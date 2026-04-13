สั่งยกเลิกห้ามขายแอร์ยี่ห้อดัง หลังแบนตั้งแต่ปี 2563 ตรวจไม่พบรังสี UVC

สั่งยกเลิกห้ามขายแอร์ยี่ห้อดัง ชื่อเดียวกับเครื่องกรองน้ำ หลังไม่พบรังสี UVC ตรงกับรุ่นไหน หลังแบนตั้งแต่ปี 2563
วันที่ 13 เมษายน 2569 ราชกิจจานุเบกษา มีการลงประกาศเรื่อง ยกเลิกห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการได้ใช้อำนาจตามมารา 29/8 วรรสอง แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับยที่ 4) พ.ศ. 2462 ออกคำสั่งที่ 5/2563 ลงวันที่ 6 พฤศ๗กายน 2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะขายหรือผลิต สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์ว่า สินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
บัดนี้ บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC จำนวน 1 ประเภท คือ ประเภทเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Coway รุ่น CAC18-ST02 ซึ่งผลการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า ปรากฎว่า การทดสอบขีดจำกัดอันตราย อันเนื่องมาจากการแผ่รังสีอุลตราไวโอเลตจากการเปิดรับแสงที่เกิดจากตาและผิวหนัง ความยาวคลื่น การแผ่รังสี เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
อาศัยอำนาจตามมาตรา 29/9 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ จึงมีคำสั่งให้แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่ 5/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว โดยให้ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 ประเภท คือ ประเภทเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Coway รุ่น CAC18-ST02 ที่ขาย ผลิต สั่ง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
