ้าแดงไว้ ก่อนจะนำดินมาฝังกลบทั้งคัน
ภาพจาก Weibo
นอกจากนี้พบว่า เมื่อเสร็จสิ้นพิธีศพแล้ว ทางครอบครัวเศรษฐียังแจกซองแดงที่มีเงิน 500 หยวน (ราว 2,300 บาท) ให้แก่ทุก ๆ คนที่มาช่วยงานด้วย
เพียงไม่นานเหตุการณ์ดังกล่าวก็กลายมาเป็นที่ถกเถียงสนั่น โดยมีคอมเมนต์มากมายวิจารณ์เรื่องการอวดรวยของครอบครัวนี้ ที่เอารถหรูมาฝังกันแบบง่าย ๆ พร้อมชี้ให้ทางการเข้าตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ ว่าเกี่ยวข้องกับเงินเทาหรือไม่
ภาพจาก Weibo
"พวกเขาไปเอาเงินมากขนาดนี้มาจากไหนกัน ลองเช็กดูเหล่งที่มารายได้หน่อยไหม ว่าถูกกฎหมายหรือเปล่า"
"ฝังรถหรูราคาเป็นล้านลงดินแบบนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ตาย หรือเพื่อให้คนเป็นอวดรวยกันแน่"
"ทางการควรเอาเวลามาจัดการกลุ่มเจ้าหน้าที่คอรัปชั่นหน่อยไหม คนพวกนี้ทั้งรวย และยินดีจะฝังรถกันง่าย ๆ"
"เอารถมาฝังแบบนี้ อาจจะทำให้เกิดมลพิษต่อดินจากโลหะหนัก และยังทำลายแหล่งน้ำใต้ดินด้วย"
นอกจากนี้ พบว่าพิธีกรรมของครอบครัวนี้ยังว่อแววผิดกฎหมายเต็ม ๆ จากระเบียบเกี่ยวกับการจัดพิธีศพของจีน ซึ่งมีกำหนดขนาดพื้นที่หลุมฝังศพไว้ ขณะที่ทางครอบครัวต้องขุดหลุมใหญ่มากเพื่อฝังรถทั้งคัน โดยล่าสุดทางทางสำนักงานกิจการพลเรือนเหลียวหยางยืนยันว่า ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และจะทำการตรวจสอบต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก Next Apple, NTDV