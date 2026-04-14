ผวาทั้งขบวน แมวส้มคลั่ง ทำรถไฟดีเลย์ไป 7 ชม. ผู้โดยสารเล่านาทีวุ่น เกิดอะไรขึ้น

ระทึกกลางขบวนรถไฟ แมวส้มเกิดอาการคลั่ง ไล่กัด-ข่วนเจ้าของจนเลือดไหล ก่อนเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันจับวุ่น ส่งผลให้รถไฟล่าช้า
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 เกิดเหตุ ขบวน 169 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ - ยะลา ถึงสถานีรถไฟยะลา 18.15 น. ล่าช้าไป 430 นาที รวม 7 ชม. 10 นาที เนื่องจากมีแมวคลั่ง ไล่กัดและไล่ข่วน ผู้โดยสารในขบวน มีคนโดนกัดบาดเจ็บ (เจ้าของ)
แมวแรงเยอะมาก เจ้าหน้าที่ต้องเอาผ้าปูเตียงคลุมแล้วตะครุบถึง 3 คน ใช้เวลา 20 นาที ถึงเอาอยู่ คาดว่าเนื่องจากอากาศร้อนจัดและทำให้สัตว์เลี้ยงคลั่ง แมวคลั่งกัดเจ้าของจนเลือดไหล ขบวนรถหยุดรถเพื่อช่วยกันจับแมวของผู้โดยสารบนรถไฟ ส่งผลให้ขบวนรถล่าช้า
ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ระบุว่า รถไฟ ข.169 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา ถึงสถานีรถไฟยะลา 18.15 น. ล่าช้า 430 นาที หรือ 7 ชั่วโมง 10 นาที เนื่องจากรถจักรชำรุด 2 ครั้ง ที่นาผักขวงและเขาไชยราช และต้องไล่จับแมวของผู้โดยสารบนขบวนรถ เพราะจับตัวน้องยากมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kijja Pongpisan
น้องคลั่ง ทั้งกัดทั้งข่วนมั่วไปหมดเลย ถ้าจับไม่ได้ ไล่กัดผู้โดยสารในตู้เพิ่มแน่ เพราะตอนนั้นแมวคลั่งไม่สนใจใครเลย เจ้าของปล่อย แต่แมวก็ยังอยู่บนเตียงเจ้าของตลอด แต่พอจะลงชะอวด อยู่ ๆ แมวก็เกิดอาการคลั่ง กัดมั่วหมดเลย
โดยเลือดในภาพเกิดจากเจ้าของแมวโดนกัดที่มือ แมวแรงเยอะมาก ต้องเอาผ้าปูเตียงคลุมแล้วตะครุบถึง 3 คน ถึงจะเอาอยู่ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ผู้โดยสารเดินทางหน้าร้อน ไม่สมควรนำสัตว์เลี้ยงเดินทางบนรถไฟไปด้วย เนื่องจากอากาศร้อนจัด และทำให้สัตว์เลี้ยงคลั่ง เดือดร้อนเจ้าหน้าที่รถไฟต้องช่วยกันไล่จับแมว โชคดีที่แมวคลั่งกัดเจ้าของคนเดียวจนเลือดไหล ถ้าสมมติไปกัดลูกหลานของผู้โดยสารภายในตู้เดียวกันคงแย่น่าดู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จ่าศราวุธ สมสกุลพันธ์
ผู้โดยสารท่านอื่นภายในตู้ต้องเดือดร้อนไปด้วย แค่ขบวนรถหยุดเพื่อช่วยกันจับแมวของผู้โดยสารบนรถไฟ ก็ทำให้ขบวนรถล่าช้าไปด้วย จากกรุงเทพฯ ถึงชะอวด ใช้เวลาเดินทาง 13 ชั่วโมง 30 นาที รถไฟตู้นอนพัดลมชั้น 2 เดินทางหน้าร้อน ขนาดคนยังร้อนเลยครับ นี่แมวเดินทางหน้าร้อน ใส่กระเป๋าสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สัตว์เลี้ยงคงร้อนและเครียดจึงคลั่งกัดเจ้าของตัวเอง
เคสนี้ไม่รู้จะสงสารใครดี เจ้าของแมวที่โดนแมวกัด สงสารแมวที่คลั่งเพราะอยู่ในกระเป๋าใส่แมวและอากาศร้อน สงสารเจ้าหน้าที่รถไฟที่ช่วยกันจับแมว สงสารผู้โดยสารบนขบวนรถไฟทั้งหมด ยังไงก็นึกถึงภาพรวม การเดินทางรถสาธารณะ นึกถึงใจเขาใจเราด้วยนะครับ ถือว่าเคสนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้โดยสารเดินทางไกลช่วงหน้าร้อน รถไฟตู้นอนพัดลมชั้น 2 และการนำสัตว์เลี้ยงใส่กระเป๋าเล็ก ๆ ไปกับขบวนรถไฟ
เฟซบุ๊ก จ่าศราวุธ สมสกุลพันธ์