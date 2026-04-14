โปรดเกล้าฯ พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีทอดผ้าป่า ณ วัดฝั่งแดง

โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดฝั่งแดง และพิธีสรงน้ำสงกรานต์แด่พระพุทธสหิงหงษา
เมื่อวันที่ 12 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ในงานประเพณีบุญผะเหวด ณ วัดฝั่งแดง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน และห่มผ้าสะพักกายแด่พระพุทธสหิงหงษา (หลวงพ่อแสนคำ) ณ วัดท่าสะแบง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด