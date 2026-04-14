HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวทั่วไป

โปรดเกล้าฯ พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีทอดผ้าป่า ณ วัดฝั่งแดง

          โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดฝั่งแดง และพิธีสรงน้ำสงกรานต์แด่พระพุทธสหิงหงษา 
 
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์

          เมื่อวันที่ 12 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ในงานประเพณีบุญผะเหวด ณ วัดฝั่งแดง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์

          ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน และห่มผ้าสะพักกายแด่พระพุทธสหิงหงษา (หลวงพ่อแสนคำ) ณ วัดท่าสะแบง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์

โปรดเกล้าฯ พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีทอดผ้าป่า ณ วัดฝั่งแดง โพสต์เมื่อ 14 เมษายน 2569 เวลา 10:45:33
TOP
x close
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย