กล่องประหยัดไฟฟ้า คืออะไร เปิด 3 คุณสมบัติใช้แล้วช่วยทำให้ค่าไฟลด เตือนแล้วไม่จริง

          เตือนภัยกล่องประหยัดไฟฟ้า ใช้แล้วช่วยทำให้ค่าไฟลด ความจริงอาจทำค่าไฟเพิ่ม แถมผิดกฎหมายอีก อย่าใช้เด็ดขาด


กล่องประหยัดไฟฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สภาองค์กรของผู้บริโภค

          สภาพอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ สิ่งที่มาพร้อม ๆ กันย่อมเป็นค่าไฟที่แพงขึ้นกว่าปกติ คนจึงคิดหาวิธีที่ลดค่าไฟต่าง ๆ นานา เพื่อลดค่าครองชีพบ้าง

          วันที่ 13 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก สภาองค์กรของผู้บริโภค มีการโพสต์เตือนภัยการใช้กล่องประหยัดไฟฟ้า ที่อ้างถึงคุณสมบัติลดค่าใช้ ความจริงคือ เสี่ยงทำให้ค่าไฟพุ่งกว่าเดิม มีความผิดทางกฎหมายได้


เบื้องต้น กฟน. ตรวจสอบพบลักษณะ 3 อย่างดังนี้


          1. เป็นกล่องหรือตู้ที่มีสายไฟสำหรับเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า ส่วนใหญ่ภายในเป็นเพียงตัวเก็บประจุ และประเภทที่ภายในไม่มีส่วนที่เป็นวงจรไฟฟ้าเลยมีเพียงวัสดุสำหรับถ่วงน้ำหนักบรรจุไว้เท่านั้น

          2. เป็นอุปกรณ์สำหรับเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยตรง

          3. เป็นบัตรสำหรับติดหรือแปะกับตู้จ่ายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

          ข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง ยืนยันว่า กล่องประหยัดไฟฟ้า ไม่สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้จริงตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้งหากนำอุปกรณ์ดังกล่าวมากใช้ อาจส่งผลให้ระบบไฟฟ้าผิดปกติ หรือกระทบต่อระบบจ่ายไฟฟ้า ซึ่งอาจมีความผิดตามกฎหมาย

กล่องประหยัดไฟฟ้า


กล่องประหยัดไฟฟ้า คืออะไร เปิด 3 คุณสมบัติใช้แล้วช่วยทำให้ค่าไฟลด เตือนแล้วไม่จริง โพสต์เมื่อ 13 เมษายน 2569 เวลา 19:35:15
