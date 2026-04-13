กล่องประหยัดไฟฟ้า คืออะไร เปิด 3 คุณสมบัติใช้แล้วช่วยทำให้ค่าไฟลด เตือนแล้วไม่จริง

เตือนภัยกล่องประหยัดไฟฟ้า ใช้แล้วช่วยทำให้ค่าไฟลด ความจริงอาจทำค่าไฟเพิ่ม แถมผิดกฎหมายอีก อย่าใช้เด็ดขาด
สภาพอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ สิ่งที่มาพร้อม ๆ กันย่อมเป็นค่าไฟที่แพงขึ้นกว่าปกติ คนจึงคิดหาวิธีที่ลดค่าไฟต่าง ๆ นานา เพื่อลดค่าครองชีพบ้าง
วันที่ 13 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก สภาองค์กรของผู้บริโภค มีการโพสต์เตือนภัยการใช้กล่องประหยัดไฟฟ้า ที่อ้างถึงคุณสมบัติลดค่าใช้ ความจริงคือ เสี่ยงทำให้ค่าไฟพุ่งกว่าเดิม มีความผิดทางกฎหมายได้
เบื้องต้น กฟน. ตรวจสอบพบลักษณะ 3 อย่างดังนี้
1. เป็นกล่องหรือตู้ที่มีสายไฟสำหรับเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า ส่วนใหญ่ภายในเป็นเพียงตัวเก็บประจุ และประเภทที่ภายในไม่มีส่วนที่เป็นวงจรไฟฟ้าเลยมีเพียงวัสดุสำหรับถ่วงน้ำหนักบรรจุไว้เท่านั้น
2. เป็นอุปกรณ์สำหรับเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยตรง
3. เป็นบัตรสำหรับติดหรือแปะกับตู้จ่ายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
ข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง ยืนยันว่า กล่องประหยัดไฟฟ้า ไม่สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้จริงตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้งหากนำอุปกรณ์ดังกล่าวมากใช้ อาจส่งผลให้ระบบไฟฟ้าผิดปกติ หรือกระทบต่อระบบจ่ายไฟฟ้า ซึ่งอาจมีความผิดตามกฎหมาย