HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่ม กรรชัย เผยคนเบื้องหลังที่สั่งประแป้ง กลางรายการ แม้ไม่เอ่ยชื่อ ก็รู้ทันทีว่าใคร

          หนุ่ม กรรชัย เผยคนเบื้องหลังที่สั่งประแป้ง รวมกันจ้างวาน แม้ไม่เอ่ยชื่อ แต่บอกความชอบก็รู้ทันทีว่าใคร วันนี้เลยคาสตู เมื่อคืนก็คาบ้าน

          หนึ่งในกิจกรรมสำคัญในช่วงสงกรานต์ ต้องมีการประแป้ง รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ยิ่งปัจจุบันรายการข่าวเป็นสไตล์เล่าข่าว ยิ่งมีโอกาสประแป้งกลางรายการได้ง่าย ๆ

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 14 เมษายน 2569 ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทีมงานได้มีการประแป้งหนุ่ม กรรชัย และหมวย อริสรากลางรายการ บรรยากาศสนุกสนาน แถมมีการเบรกว่า ห้ามล้างเด็ดขาด ทำให้หนุ่ม กรรชัย ต้องอ่านข่าวในสภาพนี้

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ตอนหนึ่งในรายการ หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยว่า รู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสถูกประแป้งสูง เนื่องจากช่วงเช้าที่ผ่านมารู้ว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสั่ง เป็นการจ้างวาน ไม่ได้เอ่ยชื่อ บอกได้แค่ว่า เชียร์ทีมลิเวอร์พูล แต่ผมเชียร์แมนยู ก็ไม่รู้แกแค้นอะไรผมหรือเปล่า เมื่อคืนบอลก็แพ้คาบ้านไปแล้ว วันนี้ยังคาสตูอีก ไม่รู้เหมือนกันว่าแกติดใจอะไร

          พูดมาแค่นี้ รู้ทันทีว่าเป็นใคร

ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

หนุ่ม กรรชัย เผยคนเบื้องหลังที่สั่งประแป้ง กลางรายการ แม้ไม่เอ่ยชื่อ ก็รู้ทันทีว่าใคร อัปเดตล่าสุด 14 เมษายน 2569 เวลา 15:20:44
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 หนิง ปัทมา ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 นางสงกรานต์ 2569 ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 วันสงกรานต์ ยื่นภาษีออนไลน์ วันหยุดเดือนเมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย