ห้องน้ำราชการ ดูเผิน ๆ ก็ไม่มีอะไรผิด แต่พอเพ่งแล้วคิด พบว่าผิดหนักมาก

ไวรัล ห้องน้ำราชการ ดูเผิน ๆ ก็ไม่มีอะไรผิด แต่พอเพ่งแล้วคิด มีจุดหนึ่งผิดหนักมาก งานนี้คนใช้งานลำบากแน่นอน
วันที่ 14 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก เอนก หอมหวล มีการเล่าเรื่องการเข้าห้องน้ำที่ระบุว่า อยู่ในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งที่สร้างเสร็จไม่ถึง 1 ปี แต่ดูเผิน ๆ ไม่พบความผิดปกติอะไร แต่ถ้าใช้งานจริงรู้เรื่องทันที ปัญหาอยู่ตรงไหน
รูปนี้ หลายคนก็มองไม่ออกจริง เพราะทุกอย่างดูปกติไปหมด ทั้งส้วม ที่ฉีดก้นก็อยู่ใกล้มือ มีที่ใส่กระดาษทิชชู่ กระเบื้อง ถังน้ำ
สุดท้ายมีคนเฉลยว่า ปัญหาอยู่ที่ที่ฉีดก้น เรื่องตำแหน่งการวางไม่มีปัญหา แต่ถ้าเพ่งที่ตัวต้นสายที่เชื่อมกับท่อ จะพบปัญหาทันที ท่อที่เชื่อมอ้อมไปอยู่ทางซ้ายมือ แบบนี้เวลาใช้งานคือ ใช้ไม่ได้แน่ ดึงมาก็ติดส้วม ฉีดไม่ถึง