เมื่อจับสลากของขวัญ ได้ของดีก็จริง แต่กลับแทบไม่อยากใช้ ยิ่งพีคเมื่อเทียบครั้งก่อน

           จับของขวัญที่ลุ้นแทบตาย สุดท้ายได้ของดีแต่ใช้ไม่ได้ เพราะเหตุผลที่พีคเกินคาด งานนี้โซเชียลทั้งขำทั้งเอ็นดู

           เป็นกิจกรรมที่พนักงานหลายคนต่างตื่นเต้น สำหรับการจับของขวัญ ที่ต้องใช้สกิลเดาใจอย่างหนัก บางคนได้ของตรงปกเหมือนสั่งเอง แต่บางคนแม้จะได้ของที่ดี กลับเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จะใช้ตอนไหนในชีวิตจริง ๆ

ภาพจาก TikTok @katai_kab

           วันที่ 14 เมษายน 2569 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวสุดพีคของผู้ใช้ TikTok @katai_kab ลงภาพกิจกรรมจับของขวัญประจำปี 2026 พร้อมแคปชั่นว่า "เมื่อบริษัทมีกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ และนี่คือของที่กูได้"

           จากภาพเผยให้เห็นกล่องของขวัญผูกโบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เมื่อแกะกระดาษออกก็พบว่าเป็นไดร์เป่าผมยี่ห้อดัง ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องดี แต่เจ้าตัวกลับระบุว่า "กูก็ใจไม่ดีละ คิดว่าเขาคงเอากล่องเปล่ามาห่อแหละ"

           เมื่อเปิดกล่องดูชัด ๆ ก็พบว่าเป็นไดร์เป่าผมจริง ๆ แต่สาเหตุที่เจ้าตัวไม่อยากได้สิ่งนี้ก็ถูกเฉลย เพราะชายหนุ่มเป็นคนหัวล้าน จึงไม่มีผมให้เป่า และที่พีคไปกว่านั้นคือ ครั้งก่อนหน้านี้ก็เคยจับของขวัญได้ไดร์เป่าผมมาแล้ว จนถึงขั้นต้องบอกว่า "อย่าให้มีครั้งที่สาม"

           ภายหลังภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ากลายเป็นไวรัลชวนอมยิ้มให้กับชาวเน็ตจำนวนมาก บางส่วนปลอบใจว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าได้ที่หนีบผม ขณะที่อีกหลายคนถึงกับลุ้นว่า ปีหน้าเจ้าตัวจะจับได้สิ่งนี้ซ้ำเป็นครั้งที่ 3 หรือไม่

เมื่อจับสลากของขวัญ ได้ของดีก็จริง แต่กลับแทบไม่อยากใช้ ยิ่งพีคเมื่อเทียบครั้งก่อน โพสต์เมื่อ 14 เมษายน 2569 เวลา 17:22:33
